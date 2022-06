Fussball 1. Liga «Relativ viele Abgänge zu verzeichnen»: So sieht die aktuelle Kadersituation des FC Solothurn aus Nach einer durchzogenen Spielzeit mit einem Trainerwechsel und dem finalen achten Tabellenplatz gab es beim FC Solothurn einige Personalien zu klären. Sportchef Hans-Peter Zaugg spricht über seine Kaderplanung und die offenen Baustellen, welche es zum Trainingsauftakt noch zu lösen gilt. Noah Born Jetzt kommentieren 22.06.2022, 05.00 Uhr

Für ein kompetitives Spielerkader des FC Solothurn zuständig: Sportchef Hans-Peter Zaugg. Hans Peter Schläfli

Wie im Fussballgeschäft üblich, ist die Sommerpause die grosse Zeit der Umbrüche und Kaderveränderungen. So auch beim FC Solothurn, welcher unter dem neuen Cheftrainer Thomas Binggeli, der im Winter das Amt von Jürg Widmer übernahm, den achten Schlussrang belegte.

Eine enttäuschende Vorrunde verhinderte bereits früh die Möglichkeit, den langfristig anvisierten Aufstieg in die Promotion League zu erreichen. Nun soll in der folgenden Saison ein neuer Anlauf lanciert werden. Dabei müssen die Solothurner zahlreiche und teilweise schmerzhafte Abgänge kompensieren.

11 Akteure verlassen den FC Solothurn

«Wir haben nach Saisonschluss mit allen Spielern ein Gespräch geführt und die jeweiligen Situationen besprochen. Einen grossen Teil der Mannschaft wollten wir gerne behalten und dementsprechend hat auch ein grosser Teil die Zusage gegeben, dass sie auch nächste Spielzeit mit dabei sind. Dennoch haben wir relativ viele Abgänge zu verzeichnen», erklärt FCS-Sportchef Hans-Peter Zaugg.

Insgesamt verliessen elf Akteure den FC Solothurn, welche aus diversen Gründen die Zusammenarbeit beendeten oder keinen Platz im umgekrempelten Spielerkader erhielten.

Hauptsächlich war der Grund für die getätigten Wechsel meist der Mangel an Spielzeit. So legte der FCS Colin Bähler, Noel Anderegg und Daniel Mzee keine Steine in den Weg. Diese Spieler fanden Anschluss bei direkten Ligakonkurrenten: Torhüter Bähler wechselte zum FC Köniz und die beiden Verteidiger Anderegg und Mzee erhielten beim FC Langenthal einen Vertrag.

«Um mehr Spielpraxis zu sammeln, wechselt Fabio Bruni nach Lommiswil, Noah Gräf zum FC Subingen und Angel Zafirov zum SC Burgdorf», bestätigt der Sportchef die weiteren Spielerwechsel in die regionalen Ligen.

Die beiden ehemaligen FCB-Hoffnungsträger Robin Huser (l.) und Yves Kaiser beenden ihr Engagement beim FC Solothurn. Daniela Frutiger / Freshfocus

Drei gewichtige Abgänge sind für die Solothurner besonders schwierig zu bewältigen:

«Schmerzhaft sind die Abschiede von Robin Huser, Yves Kaiser und David Stuber. Huser und Kaiser verlassen uns aufgrund einer beruflichen Weiterbildung. Stuber zieht in die USA und geht dort an ein College, was er parallel mit dem Fussballspielen kombinieren kann.»

Somit geht dem FC Solothurn die Stamm-Innenverteidigung der letzten Spielzeit und mit Robin Huser eine wichtige Teamstütze im zentralen Mittelfeld verloren.

Die elf Abgänge komplettieren Enis Musaj und Stürmer Nolan Nuzzolo, welcher in der Wintertransferphase zum FCS gestossen war und enttäuschend nur zwei Torerfolge gelangen. Mit diesen Spielern suche man nach einer weiterführenden Lösung, die Abgänge seien noch nicht unter Dach und Fach.

Nachwuchsspieler als bedeutende Teamergänzungen

Zahlreiche Teamlücken müssen also im Hinblick auf die neue Saison gefüllt werden. «Unserer eigenen Philosophie entsprechend werden wir erneut viele Spieler aus dem Nachwuchs in die erste Mannschaft integrieren. Insgesamt ziehen wir sechs Junioren hoch, wobei Damian Kelvin mit dem Jahrgang 2002 als einziger davon nicht mehr im Nachwuchsteam hätte spielen können», meint Hans-Peter Zaugg. Die jungen Teamergänzungen sind Joshua Lutz, Noah Probst, Jason Ajebon, Luca Simmen und Mica Zimmermann.

Der neue Innenverteidiger des FCS: Ian Schläppi. Zvg

Zusätzlich wechseln Torhüter Severin Fankhauser vom FC Langenthal und Innenverteidiger Ian Schläppi vom FC Grenchen 15 in die Ambassadorenstadt. «Diese beiden Zuzüge sind eins zu eins Wechsel für die Abgänge aus der Stammformation», ergänzt der ehemalige Nationalmannschaftstrainer.

Innenverteidiger, Mittelfeldspieler und Stürmer gesucht

Um jede Feldposition doppelt besetzen zu können, sucht der FCS-Sportchef nach weiteren Ergänzungen: «Wir brauchen noch einen vierten Innenverteidiger, einen Mittelfeldspieler und einen Stürmer. Da wir eine sehr junge Mannschaft haben, halten wir nach erfahrenen Spielern auf diesen Positionen Ausschau. Einen möglichen Mittelfeldspieler und Stürmer haben wir zum Trainingsauftakt bereits im Test bei uns.» Das erste Teamtraining mit den fixen Neuzugängen fand am Montagabend statt.

«Am liebsten wäre es uns, wenn wir die Kaderplanung bereits auf den Trainingsauftakt abgeschlossen gehabt hätten. Doch wir lassen uns nicht stressen und spüren keinen Zeitdruck»,

erklärt Hans-Peter Zaugg. «Da der Trainer mit einer eingespielten Mannschaft in die Meisterschaft starten will, sollten wir spätestens 14 Tage vor Saisonstart fertig sein. Möglicherweise müssen wir uns ja nur noch um die Verpflichtung eines Innenverteidigers kümmern.»

Trotz der zahlreichen Rochaden innerhalb des Teams sieht er keinen totalen Umbruch vollzogen: «Klar, es ist eine neue Mannschaft, aber andererseits sind viele Spieler mit Erfahrung, die auch in der letzten Saison regelmässig aufliefen, bei uns geblieben. Ich denke, es sieht schlimmer aus, als es in Wirklichkeit ist.»

