Fussball 1. Liga Keine Trendwende nach Trainerwechsel: Solothurn unterliegt Langenthal Nach der vierten Niederlage in den letzten fünf Spielen wird die Lage für den FC Solothurn noch ungemütlicher. «Die Bereitschaft war da, ich kann der Mannschaft keine Vorwürfe machen. Wir brauchen endlich wieder ein Erfolgsgefühl», sagte Interimscoach Ronald Vetter nach seinem Einstand. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 14.11.2021, 09.43 Uhr

Nachwuchschef Ronald Vetter hat das Traineramt beim FC Solothurn ad interim bis zur Winterpause übernommen. Morris Lüthi

Nach vier Spielen ohne Sieg zogen die Verantwortlichen des FC Solothurn Anfang Woche die Reissleine. Trainer Jürg Widmer, der die Mannschaft 2019 übernommen hatte, musste gehen. «Die letzten Resultate waren ernüchternd», begründete Sportchef Hans-Peter Zaugg den Entscheid. Nachwuchschef Ronald Vetter übernimmt das Team ad interim für die restlichen drei Spiele vor der Winterpause.

Der Trainerwechsel sorgte indes nicht für die gewünschte Trendwende. Der FC Solothurn unterlag am zwölften Spieltag zu Hause dem FC Langenthal mit 0:2 und liegt neu nur noch einen Platz über dem Strich. Es war nebst zwei Unentschieden bereits die vierte Heimpleite.

«Der Start ins Spiel war sehr gut. Man sah, dass die Spieler eine Reaktion auf die letzte Niederlage zeigen wollten. Aber es müsste dann halt auch ein Tor kommen. Das hätte vielleicht den Knoten gelöst», sagte Übergangstrainer Vetter nach seiner Premiere an der Seitenlinie.

Solothurns Topscorer Loic Chatton konnte gegen Langenthal nicht reüssieren. Morris Lüthi

Die Solothurner begannen forsch – bereits nach wenigen Sekunden prüfte Hannes Hunziker Goalie Severin Fankhauser im Tor der Langenthaler ein erstes Mal. In der Startviertelstunde kam das Heimteam zu mehreren Eckbällen und weiteren Halbchancen, die Onno Koekenbier (4.) und Loic Chatton (9.) vergaben.

Die Langenthaler, die zuletzt zwei Siege in Serie gefeiert und dadurch punktemässig zum FCS aufgeschlossen hatten, wurden danach allmählich besser. Und im Gegensatz zu den Solothurnern konnten die Gäste ihre erste Druckphase in etwas Zählbares ummünzen. Ihr vierter Eckball führte zum 0:1 – Captain Nils Wernli schüttelte jegliche Bewacher ab und traf wuchtig mit dem Kopf. «Wir liessen zu viele stehende Bälle zu», haderte Interimscoach Ronald Vetter, «dafür wurden wir bitter bestraft. Die Langenthaler hatten insgesamt nicht viele Chancen, waren aber effizienter als wir.»

Verteidiger Fabian Kohler spürt den kompromisslosen Einsatz der Langenthaler. Morris Lüthi

Kein Ertrag trotz «zwei, drei Chancen» und neun Corner

Auch in den zweiten 45 Minuten liess der FC Solothurn den direkten Zug aufs gegnerische Tor oft vermissen. Symptomatisch war die Szene in der 67. Minute. Für einmal hatte Hunziker im Zentrum nach schnellem Umschalten viel Platz. Er bediente Chatton auf der rechten Seite, doch der versuchte es mit einer umständlichen Flanke auf Enis Musaj statt aufs Tor zu schiessen. Die beste Möglichkeit der Solothurner nach dem Seitenwechsel hatte Hunziker bereits zehn Minuten davor vergeben. Nach einer Hereingabe von Chatton schoss er den Ball aus aussichtsreicher Position ziemlich unbedrängt über das Tor.

«Langenthal stand in der zweiten Halbzeit hinten rein», sagte Ronald Vetter. «Wir kamen trotzdem zu zwei, drei guten Chancen aus dem Spiel heraus. Da müssten wir überzeugter sein vor dem Tor. Bei den stehenden Bällen waren wir sicher zu wenig gefährlich.» Im Gegensatz zu den Langenthalern, die in der 72. Minute mit einem Freistoss den K.o.-Schlag setzten. Torschütze war erneut Innenverteidiger Wernli. Diesmal zirkelte er den Ball von der Strafraumgrenze aus an der Mauer und Goalie Wagner vorbei ins Netz.

Solothurns Aussenläufer Enis Musai. Morris Lüthi

Dank des dritten Dreiers in Folge verdrängte Langenthal Solothurn auf den zwölften Tabellenplatz. Wenn Solothurn am kommenden Spieltag gegen den Tabellenvierten SV Höngg nicht punktet, droht in zwei Wochen ein Strichkampf gegen den SC Buochs. «Die Bereitschaft war da, ich kann der Mannschaft keine Vorwürfe machen», kommentierte Vetter die vierte Niederlage in den letzten fünf Spielen. «Wir brauchen endlich wieder ein Erfolgsgefühl.» In seiner zweiten Woche als Interimstrainer will er das Augenmerk auf die Offensive legen: «Da müssen wir uns steigern. Wir müssen im nächsten Spiel mehr Chancen kreieren.»