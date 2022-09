Der FC Solothurn schlägt den bis anhin makellosen Leader Delémont

Fussball 1. Liga Joker Mica Zimmermann schiesst den FC Solothurn in der 90. Minute zum Sieg gegen den Leader Delémont Der FC Solothurn ist zurück auf der Erfolgsspur. Gegen den Spitzenreiter Delémont gibt das Team von Trainer Thomas Binggeli zwar zwischenzeitlich einen Zwei-Tore-Vorsprung preis. Doch Mica Zimmermann sichert den Solothurnern mit seinem vierten Saisontor doch noch den Dreier. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 10.09.2022, 22.40 Uhr

Mica Zimmermann lässt sich von seinen Mitspielern feiern. Hans Peter Schläfli/Archiv

Sein spätes Ausgleichstor in Köniz am Spieltag davor wurde ihm aberkannt – eine Zentimeterentscheidung. Gegen den Tabellenführer Delémont schlägt Solothurns Joker Mica Zimmermann wieder zu. Er beschert dem FC Solothurn mit seinem Treffer in der 90. Minute einen 3:2-Heimsieg gegen die bis dahin makellosen Jurassier. Es ist das vierte Tor im sechsten Teileinsatz für den 18-jährigen Stürmer.

«Diesmal hat es zum Glück wieder geklappt. Ich freue mich extrem. Dieses Tor ist wichtig für uns», sagt Zimmermann nach dem Exploit gegen den Leader, «wegen diesen Momenten spielt man Fussball.» Als er in der 68. Minute reinkommt, führt der FC Solothurn mit 2:0. Dank Emmanuel Masts Doppelschlag eine Viertelstunde davor.

In der 51. Minute nutzt er nach dem Zuspiel von Marco Mathys die Unsicherheit von Delémont-Goalie Marc Ummel. Keine zwei Minuten später schiesst Mast wieder ein – diesmal kommt die Vorlage von Sofian Domoraud über die linke Angriffsseite. Schon in der ersten Halbzeit ist es Mast, der in der 16. und der 24. Minute die besten Möglichkeiten der Solothurner vergibt.

Delémont verzeichnet nur eine Grosschance. Nach einem Solo trifft Daoud Toure nur den Pfosten (27.). Der Leader dreht erst nach dem Rückstand und mehreren Wechseln auf. Der FC Solothurn wehrt sich lange erfolgreich gegen den stetig steigenden Druck der Gäste. Delémont braucht einen Penalty, um in der den Anschluss zu schaffen. Adijan Keranovic foult Daoud Toure, Sofiane Achour nutzt die Gelegenheit für sein bereits sechstes Tor in dieser Saison.

Noch sind vier Minuten plus Nachspielzeit auf der Uhr. Die Gäste rennen weiter an und verwerten in der 89. Minute ihren achten Eckball zum Ausgleich. Der eingewechselte Nathan Ducommun trifft aus dem Getümmel heraus und wendet so die erste Niederlage des Spitzenreiters ab. Denken wohl die meisten im Stadion in diesem Moment.

«Es wäre schade gewesen, wenn wir die drei Punkte noch aus der Hand gegeben hätten», sagt der Matchwinner hinterher. Keine ganze Zeigerumdrehung nach dem 2:2 gelingt Mica Zimmermann der Gamewinner, initiiert vom Doppeltorschützen Emmanuel Mast auf der rechten Aussenbahn. «Normalerweise ziehe ich auf den ersten Pfosten. Der Verteidiger kam aber mit und ich brach den Lauf ab. Der Goalie lenkte Manus Flanke ab und ich stand am hinteren Pfosten am richtigen Ort und musste nur noch einschieben.»

Mit dem 3:2-Heimsieg kehrt der FC Solothurn nach zwei Niederlagen auf die Erfolgsspur zurück. «Wir haben Charakter bewiesen», sagt der Matchwinner, «dass wir nach den Gegentoren bis zum Schluss gegen einen so starken Gegner noch so gelaufen sind, ist ein dickes Ausrufezeichen.»

Zimmermann merkt an, dass der FC Solothurn gegen den Tabellenführer auf mehrere Stammspieler verzichten musste. Das Team habe sehr gut auf diese neuen Umstände reagiert. «Wir konnten die Ausfälle kompensieren, auch wenn wir nicht das breiteste Kader haben», sagt er. «Wir waren konsequent und sehr präsent, haben solidarisch verteidigt und unsere Torchancen im richtigen Moment genutzt.» Der FCS liegt neu auf Platz sechs. Am nächsten Samstag geht es mit dem Gastspiel beim FC Langenthal weiter.

