Labinot Haziri ist 1.-Liga-Goalgetter und ein Wandervogel.

Fussball 1. Liga Goalgetter und Wandervogel Labinot Haziri: «Das hätten mir wohl nicht viele zugetraut» Der 30-jährige Gretzenbacher Labinot Haziri hat seine Torgefährlichkeit schon bei sechs Erstligisten unter Beweis gestellt. Gerade hat er wieder einen Klubwechsel vollzogen. Sein grosses Ziel: «Ich will unbedingt mal in die Aufstiegsspiele kommen.» Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 11.12.2021, 05.00 Uhr

Labinot Haziri trifft nicht nur in der 1. Liga regelmässig, auch den FC Lugano hat er schon geärgert. Daniela Frutiger/Freshfocus

26. Oktober 2017, Cup-Achtelfinal vor 1400 Zuschauern: In der 90. Minute schiesst Labinot Haziri den FC Schötz gegen den FC Lugano mit dem Tor zum 1:1 in die Verlängerung. Dort setzt sich der Favorit aus der Super League zwar doch noch mit 3:2 durch, für den 30-Jährigen ist das Spiel trotzdem einer der Höhepunkte in seiner Karriere. «Ich musste nach dem Spiel so viele Interviews geben, dass nur noch der Materialwart da war, als ich endlich in die Garderobe konnte. Meine Mitspieler waren längst gegangen», ist Haziri danach ein gefragter Mann.

Der Gretzenbacher läuft seit über zehn Jahren in der 1. Liga auf. In 215 Partien erzielte er 98 Tore für Wangen bei Olten, Sursee, Kosova, Schötz, Langenthal und Delsberg. Mit links und mit rechts, häufig mit dem Kopf und immer mal wieder per Fallrückzieher. «Der gehört definitiv zu meinem Repertoire», sagt er lachend. Was ihn auf dem Spielfeld auszeichne, sei sein unbändiger Wille – «ich gehe auf jeden Ball» – und seine Abschlussstärke vor dem Tor. Speziell ist, dass der Goalgetter als Aussenverteidiger begann und im Verlauf der Karriere in der Aufstellung immer weiter nach vorne rückte. Normalerweise verhält es sich andersherum.

Was den Fussball betrifft, ist Labinot Haziri ein Wandervogel. Das stört ihn nicht. «Ich muss mich wohlfühlen, das Vertrauen spüren und richtig integriert sein in ein Team. Dann klappt es auf dem Spielfeld von alleine», begründet er. Deutlich weniger Veränderung braucht er abseits des Sports. Er wuchs in Gretzenbach auf, wo er heute mit seiner Frau und seinem bald dreijährigen Sohn immer noch lebt. Das Trikot des FC Däniken-Gretzenbach trug er nur bis zum C-Junioren-Alter. «Für mich war immer klar, dass ich mindestens in der 1. Liga spielen will», sagt er über seine Ambitionen.

Erstliga-Debüt für den FC Wangen bei Olten

Mit 14 Jahren debütierte er für den FC Schönenwerd-Niedergösgen in der 2. Liga. Seine Lehre als Maurer hatte für ihn in dieser Zeit allerdings Priorität. Erst danach forcierte er seine Karriere. «Ich habe immer alles selber gemacht. Mich über die Vereine informiert, die für mich in Frage kamen und dann für ein Probetraining angefragt», erzählt er von seinen Anfängen. Über den FC Olten (2. Liga inter) ging er 2010 zum FC Wangen bei Olten. «Das waren zweieinhalb intensive und lehrreiche Jahre. Ich bekam bei Wangen die Chance, in der 1. Liga zu spielen, und habe sie genutzt», blickt er zurück.

Zweieinhalb Saisons spielte er für den FC Wangen bei Olten. Nach einem halbjährigen Abstecher zum FC Kosova wechselte er auf die Saison 2013/14 zum FC Sursee. Zu Trainer Heiri Eggerschwiler, der schon in Wangen auf ihn gesetzt hatte. «Eine gute Zeit», blickt Haziri zurück. «Wir haben uns gut geschlagen und uns immer vor dem Abstieg gerettet.» In seiner zweiten Saison bei Sursee knackte er zum ersten Mal die Zehn-Tore-Marke in der 1. Liga – zwölf Treffer. Doch nach zweieinhalb Jahren brauchte er erneut eine Luftveränderung.

Zuerst klapperte er seine Ex-Klubs ab, blieb aber jeweils nur eine halbe Saison beim FC Kosova und bei Wangen bei Olten. Auf die Rückrunde 2016/17 folgte er dem Ruf des FC Schötz. In seiner ersten kompletten Saison erzielte er 16 Tore und ärgerte im Schweizer Cup den FC Lugano. «Schötz ist ein kleiner Klub, hat aber ein sehr heissblütiges Publikum und es wird sehr viel verlangt von den Spielern», beschreibt Haziri, «wir hatten eine sehr starke Mannschaft. Schade, dass es nie für den Einzug in die Aufstiegsspiele gereicht hat.»

Beim FC Schötz erlebter er auch seine schwierigste Phase. Am 28. Oktober 2018, ziemlich genau ein Jahr nach dem Cup-Match gegen Lugano, riss er sich gegen die U21 der Grasshoppers das Kreuzband. Was ihn die ganze Rückrunde kostete. Das Ende seiner Karriere, befürchtete er sogar: «Es war meine erste und zum Glück auch einzige schlimme Verletzung. Ich war mir nicht sicher, ob ich je wieder richtig fit werde. Ich trainierte dann wie ein Wahnsinniger und nach sieben Monaten war ich zurück.»

In der Rückrunde wieder beim FC Langenthal

Sein Comeback war eindrücklich. Im ersten Spiel schnürte er einen Doppelpack – das zweite Tor war ein Fallrückzieher in der 90. Minute. Ein unvergessliches Spiel für ihn: «Ich bin stolz, dass ich zurückgekommen bin. Das verdanke ich meinem Umfeld, das mir während meiner Verletzungspause Kraft gegeben hat.» Mit 15 Toren in 13 Spielen war er in der Vorrunde 19/20 der Topskorer der 1. Liga. «Corona hat mir den Titel des Torschützenkönigs versaut», bedauert er.

Weil er vom FC Schötz «kein faires Angebot» mehr bekam, zog er zum FC Langenthal weiter. Für die Oberaargauer erzielte er in der Vorrunde 2020/21 in zwei Spielen innert sechs Tagen sechs Tore – zwei Hattricks in Serie. Was ihm Angebote aus der Promotion League und von Spitzenklubs der 1. Liga bescherte. Er entschied sich für Delémont. «Der Klub will in den nächsten Jahren in die Challenge League. Das Projekt überzeugte mich», begründet er. Seine Erwartungen erfüllten sich aber nicht, die Chemie stimmte nicht.

Und so verrät Labinot Haziri: «Ich werde im Frühling in der Rückrunde wieder für den FC Langenthal spielen. Und dort will ich jetzt auch bleiben.» Er hofft, dass er mindestens noch zwei, drei Jahre auf 1.-Liga-Niveau spielen kann. Die Frage, ob er mit dem Verlauf seiner Karriere zufrieden ist, bejaht er, ohne zu zögern: «Ich spiele schon lange in der 1. Liga und habe viele Tore geschossen. Das hätten mir wohl nicht viele zugetraut.» Und welche Ziele hat er noch? «Ich will unbedingt mal in die Aufstiegsspiele kommen – träumen darf man ja.»

