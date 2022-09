Fussball 1. Liga FCS-Verteidiger Damian Kelvin: «Wenn du auf dem Feld stehst, spielt das Alter keine Rolle mehr» Der Abwehrspieler Damian Kelvin hat seine Chance beim FC Solothurn gepackt – der 20-Jährige gehörte zuletzt viermal zur Startformation. «Wir nehmen viel Elan von den letzten drei Siegen mit», sagt er vor dem Auswärtsspiel gegen die Xamax-Reserve. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 29.09.2022, 20.06 Uhr

Damian Kelvin fühlt sich sichtlich wohl beim FC Solothurn. André Veith

Vor vier Wochen stand Damian Kelvin erstmals in der Startaufstellung des FC Solothurn. «Das war ein aufregendes Gefühl», blickt der 20-jährige Innenverteidiger auf sein Erstliga-Début am fünften Spieltag gegen Köniz zurück. «Eine gewisse Nervosität war sicher da vor dem Match. Zum ersten Mal von Anfang an zu spielen, ist doch noch einmal etwas ganz anderes, als eingewechselt zu werden.»

Der FC Solothurn verlor das Spiel in Köniz 1:2. «Es war nicht unsere beste Mannschaftsleistung, aber auch keine schlechte. Wir hatten etwas Pech mit den Entscheiden des Schiedsrichters. Es wäre auf jeden Fall mehr möglich gewesen», lautet Kelvins Fazit. Zu seiner persönlichen Leistung sagt der Nidauer:

«Die war okay, keine Wow-Leistung, aber nicht so schlecht. Der Trainer war im Grossen und Ganzen zufrieden, aber es gab natürlich auch Kritik, was ich besser machen muss – und die ist für mich auch sehr wichtig.»

Dass er während der Vorbereitung oft zum Zuge und auch in den ersten vier Meisterschaftsspielen zu Teileinsätzen kam, half ihm, sich an das Niveau in der 1. Liga zu gewöhnen.

Vergangene Saison war er Captain der A-Junioren

Seine ersten Erfahrungen im Männerfussball sammelte Damian Kelvin beim FC Tavannes/Tramelan in der 2. Liga inter. zvg

Damian Kelvins Karriere startete beim FC Etoile Biel. Mit elf Jahren wechselte er in die Nachwuchsabteilung des FC Biel. Seine ersten Erfahrungen im Männerfussball sammelte er in den Saisons 2019/20 und 2020/21 beim FC Tavannes/Tramelan in der 2. Liga inter.

Im Sommer des vergangenen Jahres verpflichtete ihn der FC Solothurn. Kelvin machte die ganze Vorbereitung mit und trainierte auch während der Saison zweimal in der Woche mit der ersten Mannschaft. Eingesetzt wurde er indes bei den A-Junioren in der Youth League – als Captain führte er das Team Stadt Solothurn an.

Das Niveau überraschte ihn: «Ich spielte davor immer in U-Mannschaften. Dort ist das Niveau – zumindest auf dem Papier – höher. Die Stärke der Gegner hat mich erstaunt. Natürlich gab es auch schwache Teams, aber wir hatten einige hochstehende Spiele.» So war es für ihn denn auch alles andere als ein verlorenes Jahr. «Wir hatten eine sehr gute Mannschaft, spielten sowohl in der Herbst- als auch in der Frühjahrsrunde um den ersten Platz mit – für mich war das eine gute Vorbereitung auf die kommende Zeit in der 1. Liga.»

Damian Kelvin hat den Ball im Visier. Der Sieg gegen das bis dahin makellose Delémont gab dem FCS Aufschwung. André Veith

Aufschwung dank des Siegs gegen den Leader Delémont

Dort ist Damian Kelvin mittlerweile angekommen. Nach dem Startelf-Début in Köniz durfte er auch in den letzten drei Spielen von Anfang an ran. Und dies mit grossem Erfolg: Die Solothurner feierten drei Siege in Folge: 3:2 gegen Delémont sowie Langenthal und ein 2:1 gegen Münsingen.

«Ich bin glücklich, dass wir aus den drei Spielen neun Punkte herausgeholt haben», so Kelvin. «Vor allem der Heimsieg gegen den damaligen Tabellenführer Delémont hat spürbar für einen Aufschwung im Team gesorgt, nachdem wir davor zweimal in Folge verloren hatten. Wir wissen, dass wir auf dem richtigen Weg sind.»

Vor dem Saisonauftakt habe er sich nicht zu viele Gedanken darüber gemacht, welches seine Rolle im Team ist und wie oft er zum Einsatz kommt. «Ich wollte mir keinen Druck machen», führt er aus. «Ich denke, dass ich eine gute Vorbereitung gezeigt habe. Ich kam in den Testspielen oft zum Einsatz und habe dann im Training weiterhin alles gegeben, auch wenn ich in den ersten Meisterschaftsspielen nicht eingesetzt wurde. Ich habe immer das Vertrauen des Trainers gespürt und gewusst, dass ich meine Chance irgendwann bekommen werde.»

Im Durchschnitt fast zwei Gegentore pro Spiel

Gegen den FC Köniz spielte Kelvin neben Ian Schläppi im Abwehrzentrum; in den vergangenen drei Partien bildete er zusammen mit Onno Koekenbier das Innenverteidiger-Duo. Kelvin ist 20, Schläppi 23 und Koekenbier sogar erst 19 Jahre alt: Kann der FC Solothurn mit dieser jungen Abwehr eine ganze Saison in der 1. Liga durchstehen?

Kelvin ist überzeugt davon: «Wir sind eine sehr junge Innenverteidigung, klar. Aber wir haben in der Mannschaft erfahrene Spieler, die ihr Wissen weitergeben und uns so unterstützen. Dass der Trainer uns das Vertrauen schenkt, hilft uns ebenfalls, besser zu werden.»

Er macht sich keine Sorgen, dass die unerfahrene Innenverteidigung zur Schwachstelle des FC Solothurn werden könnte. «Bis jetzt ist es ja nicht so schlecht gelaufen», sagt er, «natürlich werden sich auch mal Fehler einschleichen. Aber ich bin sehr zuversichtlich für die ganze Saison. Und sobald du auf dem Spielfeld stehst, spielt das Alter sowieso keine Rolle mehr. Dann zählt nur die Leistung.»

Nach acht Spielen steht der FC Solothurn auf Tabellenplatz vier. Am Samstag wartet das Gastspiel bei der Xamax-Reserve, die aktuell den achten Platz belegt. «Auswärts auf Kunstrasen und uns fehlen ein paar Spieler – das wird sicher kein einfacher Match», weiss Damian Kelvin. «Aber wir nehmen viel Elan von den letzten drei Siegen mit und wollen wiederum ein gutes Spiel zeigen.»

Wer im Abwehrzentrum auflaufen wird, weiss Kelvin noch nicht. Einen triftigen Grund, die Startelf zu ändern, sieht er nicht. Wichtig wäre, dass der FCS endlich einmal zu null spielt – egal mit welchen beiden Innenverteidigern. Denn bis jetzt kassierten die Solothurner im Durchschnitt fast zwei Gegentore pro Spiel. «Für eine Mannschaft mit unseren Ambitionen ist das sicher zu viel», sagt Kelvin. «Wir sind dran, unseren Gegentorschnitt zu senken. Gegen Münsingen war es knapp. Zum Glück haben wir zuletzt immer mehr Tore geschossen als kassiert.»

