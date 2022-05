FC Solothurn unterliegt Schötz trotz Hattrick von Emmanuel Mast.

Fussball 1. Liga FCS-Trainer Thomas Binggeli nach 3:4 in Schötz: «Wir sind nicht abgeklärt» Ein Hattrick von Emmanuel Mast ist zu wenig. Denn nach einem perfektem Start und einer 2:0-Führung macht der FC Solothurn fast alles falsch und gibt den Sieg gegen Schötz aus der Hand. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 08.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Emmanuel Mast erzielte seine Saisontore neun, zehn und elf. Hans Peter Schläfli

Es war die perfekte Viertelstunde. Der FC Solothurn war durch Trainer Thomas Binggeli perfekt auf den Gegner eingestellt, übernahm das Kommando und dominierte den FC Schötz. Nach einem Einwurf in der 8. Minute ein doppelter Seitenwechsel, dann bediente Hannes Hunziker Emmanuel Mast, der aus zehn Metern souverän zur Solothurner Führung traf.

Und in diesem Stil ging es weiter. Nach einem Flügellauf sah Hunziker in der Mitte wieder Mast, der gleich noch einmal absolut cool zum 0:2 in die Maschen traf. Besser kann man es nicht machen. Aber Fussball ist wie das richtige Leben. Manchmal, wenn es zu gut läuft, dann strengt man sich nicht mehr genug an. Emmanuel Mast und Marco Mathys gingen gegen den Schötzer Manuel Roth nur halbherzig zur Sache. Der knöpfte den beiden Solothurnern den Ball ab, leitete den Konter ein und nur Sekunden später konnte Patrik Gjiodai für Schötz den Rückstand auf verkürzen.

«Wir hatten das Gefühl, wir könnten auf dem holprigen Platz Klein-Klein spielen», fasste FCS-Trainer Thomas Binggeli den abrupten Leistungseinbruch zusammen. «Wir hatten den Match im Griff, aber dann sind wir übermütig geworden.»

Solothurns Trainer Thomas Binggeli. Hans Peter Schläfli

Glück hatte Solothurn, dass der Schiedsrichter bei einer Cornerflanke sah, wie der Schötzer Silvan Williner Goalie Colin Bähler an den Arm griff, weshalb ein weiterer Gegentreffer zurecht aberkannt wurde. Pech für den FCS dagegen, als in der 38. Minute alle auf einen Foulpfiff warteten, Adijan Keranovic aber weiterspielen durfte. Der bediente wieder Gjidoda und es hiess zur Pause plötzlich 2:2.

Und es kam noch schlimmer: Nach einer Stunde wurde Solothurn erneut in der Vorwärtsbewegung kalt mit einem Konter erwischt, wobei diesmal der aufgerückte Nando Bühler den Ball zum 3:2 über die Linie bugsierte. Dass die Solothurner Verteidiger immer wieder schlecht aussahen, hatte seinen Grund im Zentralen Mittelfeld, das seine defensiven Verpflichtungen vernachlässigte. Robin Huser praktizierte zu viel Kurzpassspiel, Marco Mathys setzte schöne Akzente nach vorne, aber hinten sah man ihn zu selten.

Immerhin, der FC Solothurn knüpfte ab der 80. Minute noch einmal an die tolle Startphase an und bäumte sich auf. Der verdiente Lohn kam in Form des 3:3-Ausgleichs durch den dreifachen Torschützen Emmanuel Mast in der 88. Minute. Doch die Dramatik ging weiter.

Wieder wurden die Solothurner Abwehr im Stich gelassen. In der 90. Minute dribbelte Gjiododa FCS-Verteidiger Onno Koekenbier derart schwindlig, dass der schliesslich am Boden liegend nur noch zuschauen konnte, wie Schötz das 4:3 schoss.

Der Solothurner Captain Marco Mathys und der dreifache Torschütze Emmanuel Mast nehmen den Schötzer Manuel Roth in die Zange. Hans Peter Schläfli

«Es gibt Gründe, warum wir in der Tabelle dort sind, wo wir sind. Die Mannschaft ist nach dem tollen Start in eine Euphorie geraten und hat alles, was wir uns vorgenommen hatten, wieder vergessen», sagte Binggeli. «Wir sind nicht abgeklärt. Als Mannschaft können wir viele Schwächen kompensieren, aber wenn jeder sein Ego ausleben will, dann kommt es nicht gut.»

Man könnte den Spielverlauf auch nostalgisch erklären: Es fehlte einer, der wie einst Binggeli selbst in den goldenen Solothurner NLB-Zeiten im Mittelfeld die Löcher stopft, die Fehler seiner Mitspieler ausbügelt und sich ganz in den Dienst des Kollektivs stellt. Natürlich würde das der heutige FCS-Trainer nie so sagen, weil für ihn eben die Mannschaft wichtiger ist als das eigene Ego.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen