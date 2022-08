Nach vier Jahren ist Ian Schläppi zurück beim FC Solothurn

Fussball 1. Liga FC-Solothurn-Rückkehrer Ian Schläppi sagt: «Unsere Entwicklung ist noch lange nicht fertig» Nach vier Saisons beim FC Grenchen in der 2. Liga inter kehrte der 23-jährige Innenverteidiger Ian Schläppi zum FC Solothurn zurück. Die siebenwöchigen Vorbereitung ist vorbei, am Wochenende gilt es für ihn und seine Teamkollegen wieder ernst. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 04.08.2022, 17.00 Uhr

Ian Schläppi wohnt und arbeitet in Solothurn und spielt jetzt auch wieder für den FCS. Tom Ulrich

Er war in den vergangenen vier Jahren die grosse Konstante in der Abwehr des FC Grenchen. Seit seinem Wechsel zum FCG im Sommer 2018 verpasste Ian Schläppi nur eines von 72 Meisterschaftsspielen.

In seiner ersten Saison gewann der 23-jährige Abwehrspieler mit Grenchen sogleich den Meistertitel in der Solothurner 2. Liga und feierte den Aufstieg in die 2. Liga inter. Dort konnte sich das Team von Trainer Mirko Recchiuti in den letzten drei Jahren mit den Plätzen zehn, fünf und sieben etablieren. Die Verteidigung um Ian Schläppi war dabei immer das Prunkstück der Grenchner.

Statt Blauweiss trägt er nun wieder Rotweiss. Nach vier Jahren kehrte Ian Schläppi in der Sommerpause zum FC Solothurn zurück. Den Wechsel, der ihm nicht leichtgefallen sei, begründet er in erster Linie mit der sportlichen Herausforderung, sich eine Liga höher beweisen zu können. «Es war definitiv kein Entscheid gegen den FC Grenchen», stellt er denn auch klar.

«Für mich hat es in Grenchen immer gestimmt – die vier Jahre haben mir sehr viel gebracht. Mir ist auch wichtig, dass der Kontakt zu den vielen guten Kollegen beim FC Grenchen in Zukunft nicht abbricht. Auch wenn ich jetzt meinen eigenen Weg gegangen bin.»

Erste Teileinsätze für den FC Solothurn in der Saison 2017/18

Schläppi figurierte bereits in der Saison 2017/18 im Kader des Solothurner Fanionteams. Damals kam er auf zwei Kurzeinsätze. Beim 2:0-Sieg gegen die Black Stars am 24. März 2018 wurde er kurz vor Schluss eingewechselt und am 5. Mai durfte er bei der Nullnummer gegen die GC U21 die letzten zwölf Minuten ran.

Es war die Saison, in der die Solothurner die Gruppe 2 der 1. Liga dominierten: 21 Siege, 3 Unentschieden und 2 Niederlagen. Für den Aufstieg in die Promotion League reichte es am Ende allerdings nicht. Schläppi zog es wegen mangelnder Einsatzzeit zum FC Grenchen.

Wie kam es nun zur Rückkehr in die Kantonshauptstadt? «Das war relativ spontan», erläutert Schläppi. Er sei selber etwas erstaunt gewesen, als ihn Trainer Mirko Recchiuti kurz vor Saisonschluss über das Angebot des FC Solothurn informierte. Er absolvierte vor der Sommerpause drei Trainingseinheiten mit dem FC Solothurn und entschied sich dann definitiv für den Wechsel.

In der vergangenen Saison verpasste Ian Schläppi für den FC Grenchen keine einzige Minute der 26 Meisterschaftsspiele in der 2. Liga inter. Tom Ulrich

«Ich hatte sofort einen sehr guten Eindruck und deshalb war dann relativ schnell klar, dass ich es probieren will», so Schläppi. Das Angebot passte für ihn auch vom Zeitpunkt her perfekt. Er arbeitet schon länger auf einer Bank in Solothurn und wohnt seit kurzer Zeit auch in der Ambassadorenstadt.

Sieben Wochen, um sich ans höhere Niveau anzupassen

Beim FC Grenchen war Schläppi einer der Leader des Teams. Beim FC Solothurn müsse er seine Rolle zuerst finden: «Alterstechnisch gehöre ich zu den erfahreneren Spielern, aber es gibt viele Jüngere im Team, die bereits mehr Spiele gemacht haben als ich in der 1. Liga.»

Ob und wie viel er eingesetzt werde in dieser Saison – darüber macht er sich indes nicht viele Gedanken. «Alle wollen spielen», sagt er, «ich gebe mein Bestes und werde meine Chancen bekommen. Ob gleich im ersten Spiel oder erst später, wird sich zeigen.»

Mit 23 Jahren gehört Ian Schläppi beim FC Solothurn schon zu den älteren Spielern. Tom Ulrich

Um sich optimal an das höhere Niveau adaptieren zu können, hat Schläppi heuer auf Ferien verzichtet und die komplette siebenwöchige Vorbereitung mit seiner neuen Mannschaft absolviert. «Ich musste mich am Anfang an den höheren Rhythmus gewöhnen. Alles geht noch einmal einen Zacken schneller in der 1. Liga», sagt er.

Dass die Testspiele einem Steigerungslauf glichen, stimmt ihn zuversichtlich für den Saisonauftakt am Samstag auswärts beim Aufsteiger FC Emmenbrücke. «Unsere Entwicklung stimmt, sie ist aber noch lange nicht fertig», so Ian Schläppi. «Wir haben viele junge und talentierte Spieler und ein grosses Potenzial. Wir werden aber sicherlich noch etwas Zeit brauchen, bis alles perfekt läuft.»

