Die FCS-Zwillinge Sebastian und Philippe Gerspacher

Fussball 1. Liga Ein Spiegelbild ist keine Kopie: Solothurns Trainer Thomas Binggeli hält grosse Stücke auf die 22-jährigen Zwillinge Philippe und Sebastian Gerspacher Der FC Solothurn ist in der 1. Liga mit zwei Siegen optimal in die neue Saison gestartet. Die beiden Defensivspieler Philippe und Sebastian Gerspacher haben einiges dazu beigetragen. Speziell ist an den Zwillingen, dass der eine Rechts- und der andere Linksfuss ist. Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 18.08.2022, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sebastian (l.) und Philippe Gerspacher ordnen das Material, das beim Ferienpass eingesetzt wird. Hans Peter Schläfli

Sie gleichen sich so, wie man es von eineiigen Zwillingen kennt. Auf den ersten Blick kann man Sebastian und Philippe Gerspacher kaum auseinanderhalten. Doch es gibt einen gewichtigen Unterschied: Sebastian spielt mit dem rechten, Philippe mit dem linken Fuss. Somit gleichen sie sich eher wie Spiegelbilder, nicht wie Kopien.

«Das hat den Vorteil, dass wir uns nicht gegenseitig die Position streitig machen, sondern gleichzeitig jeweils auf der gegenüberliegenden Seite eingesetzt werden können», sagt Sebastian Gerspacher. Oder ist es doch Philippe? Die beiden sind sich einig: «Es macht nichts, wenn man uns verwechselt.»

Sebastian Gerspacher im Schweizer Cup gegen Assan Ceesay vom FCZ. Anthony Anex/Keystone

Der eine Bruder steht also hinter den Aussagen des anderen. Aufgewachsen in Lohn-Ammannsegg, begannen sie beim FC Biberist mit Fussballspielen, wechselten aber bereits im Alter von zehn Jahren in die Juniorenabteilung des FC Solothurn. Nun geben sie auch etwas zurück, indem sie sich in den Sommerferien einen Tag als Trainer für den Ferienpass zur Verfügung stellen. Sie fühlten sich beim FC Solothurn zuhause, sagen die beiden.

Noch zu sehr auf Sicherheit bedacht

Und was hält der Trainer vom Duo? «Sie hören gut zu und versuchen immer, meine Anweisungen sofort umzusetzen», sagt Thomas Binggeli über die Gerspacher Zwillinge. «Sie sind spielintelligent und bringen alle Voraussetzungen mit, weshalb sie zum Stamm gehören, auf den ich baue.»

Am Anfang habe er sie fast nur dadurch unterscheiden können, mit welchem Fuss sie den Ball annehmen. Sie selbst haben für das Phänomen, dass der eine Links- und der andere Rechtsfuss ist, keine Erklärung, wissen aber, dass dies bei eineiigen Zwillingen ab und zu vorkommt.

Philippe Gerspacher im Zweikampf mit Mamadou Sylla von Zug 94. Roger Zbinden/Luzerner Zeitung

«Technisch haben sie gute Voraussetzungen. Jetzt dürfen sie ruhig noch etwas frecher werden, auch mal einen riskanten Pass spielen. Manchmal sind sie noch zu sehr auf Sicherheit bedacht», sagt Binggeli. Das scheinen sie zu befolgen: Philippe Gerspacher hat sich im ersten Heimspiel der neuen Saison gegen den FC Muri als Verteidiger in den gegnerischen Strafraum gewagt und ein Kopfballtor erzielt.

Hohe Erwartungen und grosser Druck

Der FC Solothurn hat die Meisterschaft mit einem eher schmalen Kader begonnen . Der Start ist optimal geglückt. Nach dem 3:2-Auswärtssieg in Emmenbrücke setzten sich die Solothurner gegen den FC Muri gleich mit 6:2 durch.

Aber kann der FC Solothurn mit diesem Team über die ganze Saison gesehen in der Spitzengruppe der 1. Liga bestehen? «Wenn wir unser Potenzial abrufen, dann werden wir auch weiterhin unsere Punkte holen», meint Sebastian Gerspacher. Philippe ergänzt: «Es gab viele Wechsel in der Gruppe 2. Deshalb ist es schwierig, die Situation einzuschätzen. Viele Gegner kennen wir noch zu wenig.»

Die beiden Solothurner Philippe Gerspacher (vorne) und Hannes Hunziker bearbeiten Vladimir Orsolic vom FC Emmenbrücke. Nadia Schaerli

Das Solothurner Publikum ist anspruchsvoll, das Erreichen der Aufstiegsspiele wird erwartet. «Seit wir in der ersten Mannschaft sind, spüren wir immer den Erwartungsdruck», sagen die beiden. Der grosse Druck sei aber nicht der Grund dafür gewesen, dass es letzte Saison phasenweise schlecht lief. «Nach der misslungenen Vorrunde konnten wir uns stabilisieren und darauf lässt sich aufbauen», streicht Philippe Gerspacher das Positive heraus.

Der Aufwärtstrend sei Trainer Thomas Binggeli zu verdanken. «Seine Erfahrung als Trainer im Profifussball spüren wir in der Trainingsgestaltung und bei der individuellen Förderung. Wie er unser Spiel und den Gegner analysiert, beweist sein aussergewöhnliches Fussballwissen.»

Reissprobe für das Trikot von Sebastian Gerspacher. Stefan Kaiser/Luzerner Zeitung

Captain Marco Mathys ist ein wichtiges Vorbild

Der FC Solothurn hat in der Sommerpause zwar Spieler mit Erfahrung aus der Super League verloren. Dafür sind junge, hungrige und ehrgeizige Talente dazugestossen. Von den ehemaligen Profis ist nur Marco Mathys geblieben, der sich immer mit viel Herzblut einsetzt. «Von einem erfahrenen Spieler wie ihm können wir alle sehr viel profitieren. Marco ist sowohl menschlich als auch fussballerisch ein wichtiges Vorbild», sagt Sebastian Gerspacher.

«Unser Ziel ist es, individuell besser zu werden und mit dem FC Solothurn das Optimum zu erreichen.» Auch das sagen beide Brüder einhellig. Und dieses Optimum wäre ein Aufstieg. Das möchten sie einmal erleben. Die Promotion League sei eine sehr attraktive und sportlich anspruchsvolle Liga, die sie reizen würde.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen