FC Solothurn-Sportchef Hanspeter Zaugg erklärt seine Saisonbilanz

Fussball 1. Liga Ein achter Schlussrang und gewichtige Abgänge: So steht es um den FC Solothurn Eine turbulente Spielzeit geht für die Solothurner zu Ende. Auf die enttäuschende Hinrunde, reagierte der FCS-Vorstand und vollzog einen Trainerwechsel. Mit Thomas Binggeli an der Bande folgte eine deutliche Leistungssteigerung und der FC Solothurn entkam dem Abstiegskampf. In der kommenden Spielzeit gilt es nun daran anzusetzen. Noah Born Jetzt kommentieren 30.05.2022, 06.37 Uhr

Der ehemalige Schweizer Nati-Trainer Hans-Peter Zaugg leitet die sportlichen Geschicke des FC Solothurn. Hans Peter Schläfli / Oltner Tagblatt

Nach einer durchzogenen Spielzeit muss der FC Solothurn im Hinblick auf die neue Saison einiges überarbeiten. Der Platz im Tabellenmittelfeld entspricht nicht den Erwartungen des Vereins, doch nach einer schwachen Hinrunde konnte sich das Team im Frühling deutlich steigern. In dieser Zeit ist viel passiert beim FC Solothurn. Jürg Widmer wurde nach einer 0:4-Klatsche beim FC Kosova im November entlassen, als Interimstrainer fungierte fortan Ronald Vetter. Der FC Solothurn befand sich seit Saisonbeginn im Abstiegskampf und zog die Notbremse.

Abstiegsgefahr statt Aufstiegsträume

Ein alter bekannter kam zurück in die Kantonshauptstadt: Thomas Binggeli erhielt das Amt des Cheftrainer auf den Rückrundenstart. Er übernahm eine Mannschaft, welche fünf Zähler von einem Abstiegsrang entfernt war. Aus 13 Hinrunden-Partien verloren die Solothurner deren sieben und erspielten bei drei Affichen ein Unentschieden.

Der FC Solothurn wurde von den Stadtzürchern mit einem «Stängeli» abgefertigt. Michel Lüthi/Bilderwerft.ch / Solothurner Zeitung

Zudem stach eine 0:10-Heimniederlage im Schweizer Cup 1/32-Final gegen den späteren Meister FC Zürich heraus. Der FCS-Sportchef Hans-Peter Zaugg erklärt: «Die Probleme dieser Spielzeit begannen schon früh. Das Cupspiel gegen Zürich zum Saisonbeginn im August lief bereits nicht optimal und das zog sich dann über die ganze Hinrunde hinweg.»

Der 69-Jährige erkannte die Problematik innerhalb der Mannschaft und handelte dementsprechend:

«In der Hinrunde zeigten viele Spieler nicht die gewünschte Leistung, welche sie eigentlich hätten abrufen können. Das Potenzial wurde nicht ausgeschöpft und dann gab es auch noch Streitigkeiten zwischen dem damaligen Trainer Jürg Widmer und dem Team.»

Die gesetzten Ziele konnten unter diesen Umständen nicht erreicht werden. «Wir hatten vor dem Saisonbeginn sicherlich andere Ansprüche und hofften, dass wir vorne mitspielen können. Daher war die Enttäuschung sehr gross und wir entschieden uns für einen Wechsel auf der Cheftrainerposition», begründet Zaugg.

Die grosse Teamstütze Loïc Chatton (links) kehrte dem FC Solothurn in der Winterpause den Rücken. Markus Müller / OLT

Auch im Spielerkader gab es über den Winter bedeutende Veränderungen. Captain und Torgarant Loïc Chatton verliess den Verein in Richtung Promotion League zum FC Biel. Die Neuankömmlinge Nolan Nuzzolo und Sofian Operi konnten die Trefferquote Chattons nicht vollständig kompensieren, dennoch brachten sie stark benötigte Offensiv-Power in die Sturmabteilung. Hans-Peter Zaugg meint: «Es war sehr schade, dass Loïc gegangen ist, denn er hat sicherlich gefehlt. Wir versuchten seinen Abgang mit Transfers irgendwie zu kompensieren, aber da konnten wir keinen vollständigen Ersatz finden.» Chatton erzielte in der Hinrunde für den FCS insgesamt sieben Tore, Operi verbuchte in der Rückrunde vier Treffer, Nuzzolo deren zwei.

Mit der Ankunft von Thomas Binggeli sei der Umschwung innerhalb des Teams spürbar gewesen, bestätigt der FCS-Sportchef.

«Wir haben einen anderen Fussball partizipiert und ich glaube, das hat allen Spielern gepasst. Daher sind wir auch sehr zuversichtlich, dass wir nächste Saison besser abschneiden werden.»

Der FC Solothurn startete stark in die Rückrunde und erkämpfte sich zehn Punkte aus den ersten vier Partien.

Thomas Binggeli brachte den Turnaround zum richtigen Zeitpunkt. Carole Lauener / Solothurner Zeitung

Darauf folgte jedoch ein kurzes Tief mit drei Niederlagen in Serie. Doch der FCS fand wieder in die Spur und musste sich gegen Saisonende nicht mit den Abstiegsrängen befassen. Der achte Schlussrang überstrahlte die Erwartungen nach der misslungenen Hinrunde, mit sieben Siegen aus 13 Partien der zweiten Saisonhälfte und insgesamt 35 Punkten.

Schwerwiegende Abgänge zu ersetzten

In der Sommerpause hat der FC Solothurn und Hans-Peter Zaugg viele personelle Fragen zu klären. Die ersten Abgänge sind dem Verein bereits bekannt. «Es ist noch vieles nicht geklärt, aber wir wissen, dass Robin Huser und Yves Kaiser aufhören werden. Ansonsten sieht es nicht schlecht aus, dass diese Spieler, welche wir halten möchten, auch bleiben werden», bestätigt der ehemalige Schweizer Nationaltrainer.

Auch auf der Torhüterposition wird es Änderungen geben: «Colin Bähler wird höchstwahrscheinlich mehr Spielzeit bekommen wollen und sich neu orientieren.» Diese Teamlücken sollen über den Sommer optimal mit Transfers gefüllt werden: «Wir wollen in jeder Positionslinie etwas machen. Sicherlich müssen wir Kaiser und Huser ersetzen, da liegt noch viel Arbeit vor uns.»

Nach dem finalen Saisonspiel gegen den SV Höngg steht die Planung im Fokus. «Am Montag treffen wir uns mit den Spielern und führen erste Gespräche. Dann folgt eine dreiwöchige Pause, bis Ende Juni die Vorbereitung für die neue Spielzeit startet.» Auch in der kommenden Meisterschaftssaison werden die ambitiösen Ziele des FC Solothurn nicht minder sein.

