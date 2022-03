Thomas Binggeli will sich mit dem FC Solothurn nach oben kämpfen.

Fussball 1. Liga Der FC Solothurn will sich mutig und offensiv nach oben kämpfen in der Tabelle «Wir müssen schauen, dass wir schnell zu unseren Punkten kommen und mit dem Abstieg nichts zu tun haben», sagt Solothurns neuer Trainer Thomas Binggeli vor dem Auftakt der Rückrunde. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 04.03.2022, 17.09 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am 17. Januar leitete Thomas Binggeli seine erste Trainingseinheit beim FC Solothurn. Die Vorbereitungszeit beschreibt er als ungewöhnlich lang. José R. Martinez

Ende November wurde Thomas Binggeli vom FC Solothurn offiziell als Nachfolger des entlassenen Trainers Jürg Widmer vorgestellt. Er hat den Auftrag, den Erstligisten aus seiner ungemütlichen Tabellensituation zu befreien. Binggeli steigt am Sonntag mit dem FC Solothurn vom zwölften Tabellenplatz aus und mit fünf Punkten Vorsprung auf den Strich in die Rückrunde.

Thomas Binggeli, wie haben Sie die vergangenen drei Monate beim FCS erlebt?

Thomas Binggeli: Für mich war es eine Rückkehr zu dem Klub, mit dem ich als Spieler sehr schöne Erfolge in der NLB feiern durfte. Viele Sachen sind bis jetzt so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Es gab schon einige positive Momente in der Vorbereitung. Wie das Kennenlernen des Teams und die Arbeit mit den Spielern auf dem Trainingsplatz. Die Spieler sind ehrgeizig, auf einem guten Niveau und das Klima in der Garderobe ist sehr gut.

Wie haben Sie Ihre neue Aufgabe beim FC Solothurn angepackt?

Ich bin Idealist und Realist zugleich. Das heisst, ich mache alles mit Überzeugung und mit grossem Enthusiasmus. Die Aufgabe bei Solothurn bin ich klassisch angegangen. Zuerst wollte ich eruieren, auf welchem Stand die Spieler sind und wo ihre Qualitäten liegen. Ich wollte das Team kennen lernen und herausfinden, wo wir in den Trainings ansetzen müssen.

Sind Sie zufrieden mit dem Verlauf der Vorbereitung?

Ich bin seit drei Monaten hier. Die Vorbereitung läuft aber erst seit sieben Wochen. Als ich sah, wie lange die Zwischenphase ab November ist, ergriff ich Massnahmen in Form von individuellen Trainingsplänen als Hausaufgaben für die Spieler. So begannen wir im Januar nicht bei null. Ich bin zufrieden mit dem, was wir in der Vorbereitung erarbeitet – oder zum Teil auch ausgeglichen – haben.

Thomas Binggeli wollte kein aufgeblähtes Kader. José R. Martinez

Wurde die Vorbereitung durch die Coronapandemie negativ beeinflusst?

Ja, die Vorbereitung war natürlich stark durch Corona geprägt. Anfangs durften wir die Garderoben und die Duschen nicht benutzen. Wir mussten unsere Teamsitzungen draussen abhalten. Gemeinsame Aufenthalte in der Garderobe und der Austausch untereinander fanden in dieser Zeit überhaupt nicht statt. Das änderte sich mit den Lockerungen im Februar.

Gab es ein Trainingslager?

Die Mannschaft hatte im letzten Jahr darauf verzichtet, diesmal entschieden wir uns nach langem Zögern dafür. Wir waren im Februar auf Gran Canaria.

Und wie war’s?

Eine gefreute Sache. Wir genossen ideale klimatische Bedingungen, ein sehr gutes Hotel und optimale Trainingsplätze. Leider hatten wir aus verschiedenen Gründen etwas zu viele Absenzen. Deshalb konnte ich die Zielsetzungen, die ich mir vorgenommen hatte, mit dem Team nicht ganz erriechen.

Wie soll sich das Team in der Rückrunde präsentieren?

Ich will auf eine spielerische, effiziente Art gewinnen mit einer gewissen Spielkontrolle. Dominanz ist ein grosses Wort, aber zumindest Kontrolle. Ich will eine gefestigte Mannschaft. Und wir wollen mutiger werden im Vorwärtsspiel. Auf ein taktisches System möchte ich mich nicht festlegen. Das Team soll aktiv sein. Es gibt eine Grundpositionierung als Anker, doch wenn wir den Ball haben, sollen sich alle am Angriff beteiligen, umgekehrt muss der Hinterste und der Letzte, angefangen beim Stürmer, seine Abwehrarbeit machen, wenn wir den Ball nicht haben. Immer in der Position, in der er gerade ist. Wir müssen miteinander funktionieren.

Thomas Binggeli war Assistent von Hanspeter Latour (Thun, GC, Köln) und René Weiler (Aarau, Luzern, Anderlecht, Al Ahly Kairo). José R. Martinez

Der langjährige Topskorer und Captain Loic Chatton hat den FC Solothurn im Winter verlassen. Wie wirkt sich sein Abgang auf die Stärke des Teams aus?

Seine Skorerpunkte werden uns fehlen. Weil wir keinen gleichwertigen Ersatz fanden, müssen wir seinen Abgang im Kollektiv auffangen. Wir müssen die Skorerpunkte auf mehr Schultern verteilen. In der Vorrunde waren es nur 17 Tore in 14 Spielen. Da erhoffe ich mir schon mehr in der Rückrunde. Wenn ein so dominanter Spieler wie Chatton eine Gruppe verlässt, kann dies bei einigen vielleicht auch die Bremse lösen, befreiend wirken und dafür sorgen, dass der eine oder andere nun einen grossen Schritt vorwärts macht.

Nolan Nuzzolo, der vom FC Biel kam, kann Chatton also nicht vergessen machen?

Er ist kein Eins-zu-eins-Ersatz und hat ein ganz anderes Profil als Chatton. Doch wir erhoffen uns natürlich schon etwas von ihm. Leider ist er aktuell verletzt und wird vorerst nicht zum Einsatz kommen. Mit Sofian Operi holten wir einen weiteren Angreifer. Er kam in der Vorrunde in der Promotion League beim SC Cham nicht wie erhofft zum Zug und suchte nach einer Veränderung. Ich denke, wir können ihn sehr gut gebrauchen.

Hätten Sie gerne noch mehr Transfers getätigt?

Nein, denn ich will kein aufgeblähtes Kader. Die Mannschaft hat ja eigentlich funktioniert. Deshalb möchte ich sie nicht künstlich vergrössern. Es sind noch zwölf Meisterschaftsspiele und ein Cup-Match. Dafür ist unser Team sicher gross genug.

Ihr Vorgänger Jürg Widmer hatte einen erfahrenen Torhüter gefordert.

Ich hatte eher das Gefühl, dass wir in der Rückrunde torgefährlicher werden müssen und habe vor allem dort angesetzt. In der Vorrunde hat das Team nur 21 Tore bekommen. Nur die beiden Teams ganz vorne in der Tabelle und Luzern bekamen weniger. Deshalb legte ich den Schwerpunkt auf die Offensive. Unsere Torhüter sind im Moment sicher nicht unser Problem, wir haben andere Baustellen.

Am Sonntag beginnt die Rückrunde mit dem Auswärtsspiel bei der Reserve des FC Luzern. Wie stellen Sie sich Ihr Debüt vor?

Hoffentlich siegreich. Ich versuche, meine Spieler so auf den Match vorzubereiten, dass wir erfolgreich sind. Wir müssen an unseren Spielprinzipien festhalten, unsere Spielidee durchdrücken. Ob der Gegner Luzern, Wohlen oder wer auch immer ist, ich will, dass man eine Handschrift erkennt beim Team. Dass man sieht, wie diese Mannschaft zum Erfolg kommen will.

Mit welchen Erwartungen steigen Sie in die Rückrunde?

Bei unserer Tabellenposition ist der Fall klar: Wir müssen schauen, dass wir schnell zu unseren Punkten kommen, dass wir uns in der Tabelle nach vorne kämpfen und mit dem Abstieg nichts zu tun haben.

Sie waren bei Grossklubs wie GC, Köln, Anderlecht oder auch Kairo. Genügt der FC Solothurn Ihrem Anspruch?

Ich war überall mit viel Leidenschaft und grossem Eifer dabei. Ob als Spieler beim FC Solothurn, ob als Assistent von Hanspeter Latour beim FC Thun, mit dem wir nahe an den Leader der Super League rankamen, oder beim Traditionsverein GC, den wir innert einem Jahr aus einer schwierigen Lage in die europäischen Wettbewerbe brachten – es hat immer Lust auf mehr gemacht. Es in der Bundesliga zu probieren, war die nächste Challenge. Ich hatte Glück, viel zu sehen und mehrere Fussballkulturen kennen zu lernen, etwa mit René Weiler in Ägypten und Belgien. So konnte ich das eine oder andere in meinen Rucksack packen. Die gesammelten Erfahrungen will ich an meine Spieler weitergeben, damit sie den Ehrgeiz entwickeln, ihre Limiten nach oben zu stossen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen