Der FC Solothurn gewinnt auswärts gegen den FC Münsingen mit 1:0

Fussball 1. Liga Der FC Solothurn siegt in Münsingen und bleibt in der Rückrunde ungeschlagen Zehn Punkte aus vier 1. Liga-Partien - die Ausbeute des Cheftrainers Thomas Binggeli lässt sich sehen. Im Auswärtsspiel gegen den FC Münsingen waren die Solothurner über weite Strecken das bessere Team und siegten äusserst verdient mit 1:0. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Emmanuel Mast auf genauer Vorlage von Sofian Operi. Noah Born Jetzt kommentieren 03.04.2022, 20.44 Uhr

Thomas Binggeli und der FC Solothurn reiten weiterhin auf der Erfolgswelle. Carole Lauener / Solothurner Zeitung

Bereits letzte Woche traf das Team um Cheftrainer Thomas Binggeli auf den FC Münsingen. In der Schweizer Cup-Qualifikation gewann der FCS nach Penaltyschiessen mit 5:3. Während der regulären Spielzeit trennten sich die Teams 1:1 Unentschieden. Den Heimerfolg konnte der FC Solothurn nach Münsingen mitnehmen und mit breiter Brust auftreten. Seit der Ankunft des Cheftrainer Binggeli gingen die Solothurner noch nie als Verlierer vom Feld.

Wenige Wechsel im Vergleich zum Cuperfolg von letzter Woche

FCS-Stammtorhüter Tim Wagner kehrte nach einer dreiwöchigen Zwangspause zurück in den Kasten. Colin Bähler rutschte daher zurück auf die Ersatzbank. Ein weiterer Wechsel im Vergleich zum Cupspiel gab es auf der linken Mittelfeldposition, wo Sebastian Gerspacher für Jano Loosli eingesetzt wurde. Loosli befand sich nicht im Matchaufgebot. Ansonsten gab es keine Veränderungen in der Aufstellung des FC Solothurns.

Das Heimteam startete druckvoll in die Partie. Bereits nach zwei Spielminuten erspielte sich der FC Münsingen die erste gute Chance. Eine Direktabnahme am Sechzehnerrand zischte nur knapp am linken Torpfosten vorbei. Der FCS fand in der Startphase nicht ins Spiel und hatte mit der Kondition des sumpfigen Terrains sichtlich Mühe. Münsingen versuchte weiter früh in Führung zu gehen, doch die Solothurner Defensive bereinigte jeden Angriffsversuch standhaft.

Für Fabian Kohler war die Partie nach der Anfangsviertelstunde bereits wieder vorbei. Der Rechtsverteidiger verletzte sich in einem Zweikampf am Standbein und konnte danach nicht mehr weiterspielen. David Stuber übernahm die Position des 27-Jährigen Abwehrspielers.

Solothurner Alu-Glück diente als Wachrüttler

In der 16. Spielminute gelang dem FCM nahezu der frühe Torerfolg. Nach einem missglückten Abschluss kam der Ball über Umwege zum Kapitän und Sturmspitze Patric Gasser, der das Spielgerät an den Pfosten hämmerte. Das Aluminium rettete für Torwart Tim Wagner, welcher bei diesem Abschluss chancenlos gewesen wäre. Das Heimteam versuchte immer wieder über Konterangriffe gefährlich vor das FCS-Gehäuse zu kommen, doch man scheiterte an der letzten Konsequenz.

Der Pfostenschuss weckte die Solothurner endgültig auf. Die FCS-Offensive kam erstmals in Aktion als Sofian Operi gefährlich vor dem Tor auftauchte. Der Franzose sorgte vor der Pause für ein Chancenfeuerwerk des FC Solothurns, aber Heimkeeper Valerio Zbinden hielt sicher. Das Spielmomentum kippte vor dem Seitenwechsel klar auf die Seite der Gäste, welche nun im Angriff dominierten. Der FC Münsingen rettete sich mit Ach und Krach zum 0:0 Pausenstand in die Kabine.

Die Offensivbemühungen des FC Solothurns liessen auch in der zweiten Halbzeit nicht lange auf sich warten. Sofian Operi hätte nach einem Torwartfehler zur Gäste-Führung treffen müssen, doch er scheiterte vor dem leeren Kasten. In der 56. Minute konnte die Münsinger Verteidigung einen Kopfball von Emmanuel Mast gerade noch auf der Linie klären. Der FCS war dem Führungstreffer deutlich näher als das offensiv ausgerichtete Münsingen.

Emmanuel Mast erlöste die Solothurner Offensiv-Bemühungen. Hier beim Cupspiel gegen den FC Schöftland. Alexander Wagner

Ein pfeilschneller Konter führte zur verdienten Führung

In der 73. Spielminute war es dann soweit. Ein langer Ball aus dem Strafraum heraus landete bei Operi, welcher die Konterchance blitzschnell realisierte. Zusammen mit seinem Sturmpartner Mast stürmte er auf das FCM-Gehäuse zu und spielte einen hervorragenden Pass am einzigen Verteidiger des Heimteams vorbei. Der Ballempfänger Emmanuel Mast behielt vor dem Tor die Ruhe und tanzte den Keeper Zbinden mit einer Finte aus. Ohne zu zögern vollstreckte die Solothurner Nummer neun zum 1:0 Führungstreffer.

Der FC Solothurn hatte nach dem Torerfolg mehrere Möglichkeiten zur endgültigen Entscheidung, doch ein zwingender Abschluss brachte das Gästeteam nicht mehr zustande. Die letzten Offensiv-Bemühungen des FC Münsingen verteidigte die Solothurner Defensive mit grossem Willen und auch in brenzligen Situationen behielten sie den Überblick. Der FCS holte damit einen verdienten 1:0 Auswärtssieg vor 300 Zuschauern und bestätigte erneut das grosse Potenzial des Teams.

«Auf diesem Fussballplatz war ein gepflegtes Kombinationsspiel nicht möglich, daher habe ich den Jungs gesagt, sie sollen vertikal spielen und den direkten Weg zum Tor suchen.»

Cheftrainer Thomas Binggeli zeigte sich mit der kämpferischen Leistung seiner Mannschaft hochzufrieden: «Dies war ein richtiger Kampfsieg, welcher für uns von grosser Bedeutung ist. Auf diesem Fussballplatz war ein gepflegtes Kombinationsspiel nicht möglich, daher habe ich den Jungs gesagt, sie sollen vertikal spielen und den direkten Weg zum Tor suchen. So haben wir dann auch ein hervorragendes Tor erzielt, wobei die gegnerische Abwehr mit zwei Pässen ausgespielt war. Zum Glück hatte Emmanuel Mast die Ruhe vor dem Kasten und wunderbar abgeschlossen. Das war einfach genial.»

Nächsten Samstag folgt das Heimspiel gegen den Tabellenführer - Anpfiff um 16:00 Uhr

Nächsten Samstag empfängt der FC Solothurn den Spitzenreiter aus Wohlen, welcher sein Heimspiel gegen den FC Köniz nicht austragen konnte. Die Aargauer haben neun Punkte Vorsprung auf den FCS, aber ein Spiel weniger absolviert. Solothurn befindet sich mit dem errungenen Auswärtssieg neu auf dem achten Tabellenplatz.

