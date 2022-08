Der FC Solothurn startet mit einem 3:2-Auswärtssieg in die Saison

Fussball 1. Liga Der FC Solothurn muss nach 3:0-Führung noch um den ersten Dreier zittern Im ersten Saisonspiel auswärts beim Aufsteiger FC Emmenbrücke lag der FCS dank Toren von Emmanuel Mast (40.), Marco Mathys (42.) und Sofian Domoraud (46.) komfortabel vorne. «Dann haben wir hinten zweimal nicht aufgepasst und es wurde noch einmal richtig heiss», fasste Debütant Severin Fankhauser den Rest des Spiels zusammen. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 07.08.2022, 09.09 Uhr

Sofian Domoraud sorgte kurz nach dem Seitenwechsel für den Gamewinner. Nadia Schaerli

Mit einem Doppelschlag in der Schlussphase der ersten Halbzeit legte der FC Solothurn den Grundstein für den Auftaktsieg in die neue Saison. In der 40. Minute eroberte Noah Probst im Mittelfeld den Ball, Marco Mathys bediente den aufgerückten Aussenverteidiger Fabian Kohler auf der rechten Seite und dessen halbhohe Flanke verwertete Emmanuel Mast zur Führung für den FCS. Der 24-jährige Angreifer machte dort weiter, wo er in der vergangenen Saison aufgehört hatte mit seinen elf Toren in der Rückrunde.

Nur knapp zwei Minuten später konnte der FC Solothurn nachlegen. Nach dem langen Ball von Kohler legte Mast an der Strafraumgrenze per Brust für Mathys ab, der flach in die entfernte Torecke traf. Die 2:0-Pausenführung der Gäste war nicht unverdient, aber doch etwas glücklich, denn der FC Emmenbrücke war sicher nicht das schlechtere Team in den ersten 45 Minuten. Aber die Solothurner waren halt einfach kaltschnäuziger.

Philippe Gerspacher (vorne) und Hannes Hunziker bearbeiten den Emmenbrücker Vladimir Orsolic. Nadia Schaerli

Im gleichen Stil ging es in der zweiten Halbzeit weiter. Noch keine sechzig Sekunden waren nach dem Seitenwechsel verstrichen , als die Solothurner erneut jubelten. Nach dem Ballgewinn an der Mittellinie schüttelte Mast auf der rechten Seite zwei Verfolger ab. Seine Hereingabe segelte an Freund und Feind vorbei landete auf der linken Seite bei Captain Marco Mathys, der mit seinem Querpass dafür sorgte, dass Sofian Domoraud nur noch ins leere Gehäuse einzuschieben brauchte – 0:3 und die vermeintliche Entscheidung in diesem Spiel.

«Nach dem dritten Tor hätten wir noch einmal nachlegen müssen», sagte Solothurns Torhüter Severin Fankhauser nach dem Abpfiff. «Stattdessen haben wir dann zweimal nicht aufgepasst hinten. Eine spielstarke Mannschaft wie der FC Emmenbrücke nutzt dies natürlich aus. So wurde es am Ende noch einmal richtig heiss und wir mussten um die drei Punkte zittern.»

Mit zwei Kopfballtoren in der 65. und der 75. Minute brachten die Gastgeber die Spannung zurück ins Spiel. Sie kamen dem Ausgleich danach auch mehrmals nahe, konnten sich für ihre Aufholjagd aber nicht belohnen. «In den Schlussminuten verteidigten wir sehr solidarisch», so Fankhauser, «wir sind fit, das war unser Vorteil – die harte Vorbereitung hat sich ausbezahlt.»

Erstes Spiel und erster Sieg für Solothurns neuen Torhüter Severin Fankhauser. Nadia Schaerli

So feierte der 30-jährige Goalie, der in der Sommerpause vom FC Langenthal gekommen war, bei seinem Debüt für den FCS seinen ersten Dreier. Er sprach von einem schwierigen Match: «Der Platz ist sehr eng. Die Einwürfe von der Seite waren fast wie Eckbälle.» Mit seiner Leistung war Fankhauser zufrieden: «Ich habe mich generell sehr gut gefühlt heute. In der ersten Hälfte konnte ich beim Stand von 0:0 zwei gute Saves machen.»

Fankhauser war einer von drei Neulingen in der Startaufstellung des FC Solothurn. In der Innenverteidigung vertraute Trainer Thomas Binggeli auf Ian Schläppi, der nach vier Jahren beim FC Grenchen zurückgekehrt war. Im zentralen Mittelfeld lief mit Noah Probst einer der sechs Nachwuchsspieler auf, die auf diese Saison hin ins Fanionteam befördert worden waren.

In der Schlussphase der Partie feierten dann auch Verteidiger Damian Kelvin und Stürmer Mica Zimmermann ihren Einstand in der 1. Liga. Severin Fankhauser war nach den aufreibenden neunzig Minuten laut eigener Aussage mit den Nerven durch, freute sich aber diebisch über den Auftakterfolg: «Ein schöner Sieg im ersten Match. Und sicher kein unverdienter, auch wenn der Gegner dem Ausgleich sehr nahe kam. Jetzt müssen wir diesen Start am nächsten Wochenende bestätigen und zu Hause den FC Muri weghauen.»

Die beiden Solothurner Ian Schläppi (l.) und Noah Probst. Nadia Schaerli

