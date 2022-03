Der FC Solothurn gewinnt auswärts gegen den SR Delémont mit 2:1

Fussball 1. Liga Der FC Solothurn gewinnt gegen Delémont und bleibt in der Rückrunde ungeschlagen Im dritten Meisterschaftsspiel unter dem neuen Trainer Thomas Binggeli gibt es für die Solothurner den zweiten Sieg. Der FCS dreht die Partie gegen Delémont nach einem unglücklichen Rückstand und gewinnt verdient mit 2:1. Noah Born Jetzt kommentieren 20.03.2022, 21.20 Uhr

Seine Bilanz kann sich sehen lassen: Thomas Binggeli holte mit dem FC Solothurn in drei Spielen sieben Punkte. Carole Lauener

Ein Auswärtssieg am Sonntagnachmittag unter blauem Himmel und schönem Frühlingswetter, was will das Solothurner Fussballherz mehr? Der FCS bezwingt den SR Delémont in einer attraktiven und temporeichen Partie mit 2:1. Das Heimteam ging kurz nach der Pause durch einen Konter in Führung. Camara überwand Torhüter Bähler aus spitzem Winkel. Den verschlafenen Start in die zweite Hälfte machte das FCS-Sturmduo Sofian Operi und Emmanuel Mast wieder wett. Die Gäste waren insgesamt die bessere Mannschaft und nehmen die drei Punkte verdient mit nach Solothurn.

Zwei Wechsel im Vergleich zum Heimspiel gegen Bassecourt

Der FC Solothurn reiste ohne Stammtorhüter Tim Wagner in den Jura. Colin Bähler ersetzte die krankheitshalber fehlende Nummer eins. Zudem musste Trainer Thomas Binggeli auf Robin Huser verzichten. Der Mittelfeldspieler war gesperrt. «Solche Ausfälle sind für uns tragbar und wir können sie auch kompensieren», meinte Binggeli zur seiner ansonsten unveränderten Startelf. Für Huser rückte Onno Koekenbier ins zentrale Mittelfeld und Yves Kaiser kam in der Abwehr zum Zug.

In der Startphase der 17. Meisterschaftspartie war es das Heimteam, welches vermehrt den Weg zum Solothurner Tor suchte. Die Rot-Weissen standen jedoch defensiv solide und liessen keine gefährliche Torchance der Delsberger zu. Delémont versuchte den Gegner über die pfeilschnellen Angreifer Achour und Camara auszukontern, lief allerdings selber Gefahr, von Sofian Operi überrannt zu werden. Der Stürmer war der Aktivposten im Solothurner Offensivspiel.

Die Winter-Neuverpflichtung Sofian Operi (hier beim Heimspiel gegen Bassecourt) befindet sich in Topform. Carole Lauener

Nach rund zwanzig Minuten kam der FCS immer besser in die Partie und kreierte nun mehr Tormöglichkeiten als der Gastgeber. Ein Abseitstreffer und ein hervorragend parierter Kopfball-Versuch zeigten die grossen Bemühungen, es fehlte aber die letzte Konsequenz im Abschluss. Kurz vor dem Halbzeitpfiff kam Delémonts Achour an der Strafraumgrenze zur gefährlichsten Chance der Jurassier. Bähler hielt die Null zur Pause fest.

Früher Gegentreffer nach Wiederanpfiff

Zum Start der zweiten Hälfte wechselte Thomas Binggeli Innenverteidiger David Stuber für Sebastian Gerspacher aus und musste mitansehen, wie das Heimteam sein Offensivfeuer zündete. Die erste Topchance der Delsberger konnte FCS-Schlussmann Bähler parieren, jedoch war er beim folgenden Konter machtlos. Ein Kaltstart für die Solothurner, die sich vom Schock kurzzeitig erholen mussten. In den folgenden Minuten rollten weitere Angriffswellen auf das Solothurner Tor zu, doch es fiel kein weiterer Treffer.

Sofian Operi kam zu Beginn der zweiten Hälfte nicht zur Geltung. Der Franzose wurde von den Jurassiern doppelt gedeckt. In der 68. Spielminute konnte er jedoch den Verteidigern entwischen und erhielt einen genauen Schnittstellenpass vor die Füsse. Der Winter-Neuzugang zog alleine auf das gegnerische Gehäuse zu, tanzte Keeper Sallaj aus und schob zum Ausgleichstreffer ein. Der Torerfolg beflügelte die Solothurner, welche auf Anhieb zurück ins Spiel fanden.

Eine Standardsituation bringt den Siegestreffer

Zehn Minuten vor Ende der regulären Spielzeit erkämpfte sich der FC Solothurn einen Eckball. Die 790 Zuschauer im Stadion La Blancherie sahen eine einstudierte Variante der Gäste. Der Ball wurde flach ins Zentrum gespielt und ermöglichte Emmanuel Mast, nach einem Abpraller frei stehend den Führungstreffer zu verwerten. Im Gewusel vor dem Delsberger Kasten behielt der 23-Jährige den Überblick. Zwingende Torchancen der Gastgeber blieben in den Schlussminute aus und der FC Solothurn vereitelte alle Angriffsversuche auffallend sattelfest. Das grosse Zittern blieb aus, denn die Solothurner gewannen mehrheitlich souverän und verdient mit 2:1.

Trainer Thomas Binggeli zeigte sich nach Spielschluss zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: «Wir haben in der ersten Hälfte einen grossen Aufwand betrieben, was uns nichts Zählbares einbrachte. Dann kam der bittere Gegentreffer zum Start der zweiten Halbzeit. Das war ein kleiner Schock, aber ich hatte den Jungs zur Pause in der Kabine gesagt: Egal was kommt, wir werden unsere Chancen haben und nicht aufgeben. So kam es dann auch und ich denke, wir haben als Einheit verdient gewonnen.»

Durch den Sieg macht der FC Solothurn in der Tabelle einen Sprung nach vorne. Neu liegen die Solothurner auf dem neunten Rang und das Polster zu den Abstiegsplätzen ist mittlerweile bereits auf zehn Punkte angewachsen.

