FC Solothurn gewinnt erstes Spiel unter neuem Trainer mit 3:1.

Fussball 1. Liga Der FC Solothurn gewinnt beim Debüt von Thomas Binggeli solidarisch und effizient 3:1-Auswärtssieg gegen die zweite Mannschaft des FC Luzern: Dem FC Solothurn glückt nicht nur der erste Auftritt unter dem neuen Trainer, sondern auch der Auftakt in die zweite Saisonhälfte. Raphael Wermelinger 06.03.2022, 19.59 Uhr

Marco Mathys (links) initiierte gegen die Reserve des FC Luzern zwei Tore der Solothurner. Nadia Schaerli

Erfolgreicher Einstand für Thomas Binggeli: Noch während des Interviews kurz nach Spielende durfte der neue Cheftrainer des FC Solothurn Glückwünsche für den 3:1-Sieg gegen die Reserve des FC Luzern im ersten Ernstkampf nach der Winterpause entgegennehmen. «Das war ein sehr schönes Debüt», freute er sich, «wir konnten gegen einen spielstarken Gegner viel von dem umsetzen, was wir uns vorgenommen hatten. Ich bin sehr zufrieden mit dem Auftritt.»

Seine Mannschaft nutzte in der elften Minute die erste gefährliche Torszene zur Führung. Marco Mathys lancierte Sofian Operi auf der rechten Aussenbahn und der 25-jährige Offensivspieler, der in der Winterpause vom SC Cham aus der Promotion League zu den Solothurnern gestossen war, liess sich sogleich seinen ersten Skorerpunkt gutschreiben. Im Zentrum war es Emmanuel Mast, der die Flanke von Operi über die Linie drückte. «Jeder Match entwickelt seine eigene Geschichte und wird geprägt durch solche Schlüsselmomente», sagte Binggeli, «das 1:0 war von allen drei Beteiligten schön herausgespielt.»

Solothurn profitiert beim 2:0 von Torhüter-Patzer

Nach dem Führungstreffer gratulierten sich die beiden Debütanten Binggeli und Operi per Handschlag. Operi sorgte in der ersten Halbzeit für zwei weitere auffällige Aktionen. Er verpasste in der 14. Minute den Doppelschlag mit einem Schuss aus der Drehung. Kurz vor der Halbzeitpause wurde er nach einem Solo zweimal hart angegangen. Zuerst vor, dann im Sechzehner, was der Schiedsrichter nicht als Foul taxierte.

Die Luzerner verzeichneten in den ersten 45 Minuten mehr Ballbesitz, versuchten mit schnellen Seitenwechseln und Steilpässen hinter die FCS-Abwehr zu kommen. Doch die stand sicher und schob sehr gut nach. Trotzdem waren die Solothurner mit dem 1:0 gut bedient. In der 20. Minute bewahrte sie Verteidiger David Stuber mit einer Rettungsaktion auf der Linie vor dem Ausgleich. In der 34. Minute drosch Luzerns Lars Villiger den Ball aus bester Position über das Tor.

Die Einheimischen nahmen in der Pause die ersten beiden Wechsel vor und starteten energisch in die zweite Halbzeit. Die Solothurner waren während gut zehn Minuten vorwiegend mit Verteidigungsarbeit beschäftigt, doch dann stachen sie zum zweiten Mal zu. Unterstützt durch einen groben Schnitzer in der Luzerner Hintermannschaft: Schon der Rückpass von Luca Jaquez war nicht optimal, Goalie Pascal Loretz liess sich den Ball auch noch von Mast abluchsen. Der musste nur noch ins verlassene Tor einschieben – Doppelpack und die Saisontore drei und vier für die Nummer 9 des FC Solothurn. «Wir waren effizient und gut organisiert», lobte Trainer Thomas Binggeli. «Wir sind eine stimmige Mannschaft. Mit solidarischem Auftreten können wir einiges kompensieren.»

Spätes Gegentor als einziger Schönheitsfehler

Ansatzweise habe man im Spiel gegen die Luzerner gesehen, in welche Richtung es gehen soll für die Solothurner in der Rückrunde, zog der Trainer nach seinem glücklichen Debüt Fazit: «Es war ein guter erster Auftritt.» Den krönte sein Team mit einem weiteren Treffer nach etwas mehr als einer Stunde. Der Ausgangspunkt war Mathys, der zwei Gegner stehen liess und zurücklegte für Jano Loosli, dessen drittes Saisontor das 3:0 und die Entscheidung bedeutete.

Nur einen Schönheitsfehler leisteten sich die Solothurner: In der 85. Minute gewährten sie Theophil Bachmann zu viel Platz und der nutzte dies mit einem Flachschuss in die weite Ecke zum 1:3 aus. Ohne Gegentor zu bleiben, sei immer das Ziel, sagte Binggeli, relativierte aber sogleich: «Wichtig ist der Sieg. Der gibt uns Selbstvertrauen, damit wir uns in den nächsten Wochen weiter steigern können.»