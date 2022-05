FC Solothurn feiert bei 5:1 gegen Kosova den höchsten Saisonsieg.

Fussball 1. Liga Der FC Solothurn feiert seinen höchsten Saisonsieg – 5:1 gegen den FC Kosova Jano Loosli bringt den FC Solothurn mit einem Doppelpack kurz vor der Pause auf die Siegerstrasse. Nach dem zwischenzeitlichen Anschluss der Zürcher wird es in der Schlussviertelstunde ein Schaulaufen für den FCS, der nach dem neunten Saisonsieg wieder auf einem einstelligen Tabellenplatz klassiert ist. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 15.05.2022, 00.08 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Aussenverteidiger Fabian Kohler traf nach herrlichem Solo zum 4:1. Hans Peter Schläfli

Neun Monate ist es her, seit der FC Solothurn mit einem 4:0-Erfolg gegen den SC Buochs in die Saison gestartet war. Dass es bis zum 23. Spieltag der höchste Sieg der Solothurner bleibt und sie während der Saison in arge Turbulenzen geraten statt ein weiteres Mal in die Aufstiegsspiele zu fliegen, ahnt damals niemand. So geht es am viertletzten Spieltag gegen den punktgleichen Tabellennachbarn FC Kosova Zürich nur noch um die besten Plätze im Mittelfeld der 1. Liga.

Gleich mit 5:1 setzen sich die Solothurner durch – unvorstellbar, dass sie in der Vorrunde mit 0:4 unterlagen. Der FC Kosova ist im zweiten Duell harmlos, schiesst in der Startviertelstunde zweimal übers Solothurner Tor und tritt für den Rest der ersten Hälfte offensiv nicht mehr in Erscheinung. Der FC Solothurn dagegen verzeichnet nach einer halben Stunde die erste Hundertprozentige durch Emmanuel Mast, der Goalie Ivan Fernandez nicht bezwingen kann.

In der 38. Minute scheitert auch Marco Mathys nur knapp. Der Bann bricht in der letzten Minute der ersten Halbzeit. Hannes Hunziker mit dem Pass in den freien Raum zu Sofian Domoraud, der in den Strafraum eindringt und den einschussbereiten Jano Loosli mit einem Querpass bedient. Keine Zeigerumdrehung später lanciert Solothurn den nächsten Angriff über links, diesmal initiiert durch ein Zuspiel von Mathys auf Mast. Dessen Hereingabe verwertet wiederum Loosli mit seinem fünften Saisontor zum 2:0-Pausenstand.

Jano Loosli (vorne) stand kurz vor der Pause zweimal genau am richtigen Ort. Alexandra Wey

Kosova reagiert in der Pause mit zwei Wechseln auf den Doppelschlag und wirkt in der zweiten Halbzeit kurzzeitig angriffslustiger. In der 47. Minute prüft Endogan Adili FCS-Goalie Tim Wagner. Aber auch der FC Solothurn spielt weiter offensiv und sucht die Entscheidung. Domoraud (50.), Hunziker (60.) sowie Fabian Kohler (64.) verpassen das 3:0 und Topskorer Mast trifft in der 69. Minute den Pfosten.

Im direkten Gegenstoss verkürzen die Gäste. Lulzim Alui wird von den Solothurnern nicht angegriffen und schlenzt den Ball aus 18 Metern in die Torecke. Statt 3:0 also plötzlich 2:1 – doch der FC Solothurn ist diesmal abgeklärt, wird nicht nervös und setzt in der Schlussviertelstunde zum Schaulaufen an. In der 76. Minute zieht Mathys aus der Distanz ab, Goalie Fernandez kann nur nach vorne prallen lassen und der eingewechselte Nolan Nuzzolo staubt ab – erstes Tor für den Winter-Neuzugang.

Topskorer Emmanuel Mast sündigte zuerst ein paar Mal und sorgte dann mit seinem zwölften Saisontor für den Schlusspunkt. Hans Peter Schläfli

Fünf Minuten später ist Aussenverteidiger Kohler auf der rechten Seite nicht aufzuhalten. Er lässt mehrere Gegenspieler stehen und krönt sein Solo über den halben Platz mit einem überlegten Abschluss zum 4:1. Für den Schlusspunkt sorgt Mast in der 86. Minute mit seinem zwölften Saisontor. Mit einem Steilpass von Robin Huser in Szene gesetzt, macht er den höchsten Saisonsieg perfekt. Der beschert dem FCS den Sprung auf Platz neun.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen