Fussball 1. Liga Marco Mathys vergibt in der 88. Minute Penalty und Sieg für den FC Solothurn Der FC Solothurn muss sich zu Hause gegen die zweite Mannschaft des FC Thun trotz einer starken Schlussoffensive mit einem Punkt begnügen. Einziger Torschütze der Solothurner ist Hannes Hunziker, der in der 63. Minute zum 1:1-Ausgleich trifft. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 26.08.2022, 23.13 Uhr

Captain Marco Mathys, der in den ersten beiden Spielen getroffen hatte, vergab gegen Thun II kurz vor Schluss die grosse Chance zum Sieg. Hans Peter Schläfli

Im dritten Saisonspiel gibt der FC Solothurn erstmals Punkte ab: 1:1 gegen die Reserve des FC Thun, die mit drei Unentschieden in die Meisterschaft gestartet war. Dabei waren die Solothurner dem Sieg in der Schlussphase näher als der FC Thun II. Allen voran Captain Marco Mathys.

Nachdem Emmanuel Mast im Sechzehner gefoult worden war, trat Mathys in der 88. Minute zum Penalty an. Er verpasste aber sein drittes Tor im dritten Spiel und vergab damit auch den Gamewinner. Jan Eicher im Tor der Berner Oberländer ahnte die richtige Ecke, parierte Mathys’ Schuss und sicherte so seinem Team den einen Punkt.

Im Auftaktspiel gegen den FC Emmenbrücke erzielten die Solothurner drei Treffer. Und in der zweiten Runde gegen den FC Muri brannten sie mit sechs Toren ein regelrechtes Offensivfeuerwerk ab. Gegen die zweite Mannschaft des FC Thun kam der FCS-Angriff lange Zeit nicht richtig auf Touren.

Die Chancen des Heimteams in der ersten Halbzeit waren an einer Hand abzuzählen. Die erste vergab Hannes Hunziker mit einem zu wenig platzierten Weitschuss in der neunten Minute. In der 31. Minute kam Philippe Gerspacher nach einem Eckball zum Kopfball, verfehlte das Tor aber knapp. Kurz vor der Pause legte dann Fabian Kohler für Sofian Domoraud zurück. Doch dessen Versuch aus aussichtsreicher Position blieb an einem Thuner Verteidiger hängen.

Hannes Hunziker sicherte dem FC Solothurn mit seinem ersten Saisontor den Punktgewinn gegen den FC Thun II. Hans Peter Schläfli

Am knappsten wars aus Solothurner Sicht in der 21. Minute. Nach einer Hereingabe von Domoraud von der rechten Seite spedierte Emmanuel Mast den Ball im Grätschen an die Lattenunterkante. Bitter für den FC Solothurn war nicht, dass die Schiedsrichterin in dieser Szene auf Abseits entschied, sondern dass im direkten Gegenzug das 0:1 fiel.

Aris Triantafillidis bediente Valmir Matoshi am Sechzehner . Der legte direkt weiter in den Lauf für Sander Kalan, welcher Solothurns Goalie Severin Fankhauser mit einem Heber bezwang. Die Führung für die Gäste nach 45 Minuten war verdient. Thun hatte deutlich mehr Ballbesitz und die gefährlicheren Möglichkeiten.

Hannes Hunziker mit dem Ausgleich in der 63. Minute

FCS-Trainer Thomas Binggeli stellte die gleiche Startformation auf den Platz wie beim 6:2-Kantersieg gegen den FC Muri. Die Viererabwehrkette bildeten zum dritten Mal in dieser Saison Fabian Kohler, Onno Koekenbier, Ian Schläppi und Philippe Gerspacher. Im Mittelfeld liefen erneut Jano Loosli, Marco Mathys und Hannes Hunziker auf – und zum zweiten Mal in dieser Saison Adijan Keranovic. Im Angriff setzte der Solothurner Trainer wie gewohnt auf die Doppelspitze mit Sofian Domoraud und Emmanuel Mast.

Mittelfeldspieler Adijan Keranovic stand zum zweiten Mal in der Startaufstellung des FC Solothurn. Hans Peter Schläfli

Der FC Solothurn war in der zweiten Halbzeit die bessere Elf. Mit einem satten Distanzschuss setzte Keranovic in der 53. Minute ein erstes Offensivzeichen. Exakt zehn Zeigerumdrehungen später lag der Ball schliesslich im Tor der Thuner. Sofian Domoraud tankte sich auf der linken Angriffsseite bis zur Grundlinie durch, sah den mitgelaufenen Hannes Hunziker und der schloss zum 1:1 ab – das erste Saisontor für die Nummer 10 des FC Solothurn.

Das Heimteam wollte sofort nachlegen und kam in der 69. Minute durch Jano Loosli zur nächsten Chance. Thuns Goalie Jan Eicher fischte den Kopfball aus der Ecke. In der 82. Minute hätte Emmanuel Mast beinahe vom zu kurz geratenen Rückpass von Verteidiger Nic Wüthrich profitiert. Er eroberte den Ball, setzte seinen Abschluss allerdings zu hoch an.

Kurz vor dem Penalty zwang Solothurns Topskorer der letzten Saison den Thuner Goalie mit einem Weitschuss zu einer weiteren Parade. Der FCS konnte sich für die engagierte zweite Hälfte am Ende nicht mit dem Dreier belohnen. Über die gesamten neunzig Minuten gesehen war das 1:1 aber das gerechte Resultat.

