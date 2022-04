FC Solothurn gewinnt dank eines Last-Minute-Treffers gegen GC II

Fussball 1. Liga Dank eines Last-Minute-Treffers: Der FC Solothurn besiegt den Meisterkandidaten GC II Der FC Solothurn ging durch einen Kopfball von Innenverteidiger Onno Koekenbier in Führung, bis die Zürcher das Spiel ausgleichen konnten. Die Solothurner belohnten sich für einen starken Auftritt in der 94. Spielminute. Ein Befreiungsschlag. Noah Born Jetzt kommentieren 30.04.2022, 21.09 Uhr

FCS-Cheftrainer Thomas Binggeli bewies mit seinen Auswechslungen ein goldenes Händchen. José R. Martinez

Trainer Thomas Binggeli setzte gegen den Tabellenzweiten GC Zürich II auf Torhüter Colin Bähler. Dies anstelle von Tim Wagner, der nicht im Aufgebot vorzufinden war. Ansonsten gab es keine Veränderungen in der FCS-Startelf zur Auswärtspleite gegen Zug 94. Thomas Binggeli setzt weiterhin auf die Sturmzange um Emmanuel Mast und Sofian Operi.

Die Solothurner starteten mit Offensivkraft in die Partie. In der 2. Spielminute erhielt Sofian Operi einen genauen Pass in den Lauf, den er zum ersten Abschluss des Spiels verarbeitete. GC-Keeper Ntumba musste den Ball abprallen lassen, doch Emmanuel Mast kam nicht zum Nachschuss. Der FCS drückte in den Startminuten auf das Tor der Gäste.

Nach einer Viertelstunde kamen auch die Zürcher in der Partie an und lancierten die ersten Angriffswellen. Mittelfeldspieler Leonardo Uka zog aus guter Position ab, doch der Schuss segelte knapp über das Solothurner Gehäuse. GC spielte sich danach weitere Chancen heraus, die hauptsächlich über den flinken Flügelstürmer De Carvalho erarbeitet wurden. Die FCS-Defensive konnte die Vorstösse souverän klären.

Per Standardsituation zur erstmaligen Führung

In der 19. Spielminute erspielte sich das Heimteam einen Eckball. Die butterweiche Flanke fand im Strafraumzentrum den Kopf Onno Koekenbier, der vor dem Tor am höchsten stieg und zur 1:0-Führung vollendete.

Die Zürcher wollten auf den Rückstand reagieren, doch sie liefen prompt in einen Konter. Sofian Operi dribbelte sich mit einem herausragenden Solo vor das Gästegehäuse und hämmerte das Spielgerät an den Pfosten. Im direkten Nachsetzen schoss Kapitän Marco Mathys einen Distanzversuch nur knapp am Tor vorbei.

Vor der Pause versuchte GC II den Ausgleich zu erzielen, allerdings fehlte es dem Tabellenzweiten an der Präzision im Abschluss. Die offensive Ausrichtung der Gäste ermöglichte dem FC Solothurn mehrere Kontergelegenheiten, die jedoch nicht ausgenutzt wurden. Mit einer verdienten FCS-Führung gingen beide Mannschaften in die Kabine.

GC II kam nach der Pause besser im Spiel

Zu Beginn der zweiten Hälfte suchten die Zürcher erneut den Ausgleich. De Carvalho scheiterte mit einem Vorstoss erst auf der Torlinie. Solothurn setzte fortan auf die Resultatverwaltung und zog sich in die eigene Spielhälfte zurück.

In der 65. Spielminute brach De Carvalho, nach einer verhaltenen Startphase, durch die Solothurner Verteidigung hindurch. Sein Solo krönte er mit einem haarscharfen Pass auf Vasco Mendes Paciência, der den Ball eiskalt in die linke Torwartecke schlenzte. Colin Bähler konnte den Ausgleich nicht verhindern.

Anschliessend gewann die Partie an Härte, was zahlreiche Foulspiele und Verwarnungen zur Folge hatte. Der FCS schaltete zurück in die angreifende Spielweise und kam durch Hannes Hunziker beinahe zur neuerlichen Führung. Auch die Gäste traten gefährlich vor dem Solothurner Kasten auf, jedoch konnte Schlussmann Colin Bähler die Schüsse von Mendes Paciência und Rastoder parieren.

Joker Sebastian Gerspacher erlöste den FC Solothurn spät

In den Schlussminuten drückte die Heimmannschaft auf den Siegestreffer. Es lief bereits die Nachspielzeit, als sich Hannes Hunziker am rechten Spielfeldrand durchsetzte und eine halbhohe Flanke in den Sechzehner schlug. GC-Torwart Ntumba stürmte aus seinem Kasten und wehrte den Ball zur Strafraummitte ab.

Dort brauste der zuvor eingewechselte Sebastian Gerspacher heran und verwandelte zum 2:1-Siegestreffer. Die 250 Zuschauer bejubelten den Last-Minute-Sieg lautstark. Nach zuvor drei Niederlagen in Serie konnte der FC Solothurn wieder mit einer vollen Punkteausbeute vom Platz gehen.

Der Gamewinner Sebastian Gerspacher erklärte nach dem Schlusspfiff: «Es ist genial ein solches Tor zu schiessen, und dann ist es auch noch der Siegestreffer in der 94. Minute. Wir wussten, dass wir heute über den Kampf spielen müssen und das ist uns gut gelungen. In diesem Spiel hatten wir auch das nötige Wettkampfglück auf unserer Seite, was wir zuvor etwas vermisst haben.»

Für den 21-Jährigen Grenchner ist es der zweite Saisontreffer. FCS-Kapitän Marco Mathys ergänzte: «Dies ist ein sehr wichtiger Sieg für uns. Wir hatten bereits in der ersten Hälfte viele Chancen unsere Führung auszubauen, aber dieser Siegestreffer in den letzten Minuten ist schlicht und einfach fantastisch.»

