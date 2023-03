Der FC Solothurn schlägt den FC Wohlen auf die einfache Art.

Fussball 1. Liga Auf die einfache Art: Der FC Solothurn schlägt den FC Wohlen 2:0 Die Solothurner gewinnen ihr erstes Heimspiel im neuen Kalenderjahr verdient und bleiben dabei erst zum dritten Mal in dieser Saison ohne Gegentor. Für die beiden Treffer in der ersten Halbzeit sorgen Noah Probst und Sofian Domoraud. Mühe bereitete den Teams der Rasen im Solothurner Stadion. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 05.03.2023, 00.10 Uhr

Noah Probst, der das wegweisende 1:0 für den FC Solothurn erzielte, beschäftigt die Wohlen-Verteidiger. Carole Lauener

Vor einer Woche hatten sich die Solothurner auf dem Kunstrasen in Muri dank eines Last-Minute-Treffers einen Punkt gesichert. Im ersten Heimspiel des neuen Jahres feierten sie am Samstag auf einem ganz anderen Untergrund den ersten Sieg im 2023. «Man sah deutlich, dass der Boden den Spielern Schwierigkeiten bereitete. Sie mussten stets achtgeben, es gab viele Zufälligkeiten», sagte Trainer Thomas Binggeli nach dem 2:0-Erfolg.

Dass sich seine Mannschaft auf dem holprigen Geläuf nicht allzu viele Chancen herauskombinieren würde, sei ihm bereits vor dem Spiel bewusst gewesen. «Die Jungs haben auf eine einfache Art gespielt – so wie ich es von ihnen gefordert habe. Dass wir dann so ein Tor wie das 2:0 schön herausspielen, ist natürlich umso besser», strich Binggeli das Highlight der Partie heraus. Drei Minuten vor der Pause hebelten Sofian Domoraud und Marco Mathys Wohlens Abwehr mit einem Doppelpass aus und dann vollendete Domoraud den schönsten Angriff der Partie abgeklärt mit einem unhaltbaren Flachschuss.

Sofian Domoraud krönte in der 42. Minute den schönsten Angriff des Heimteams mit dem 2:0. Carole Lauener

Noah Probst sorgt nach einem Eckball für das 1:0

Die 2:0-Pausenführung war verdient. Der FC Solothurn war die bessere Elf und legte in der 25. Minute vor. Wohlen konnte den dritten Corner der Solothurner nicht gänzlich entschärfen, der Ball landete vor den Füssen von Noah Probst und der hämmerte ihn kompromisslos unter die Latte. Vor dem 1:0 hatten Hannes Hunziker, der das offene Tor verfehlte (19.), und Domoraud mit einem Fallrückzieher (21.) die Führung verpasst.

Der FC Wohlen dagegen, der mit einem 2:1-Heimsieg gegen die Xamax-Reserve in die Rückrunde gestartet war, verzeichnete in den ersten 45 Minuten nur einen nennenswerte Offensivaktion: Kevin Quintas zog in der 38. Minute von der rechten Seite mit Tempo in die Mitte und verfehlte mit seinem Linksschuss das Tor nur knapp. «Wohlen ist eine routinierte Mannschaft, hinten sind sie sehr sattelfest und vorne besitzen sie viel Athletik – darauf mussten wir aufpassen», hatte Thomas Binggeli sein Team perfekt auf den Gegner eingestellt. «Wir standen hinten kompakt und liessen sehr wenig zu. Das ist schön und erfreulich.»

Erst in der Schlussphase des Spiels, als es der FC Wohlen vermehrt mit der Brechstange versuchte, wurde es doch noch ein paar Mal brenzlig vor dem Solothurner Kasten. Goalie Severin Fankhauser konnte sich insbesondere bei der Doppelchance von Zidane Vaz Mendy und Nathan Kisisa auszeichnen. Er hielt seinen Kasten im 18. Saisonspiel zum dritten Mal sauber.

Beinahe die gesamte Abwehr umgestellt

Die FCS-Defensive blieb gegen Wohlen makellos, obschon der Trainer die Viererkette im Vergleich zum Muri-Match gleich auf drei Positionen verändern musste. Denn es fielen sowohl die beiden Innenverteidiger Damian Kelvin (gesperrt) und Jens Hofer (verletzt) als auch Linksverteidiger Sebastian Gerspacher (krank) aus. So bildeten Ian Schläppi und Onno Koekenbier das Abwehrzentrum und Jano Loosli spielte hinten links. Als rechter Aussenverteidiger kam wie gewohnt Fabian Kohler zum Einsatz.

Trainer Thomas Binggeli musste sein Team gleich auf mehreren Positionen umstellen. Carole Lauener

«Sie waren fix, haben sich in die Stammelf gespielt und zuletzt eine gute Harmonie gefunden», unterstrich Binggeli die Wichtigkeit der fehlenden Spieler und konnte zufrieden feststellen: «Wir sind zwar eine kleine Gruppe, aber wir halten zusammen, egal was kommt. Und so können wir auch diese Ausfälle irgendwie kompensieren. Das war wirklich sehr gut, wie uns das heute gelungen ist.»

Dank dem ersten Dreier im neuen Jahr konnte der FC Solothurn den Rückstand auf die ersten Verfolger von Tabellenführer Delémont etwas verkürzen. Am nächsten Samstag steht das Gastspiel in der Stockhorn Arena bei der Reserve des FC Thun an. Die Berner Oberländer starteten mit einem 2:2 gegen den FC Münsingen in die zweite Saisonhälfte. Am Samstag unterlagen sie der zweiten Mannschaft von Neuchâtel Xamax 2:3.

Solothurn – Wohlen 2:0 (2:0)

Stadion FC Solothurn. – 270 Zuschauer. – SR: Loric. – Tore: 25. Probst 1:0. 43. Domoraud 2:0.

Solothurn: Fankhauser; Kohler, Koekenbier, Schläppi, Loosli; Probst, Mathys, Keranovic, Hunziker (72. Celik); Mast, Domoraud (72. Zimmermann).

Wohlen: Künzli; Urtic, Pnishi, Kozlenko, Sulejmanagic; Kursun; Quintas (46. Aliu), Sadik (65. Seferi), Vaz Mendy (65. Gabathuler), Ouedraogo (46. Nitaj); Kisisa (83. Chabin).

Bemerkungen: Solothurn ohne Kelvin, Hofer, S. Gerspacher und Ph. Gerspacher; Wohlen ohne Pfister, Chatar, Golaj, Taty, Romano, Winzap. – Verwarnungen: 24. Urtic (Foul), 32. Kohler und Ouedraogo (beide Unsportlichkeit), 50. Kursum (Foul), 68. Mast (Unsportlichkeit), 92. Zimmermann (Foul). – Eckbälle: 4:9.

