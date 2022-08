FC Wangen bei Olten Der FC Wangen will seinen Rucksack leeren: «Es ist gut, dass wir wieder in der 2. Liga sind» 6 Zuzüge und 15 Abgänge: Beim Absteiger aus der 2. Liga inter kam es zu einem Umbruch. «Wir wollen mit jungen Spielern ein gesundes Fundament schaffen und den FC Wangen wieder zu einem gut aufgestellten Dorfklub machen», sagt Noël Röhl, Verteidiger, Teammanager und Vorstandsmitglied. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 19.08.2022, 11.30 Uhr

Noël Röhl (stehend, 3. v.r.) ist Spieler, Teammanager und vieles mehr. zvg

«Die 25 Niederlagen haben Spuren hinterlassen. Der Rucksack wurde mit jeder Niederlage schwerer und die Motivation nahm natürlich ab», blickt Noël Röhl auf die vergangene Saison in der 2. Liga inter zurück. «Wir hatten schlicht nicht die sportliche Qualität für die 2. Liga inter. Es ist gut, dass der FC Wangen jetzt wieder in der 2. Liga ist.»

Nach dem Abstieg kam es zum Umbruch. Die Wangner vermelden 15 Abgänge und 6 Zuzüge. Auch an der Seitenlinie gab es einen Wechsel. Getuar Preniqi, der zuletzt für die zweite Mannschaft verantwortlich war, übernimmt das Traineramt von Fatmir Cuculi. Der ist nun «nur» noch Coach und Sportchef. «Geti ist ein hervorragender Fussballer – er wird teilweise als Spielertrainer agieren – und er überzeugt mich auch als Trainer. Und ich habe schon einige Trainer erlebt beim FC Wangen», sagt Noël Röhl.

Der 20-jährige Aussenverteidiger kam in der Saison 2018/19 zu seinen ersten Teileinsätzen für das Wangner Fanionteam. In den vergangenen vier Jahren wurde er immer wieder von Verletzungen heimgesucht: Knorpelschaden im Knie, Adduktorenprobleme und Achillessehnenentzündung. «Immer wenn ich dachte, jetzt läuft es, wurde ich wieder ausser Gefecht gesetzt», so Röhl. «Jetzt fühle ich mich fit und will endlich durchstarten.»

Der HSV-Fan ist Spieler der ersten Mannschaft, dazu Teammanager, Webmaster, Beisitzer des Klubs und er hilft auch bei der Sponsorensuche mit. «Ich bin die Schnittstelle zwischen dem Vorstand und der ersten Mannschaft», fasst er zusammen. «Alle diese Aufgaben machen mir sehr viel Spass. Der FC Wangen hat mir sehr viel gegeben während meiner Jugend. Jetzt will ich etwas zurückgeben», begründet er seinen grossen Einsatz.

Ligaerhalt schaffen und junge Spieler ins Team einbauen

Das Saisonziel der Wangner heisst Nicht-Abstieg. «Wir wollen eine gute Truppe aufbauen, in die wir im nächsten Sommer eine Handvoll B-Junioren integrieren können», sagt Röhl. «Es gibt einige vielversprechende Talente im Verein, welche die nötige Qualität und Fitness mitbringen. Für sie geht es dann vor allem darum, erste Erfahrungen zu sammeln bei den Aktiven.»

Der Sportmanagementstudent hat sich Gedanken gemacht, welche Konkurrenten der FC Wangen hinter sich lassen muss, um den Ligaerhalt zu schaffen: «Die Aufsteiger kann ich noch nicht richtig einschätzen. Der SC Fulenbach wird es wohl erneut schwer haben. Der FC Trimbach eventuell auch und dann würde ich noch den FC Bellach mit in die Runde nehmen, wenn sie sich nicht gross verstärkt haben.»

Wohin soll der Weg des langjährigen Erstligisten in den kommenden Saisons gehen? «Wir wollen mit jungen Spielern ein gesundes Fundament schaffen, eine neue Philosophie aufbauen und den FC Wangen wieder zu einem gut aufgestellten Dorfklub machen», sagt Röhl.

Er hofft, dass auf der Chrüzmatt auch in fünf Jahren noch 2.-Liga-Fussball gespielt wird. Mit einer Mannschaft, die aus mindestens zehn eigenen Junioren besteht und im optimalen Fall wieder mit einer zweiten Equipe hintendran.

«Der FC Wangen bei Olten wird sich von den sportlichen Talfahrten der vergangenen Jahre erholen, als man in der 1. Liga und der 2. Liga inter bestehen wollte», ist Noël Röhl überzeugt. «Wir wollen wieder als Dorfklub wahrgenommen werden, bei dem gute und solide Arbeit geleistet wird.»

Kaderliste FC Wangen bei Olten

Trainer: Getuar Preniqi



Tor: Florijan Perren (98).

Abwehr: Noël Röhl (01), Jetmir Zenuni (01), Sokol Berisha (89), Edon Llapastica (97), Euklid Sulejmani (98), Kim Lân Ngo (98), Tiago Nunes Fernandes (05), Jan Trösch (00), Ivan Akrap (02).

Mittelfeld: Miroslav Markovic (99), Hamdi Nedzipi (98), Shaeer Kamwar (95), Jordan Otomo (95), Akrem Mohammed (02), Eduard Lekaj (95).

Angriff: Nebojsa Markovic (00), Leutrim Dalipi (94), Albatrit Morinaj (91), Meriton Ahmeti (99), Bolivar Perez (94), Adis Mesic (04).



Zuzüge: Akrap, Mesic (beide FC Küttigen), Morinaj (FC Dulliken), N. Markovic, M. Markovic (beide SC Fulenbach), Nunes Fernandes (FC Härkingen).

Abgänge: Elia Amorosi (FC Schötz), Mergim Meholli, Lars Luterbacher (beide FC Menzo Reinach), Albin Limani (FC Grenchen), Hamam Ghaith (FC Kappel), Edon Morina (FC Windisch), Michael Wehrli (FC Muri), Albin Avdilji (KF Liria), Josip Jukic (FC Oftringen), Kingsley Mordecai (FC Thalwil), Fatlum Kastrati, Florim Kastrati (beide SC Zofingen), André Grob (SC Fulenbach), Lumturim Selmani, Martin Berisha (beide FC Rothrist).

