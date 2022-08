FC Trimbach «Wenn die Mannschaft das will und mir das Vertrauen schenkt, sage ich sicher nicht nein»: Lucien Baumgartner ist jetzt auch Trainer beim FC Trimbach Andy Egli war sein bester Trainer. In fünf Wochen habe er mehr über Fussball gelernt als in all den Jahren davor, sagt Lucien Baumgartner. Er selbst sei bis jetzt ein pingeliger Trainer. Er kann sich vorstellen, auch in fünf Jahren noch an der Seitenlinie der Trimbacher zu stehen. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 19.08.2022, 11.30 Uhr

«Vom Kader her können wir es in die Top 5 schaffen.», sagt Lucien Baumgartner (mittlere Reihe, ganz rechts). Markus Müller

Nach drei Jahren legte Hasan Osaj das Traineramt beim FC Trimbach nieder. Der 45-Jährige bildet sich beruflich weiter und will zudem seiner Familie mehr Zeit widmen. Sein Nachfolger ist ein altbekanntes Gesicht: Lucien Baumgartner, langjähriger Goalgetter und Captain, Identifikationsfigur des Klubs und Reizfigur der Gegner.

Lucien Baumgartner, nach über zehn Jahren im Fanionteam des FC Trimbach versuchen Sie es jetzt als Spielertrainer. Wie kam es dazu – ist es eine Notlösung?

Lucien Baumgartner: Nein, auf keinen Fall. Unser Sportchef Michael Schalt hatte zwei, drei Namen auf dem Schirm. Dann kam von einigen Spielern die Anregung, ich solle es doch machen. Weil ich alle Spieler kenne und schon lange beim Klub bin. Und wenn die Mannschaft das will und mir das Vertrauen schenkt, sage ich sicher nicht nein.

Wie gross ist der Respekt vor der neuen Aufgabe?

Spielertrainer in der 2. Liga ist definitiv nicht der einfachste Job. Aber ich weiss, dass ich die volle Unterstützung vom Vorstand, von Assistenztrainer Rolf Gerber und von der Mannschaft habe. Ich bringe eine gewisse Autorität und Arroganz auf den Platz. Deshalb denke ich, dass ich schon der Typ dafür bin.

Wer war der beste Trainer, den Sie jemals hatten?

Andy Egli beim SC Zofingen in der 1. Liga. In den rund fünf Wochen, in denen er uns vor dem Abstieg rettete, lernte ich mehr über Fussball als in all den Jahren davor. Mit seinen Ansprachen konnte er die Spieler packen. Alles, was er sagte, hatte Hand und Fuss.

Was ist für Sie ein No-Go?

Ich hatte Mühe mit Trainern, die beim FC Trimbach ihr eigenes Ding durchziehen und einfach alles diktieren wollten. So funktioniert das nicht. Wenn du in der Mannschaft einen Kern von fünf, sechs gestandenen Spielern hast, musst du mit denen zusammenarbeiten. Sonst läufst du in eine Wand.

Was für ein Trainer sind Sie?

Bis jetzt ein sehr pingeliger. Ich legte während der Vorbereitung viel wert darauf, dass die Details funktionieren. Zum Beispiel wie nehme ich einen Ball an und wie spiele ich einen Pass, mit dem der Mitspieler etwas anfangen kann. Ich will Fussball spielen und nicht langen Bällen nachrennen. Wir haben die nötige Qualität im Kader, um den Ball laufen zu lassen.

Welches Fazit ziehen Sie, wenn Sie auf die vergangene Saison zurückblicken?

Wir holten gleich am Anfang wichtige Punkte und gerieten so eigentlich nie in Abstiegsgefahr. Die Vorrunde war sicher besser als die zweite Saisonhälfte. Als Aufsteiger dürfen wir mit dem siebten Platz zufrieden sein. Tiefpunkt der Saison war das Cup-Aus gegen den FC Dulliken. Gegen einen Unterklassigen darfst du nicht rausfliegen. Aber der Cup liegt uns bis jetzt einfach nicht.

Bei den Mutationen sticht der Abgang von Stürmer Kushtrim Osaj heraus. Wer soll seine elf Tore wettmachen?

Kushtrim ist ein riesen Kicker und hat uns extrem geholfen in der vergangenen Saison. Wir können keinem Spieler den Druck auferlegen, ihn zu ersetzen. Das müssen wir als Mannschaft schaffen. Sorgen mache ich mir keine. Luca Schifferle ist nach seinem Kreuzbandriss zurück, Tobias Flury macht einen sehr guten Job und Manuel Thut könnte langsam zum Knipser werden.

Sie haben nur einen Goalie.

Dafür einen sehr starken. Aus beruflichen Gründen wird Jonas Flury aber ein paar Spiele verpassen. Der neue Torhüter käme also auf jeden Fall zu seinen Einsätzen. Wir suchen schon seit Jahren einen Goalie, leider ohne Erfolg. Zum Glück haben wir bei den Senioren einen guten, der einspringen kann. Aber im Training ist es schwieriger. Da muss halt auch mal ein Spieler ins Tor. Aber wir schauen uns weiter nach einer passenden Lösung um.

Wie lautet das Saisonziel?

Vom Kader her können wir es in die Top 5 schaffen. Die Saison beginnt aber gleich mit fünf Spielen innert zwei Wochen. Wenn du danach fünf Verletzte hast, sieht alles wieder anders aus. Wichtig ist, dass wir konstanter werden. Und auch disziplinierter – das ganze Auftreten nach aussen muss besser werden.

Ein Blick in die Kristallkugel: Wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Werden Sie dereinst auch noch Präsident des FC Trimbach?

Das sicher nicht – dafür bin ich nicht der Typ. Büro-Sachen sind nicht so meins. Wenn alles gut läuft, bin ich in fünf Jahren vielleicht immer noch Trainer der ersten Mannschaft. Wie lange ich noch auf 2.-Liga-Niveau spielen kann, ist schwer abzuschätzen und hängt davon ab, ob ich gesund bleibe. Ich habe mal gesagt, dass ich aufhöre, sobald wir den Cup gewonnen haben. Aber dann muss ich wohl noch lange spielen.

Kader FC Trimbach



Trainer: Lucien Baumgartner



Tor: Jonas Flury (97).

Abwehr: Liridon Cazimovic (91), Eldin Jusic (05), Alexander Meier (00), Kenan Mujanovic (94), Jasper Noordijk (97), Tobias Ramel (88), Thomas Schenker (00), Joel Stöckli (07), Ivan Suarez (85).

Mittelfeld: Enis Ademovic (95), Daniel Bärtschi (88), Martin Castro (02), Andre Filipe Condinho Marques (97), Joel Mangold (02), Rinor Slishani (94), Manuel Thut (00), Sven Pally (01).

Angriff: Edin Ademovic (93), Lucien Baumgartner (88), Tobias Flury (01), Luca Schifferle (91).



Zuzüge: Cazimovic, Condinho Marques (beide FC Aarburg), Jusic (FC Dulliken), Stöckli (eigener Junior), Edin Ademovic (FC Wangen b.O.). Abgänge: Matej Matkovic (HNK Croatia), Kushtrim Osaj (SC Dornach), Alec Dogan (unbekannt).

