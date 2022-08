FC Subingen Goalgetter Selcuk Cubuk ist endlich zu Hause angekommen: «Subingen wird meine letzte Station als Aktiver sein» In der vergangenen Saison führte Rückkehrer Selcuk Cubuk den FC Subingen mit vier Toren in drei Spielen zum Cupsieg. In der Meisterschaft erzielte der 30-Jährige in der zweiten Saisonhälfte 13 Treffer. Jetzt will er die 20-Tore-Marke knacken und mit dem FC Subingen um den Titel mitreden. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 19.08.2022, 11.30 Uhr

Selcuk Cubuk (vordere Reihe ganz links) will in diesem Jahr die 20-Tore-Marke knacken. José R. Martinez

Selcuk Cubuk ist in Gerlafingen aufgewachsen und wohnt heute mit seiner Freundin und dem zweijährigen Sohn immer noch dort. Bis er seine fussballerische Heimat fand, dauerte es etwas länger. Als D-Junior verliess der den FCG Richtung FC Solothurn. Auf die Rückrunde 2013/14 kehrte er zurück, konnte seinen Jugendverein aber nicht vor dem Abstieg in die 3. Liga bewahren.

In der Folgesaison schoss er Gerlafingen in die Aufstiegsspiele. Dort musste der FCG aber Welschenrohr, Riedholz und Croatia den Vortritt lassen. Nach der Vorrunde 2015/16 wechselte Cubuk innerhalb der 3. Liga zum Türkischen SC Solothurn.

Diesen führte er 2016/17 mit 26 Saisontoren auf den ersten Platz der Gruppe 1. Doch weil der Verein zu wenige Nachwuchsteams stellte, durfte der Türkische SC Solothurn nicht an den Aufstiegsspielen teilnehmen. «Das wussten wir vor der Saison leider nicht», blickt der heute 30-Jährige zurück. «Es war ein Schlag ins Gesicht, als wir erfuhren, dass wir gar nicht aufsteigen dürfen.» Zur «bitteren Saison», wie er sagt, passte, dass der Underdog im Cupfinal dem FC Bellach hauchdünn mit 0:1 unterlag.

Die Subinger gewannen Ende Mai den Solothurner Cup auf dem heimischen Affolter. José R. Martinez

Den Trabzonspor-Fan zog es in die 4. Liga zum FC Canspor, bei dem er sich mit 44 Saisontreffern den Frust von der Seele ballerte. Mit 18 Siegen, 2 Unentschieden und 2 Niederlagen stieg Canspor 2018 in die 3. Liga auf. Cubuk indessen folgte seinem ehemaligen Trainer beim Türkischen SC Solothurn, Serdal Demiral, zum SC Burgdorf in die Berner 3. Liga.

Die Mission Aufstieg scheiterte allerdings und so heuerte er 2019 beim Zweitligisten Bellach an. In sechs Spielen erzielte er vier Tore. Bellach beendete die Vorrunde auf dem starken zweiten Platz, doch die Saison wurde wegen der Coronapandemie abgebrochen. Für die nächste Halb-Saison kehrte er zum SC Burgdorf zurück, ehe er im Sommer 2021 beim FC Langnau unterschrieb.

Selcuk Cubuk wird bei der Ballannahme gestört. José R. Martinez

«Ich ging noch einmal zu Burgdorf zurück, weil es für mich in diesem Moment bei keinem anderen Verein stimmte. Zum FC Langnau ging ich dann, weil ich mich auch einmal in der Berner 2. Liga beweisen wollte», begründet Cubuk seine Wechsel. «Ich machte zwar ein paar gute Spiele für Langnau, es war aber auch nicht das, was ich gesucht hatte.» So beendete er das Abenteuer nach nur einer halben Saison. Und dann klopften im vergangenen Winter der FC Subingen und Trainer Dominik Ellenberger an.

Von 2011 bis 2013 spielte er schon einmal für Subingen

«Ich habe mich immer wohl gefühlt beim FC Subingen – nach meiner Juniorenzeit war dieser Klub meine erste Station bei den Aktiven», sagt Selcuk Cubuk. Nach seinem Wechsel vom FC-Solothurn-Nachwuchs ins Wasseramt feierte er 2011 auf Anhieb den Meistertitel in der Solothurner 2. Liga und den Aufstieg in die 2. Liga inter mit dem FC Subingen.

Während zweier Jahre ging er in der Amateurliga auf Torejagd für die Subinger. «Weil ich aus den U-Mannschaften des FC Solothurn kam, hatte ich das nötige Niveau für die 2. Liga inter. Mit einer sehr, sehr starken Mannschaft haben wir in der ersten Saison sogar den Nicht-Abstieg geschafft», blickt er stolz zurück.

Im Cupfinal brachte Selcuk Cubuk (r.) die Subinger mit dem 1:0 auf die Siegerstrasse. José R. Martinez

Auch seine Rückkehr auf den Affolter verlief erfolgreich. In der Rückrunde erzielte Cubuk in 11 Spielen 13 Tore. Der FC Subingen rückte in der zweiten Saisonhälfte vom achten auf den sechsten Platz vor. Noch besser lief es im Cup: Doppelpack von Cubuk beim 4:1-Sieg gegen Fulenbach im Viertelfinal, 2:1-Siegestor in der 88. Minute im Halbfinal gegen Olten und der wegweisende Führungstreffer im Final, den der FC Subingen gegen Bellach mit 2:1 gewann.

«Ich bin sehr zufrieden», bilanziert er. «Ich bekam von Anfang an volles Vertrauen vom Trainer. Mit Subingen den Cup zu gewinnen, und das erst noch zu Hause, ist sicher mein grösster Erfolg und das schönste Erlebnis meiner bisherigen Karriere.»

Er fühlt sich so wohl, dass er den FC Subingen mittlerweile als seine Heimat bezeichnet. Die Wanderjahre seien vorbei: «Subingen wird meine letzte Station als Aktiver sein. Das habe ich mir fest in den Kopf gesetzt.» Sein Erfolgshunger ist noch nicht gestillt: «Ich will mindestens 20 Tore schiessen.»

Subingen jubelt, Bellach am Boden. José R. Martinez

Als er in der Vorbereitung auf die vergangene Rückrunde 15 Tore angekündigt habe, sei er teilweise belächelt worden von den Mitspielern. Am Ende kam er in Cup und Meisterschaft sogar auf 17 Treffer. «Ich will einfach immer möglichst viele Tore machen, damit wir noch einmal den Cup gewinnen oder sogar Meister werden», macht Cubuk eine Ansage an die Konkurrenz. «Wir sind nicht der grosse Favorit, aber wir wollen definitiv um den Titel mitreden.»

Kader FC Subingen



Trainer: Dominik Ellenberger



Tor: Pascal Schwaller (91), Jannik Ochsenbein (03), Colin Bähler (02).

Abwehr: Benjamin Brunner (90), Elia Del Frate (02), Dominik Feuz (02), Raphael Gasche (98), Florian Gasche (96), Hasan Gedici (92), Kevin Künzler (95), Andreas Linder (81), Daniel Wiedmann (87).

Mittelfeld: Peter Csima (95), Patrick Dubach (00), Beni Farago (95), Kai Flury (02), Noah Gräf (02), Manuel Moser (93), Sascha Pauli (95), Joshua Pingitzer (05), Nikola Vodic (01), Jonas Zürcher (06).

Angriff: Leonardo Baschung (95), Luca Cappelli (02), Selcuk Cubuk (92), Eredit Hoxhaj (03).



Zuzüge: Gräf (FC Solothurn), Feuz (FC Grenchen), Hoxhaj (FC Klus/Balsthal), Farago (FC Flawil), Gedici (FC Iliria), Bähler (FC Köniz), Pingitzer, Zürcher (beide eigene Junioren).

Abgänge: Fabian Kummer (Rücktritt), Simon Sterki (HSV Halten), Simon Zumstein (Pause).

