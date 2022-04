FC Solothurn Ärger über nicht gegebenen Penalty und die eigene Ineffizienz Der FC Solothurn verliert erstmals in der Rückrunde und unter Trainer Thomas Binggeli. «Wir konnten mehr als nur mithalten mit dem Leader und hätten mindestens einen Punkt verdient gehabt», sagte Mittelfeldspieler Robin Huser nach dem 0:1 gegen den FC Wohlen. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 10.04.2022, 08.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Solothurns Mittelfeldspieler Robin Huser (r.) im Zweikampf mit Wohlens Torschützen Vilson Doda. José R. Martinez

Die Serie ist gerissen. Nach fünf Spielen ohne Niederlage verliert der FC Solothurn gegen den FC Wohlen, den Leader nach Verlustpunkten. Es ist der erste Nuller unter Trainer Thomas Binggeli. Als der Schlusspfiff ertönte, knallte Mittelfeldspieler Robin Huser den Ball genervt aus dem Stadion und diskutierte danach lange mit den Schiedsrichtern.

Er regte sich vor allem über die Szene auf, die in der 81. Minute passierte. Sein Schuss klatschte im Sechzehner an den ausgestreckten Arm von Wohlens Muhamed Seferi. Die heftigen Proteste der Solothurner lösten bei den Schiedsrichtern keine Reaktion aus – kein Penalty.

Die Solothurner fordern in der 81. Minute einen Penalty. José R. Martinez

«Für mich war das ein klares Handspiel», stellte Huser wenig später klar. Ihm war indes auch bewusst, dass sich die Solothurner an die eigene Nase fassen müssen: «Wir waren definitiv nicht das schlechtere Team und konnten mehr als nur mithalten mit dem Leader. Aber diesmal fehlte uns die Effizienz.» Huser ärgerte sich auch über das einzige Gegentor in der 66. Minute: «Da waren wir zu wenig konzentriert. Wir müssten den Gegner unbedingt aufhalten. Er trifft ihn dann aber auch sehr gut.»

Wohlen geht während Solothurns Druckphase in Führung

Der FC Wohlen, der mit einem Ausrutscher gegen Schötz in das neue Jahr gestartet war und zuletzt zwei klare Siege gegen Langenthal und Buochs gefeiert hat, verzeichnete die beste Torchance der ersten Halbzeit. Davide Giampa traf in der 21. Minute den Pfosten.

Kurzzeitig erhitzten sich die Gemüter. José R. Martinez

Der FC Solothurn hatte aber mehr Ballbesitz und einige Möglichkeiten, um in Führung zu gehen. Zweimal vergab Marco Mathys das 1:0. Nach der Vorlage von Sofian Domoraud Operi verfehlte er das Ziel aus guter Position deutlich (20.), fünf Minuten später sah er seinen Freistoss von Wohlens Torhüter Loic Jacot aus der Ecke gefischt. Der wäre in der 39. Minute nach dem Kopfball von Sebastian Gerspacher geschlagen gewesen, doch Verteidiger Gianluca Calbucci klärte auf der Linie.

Auch nach dem Seitenwechsel fand das Spiel vorwiegend in der Platzhälfte der Gäste statt. Doch der FC Solothurn kassierte ausgerechnet während einer Druckphase den Gegentreffer. Vilson Doda erhielt bei seinem Solo lediglich Geleitschutz, wurde von den Solothurnern nicht konsequent genug attackiert und traf flach gegen die Laufrichtung von FCS-Goalie Tim Wagner.

Wohlens Vilson Doda gegen FCS-Goalie Tim Wagner. José R. Martinez

«Das darf nicht passieren. Er läuft durch unsere ganze Platzhälfte und wir können ihn nicht stoppen», ärgerte sich Wagner. «Wir waren über weite Strecken spielbestimmend. Dass sie trotzdem die drei Punkte holen, lag daran, dass sie cleverer waren und auch etwas am Glück, das ein Leader manchmal halt einfach hat. Uns fehlte es diesmal leider. Chancen hatten wir genug.»

Jano Loosli mit links (69.) und Marco Mathys per Kopfball (81.) verpassten den Ausgleich. Robin Huser bilanzierte, als der Ärger über den nicht gegebenen Penalty etwas verflogen war: «Das Spiel war okay, wir hätten für unsere Leistung mindestens einen Punkt verdient gehabt. Es ist schade, aber es geht weiter. Jetzt müssen wir uns gut auf den Match vom Donnerstag vorbereiten.» Fünf Tage nach der ersten Niederlage in diesem Jahr empfängt Solothurn den FC Köniz, der in den letzten vier Spielen nur drei Punkte holte und knapp vor dem FCS rangiert.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen