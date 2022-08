FC Lommiswil Tim Bracher ist beim FC Lommiswil zur Nummer eins gereift: «Die Jungs dort oben sind mir auf Anhieb ans Herz gewachsen» Goalie Tim Bracher wurde mit Subingen und Lommiswil Solothurner Meister – jetzt fehlt ihm nur noch der Cupsieg. In der vergangenen Saison kassierte er mit dem FC Lommiswil im Halbfinal eine frustrierende Niederlage gegen den FC Bellach. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 19.08.2022, 11.30 Uhr

Torhüter Tim Bracher (vordere Reihe, 4. v.l.) peilt im Minimum den dritten Tabellenplatz an. zvg

Obwohl der FC Lommiswil haarscharf an der Titelverteidigung vorbeischrammte, zieht Tim Bracher ein positives Fazit, wenn er auf die vergangene Saison zurückblickt: «Wir starteten mit Schwierigkeiten und hatten nach drei Spielen noch kaum Punkte auf dem Konto», sagt er und bezeichnet das Auswärtsspiel beim FC Trimbach in der vierten Runde als Wendepunkt.

Lommiswil machte auf dem Leinfeld in Unterzahl einen Rückstand wett: «Da ging ein Ruck durch die Mannschaft. Die Rückrunde war dann super – wir spielten einen richtig coolen Fussball.» Die Meisterschaft punktgleich mit dem Meister FC Iliria beendet zu haben, sei «fast noch höher zu gewichten» als der Meistertitel in der Halb-Saison davor: «Wir haben auf jeden Fall bewiesen, dass dieser Titel verdient und alles andere als ein Zufall war.»

HSV Halten, FC Solothurn und FC Subingen

Tim Bracher startete seine Karriere beim HSV Halten. Mit 11 Jahren wechselte er zum FC Solothurn, mit 17 wurde er in der Rückrunde 2011/12 die Nummer zwei der ersten Mannschaft hinter Pablo Molina. Auf sein Debüt in der 1. Liga musste er aber noch etwas warten.

Erst in der übernächsten Saison war es so weit: Am 28. September 2013 kam er gegen den FC Münsingen nach dem Platzverweis von Nicola Trittibach – mittlerweile die Nummer eins im FCS-Tor – in der 68. Minute ins Spiel. Sein erster und einziger Einsatz in der Startformation eine Woche später endete mit einer 1:4-Niederlage gegen Wangen bei Olten. «Ich habe eigentlich gar nicht so schlecht gespielt», kann er heute darüber lachen.

Tim Bracher kann sich auf seine Vorderleute verlassen. José R. Martinez

Weil der FCS in der Vorrunde 2013/14 in Abstiegsnöte kam, verpflichtete der Klub in der Winterpause mit Vilson Dedaj einen gestandenen 1.-Liga-Goalie. «Als mir klar wurde, dass ich nicht einmal mehr die Nummer zwei bin, war das Kapitel FC Solothurn für mich beendet», so Bracher. Er habe ganz mit Fussball aufhören wollen und sei dann «eher per Zufall» beim FC Subingen gelandet.

Die Zeit bei Solothurn wolle er nicht missen, obschon das Ende nicht seinen Vorstellungen entsprach: «Erziehungstechnisch hat mir die Zeit beim FC Solothurn viel gebracht. Die Lehre und daneben vier Trainings in der Woche plus Match – da habe ich gelernt, mich zu organisieren. Und natürlich konnte ich mich auch fussballerisch enorm weiterentwickeln. Das Ende war nicht so schön, aber es gibt kein böses Blut. Ich verfolge den FCS auch heute noch und bin mit vielen ehemaligen Mitspielern in Kontakt.»

Zwei Meistertitel mit dem FC Subingen

Mit Subingen wurde Bracher gleich im ersten Jahr Solothurner Meister. Er kam 2014/15 zu fünf Einsätzen. Subingens Stammgoalies in dieser Saison hiessen Andrea Farese (Vorrunde) und Luciano Fiore (Rückrunde). Im gleichen Jahr gewann Bracher mit den Subinger A-Junioren den Solothurner Cup – gegen den FC Solothurn.

Nach dem Aufstieg holte der Klub Pascal Schwaller als neue Nummer eins. Bracher kam in den zwei Spielzeiten in der 2. Liga inter nur zu einem Einsatz, was ihn nicht störte: «Ich habe viel gelernt von Pascal. Wir hatten ein sehr gutes Verhältnis und gönnten einander die Einsätze.» Nach dem Abstieg feierte Bracher mit dem FC Subingen 2018 den zweiten Titelgewinn – er stand wiederum fünfmal in der Startelf.

Tim Bracher steht seit der Rückrunde der Saison 2018/19 im Tor des FC Lommiswil. Hans Peter Schläfli

In der Winterpause der Saison 2018/19 kam die Anfrage vom FC Lommiswil. Dieser brauchte einen Goalie, weil Dario Bannwart ins Militär musste. Nach dem Gespräch mit Sportchef Fabian Käch und Luca Meier, dem jetzigen Assistenztrainer, sagte er für eine halbe Saison zu.

«Die Jungs dort oben sind mir auf Anhieb ans Herz gewachsen», fühlte sich der 27-Jährige sofort wohl, «es ist eine super Truppe und ein cooler Verein – deshalb bin ich geblieben.» Nach mittlerweile knapp dreieinhalb Jahren bezeichnet er den FC Lommiswil als seinen Stammverein. «Wenn Cyrill (Sonderegger, Anm. d. Red.) mal nicht da ist, darf ich das Team als Captain aufs Feld führen», sagt er stolz. «Ich fühle mich einfach mega wohl bei diesem Verein.»

Die Lommiswiler verpassten die Titelverteidigung nur wegen der Strafpunkte, trotzdem hatten sie 2021/22 viel Grund zum Jubeln. José R. Martinez

Dämpfer hat er beim FC Lommiswil erst einen erlebt. Und zwar in der vergangenen Saison im Cup-Halbfinal, als man als Favorit am FC Bellach scheiterte. «Dieses Spiel dürften wir niemals verlieren», sagt Bracher, bei dem der Frust immer noch spürbar ist, «nach dem Match konnte ich mit niemandem reden. Ich bin dann allein von Bellach nach Hause nach Solothurn gelaufen.»

In den nächsten drei, vier Jahren will er die verpasste Chance unbedingt nachholen und mit Lommiswil den Cup gewinnen. Auch gegen einen zweiten Meistertitel, es wäre bereits sein vierter, hätte er natürlich nichts einzuwenden. «Dafür muss alles zusammenpassen. Aber es muss auf jeden Fall unser Ziel sein, im Minimum unter die besten Drei zu kommen und auf den Meistertitel zu schielen.»

Kader FC Lommiswil

Trainer: Lukas Ebel



Tor: Tim Bracher (95), Marco Feier (01), Samuel Miescher (01).

Abwehr: Lukas Amiet (96), Gabor Bachmann (96), Aron Herrmann (04), Lars Herzog (00), Raphael Karpf (94), Philipp Neff (97), Gian Schlunegger (04), Cyrill Sonderegger (98), Björn Zumofen (97).

Mittelfeld: Noah Adam (05), Dominic Bögli (04), Alessandro Choque (00), Philipp Dornbierer (90), Moritz Frey (99), Cedrik Hunziker (01), Pascal Nussbaumer (97), Marco Roth (91), Sebastian Truninger (04), Niklas Urosevic (99), Etienne Waldner (04), Andrin Zumstein (01).

Angriff: Fabio Bruni (02), Jonas Ebel (00).



Zuzüge: Bruni, Adam, Miescher (alle FC Solothurn), Waldner (eigener Junior).

Abgänge: Giovanni Carnibella (FC Gerlafingen).

