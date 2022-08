FC Iliria Der Meistermacher: Oliver Andrijasevic schoss den FC Iliria in der vergangenen Saison mit einem späten Tor zum Titel Aufstieg, Cupsieg und Meistertitel – Angreifer Oliver Andrijasevic hat schon etliche Höhepunkte erlebt. Doch der 28-Jährige hat nicht genug: «Ich bin fitter als in den letzten Jahren und will der Mannschaft noch mehr helfen. Und ich bin hungrig nach weiteren Titeln.» Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 19.08.2022, 11.30 Uhr

Oliver Andrijasevic (mittlere Reihe, 4. v.l.) will seine sieben Tore aus dem Vorjahr übertreffen. José R. Martinez

Das letzte Meisterschaftsspiel. Die 88. Minute läuft und es steht immer noch 0:0 zwischen dem FC Iliria und dem FC Klus/Balsthal. Der FC Iliria muss gewinnen, um sich den Titel zu sichern. Burim Raimi lanciert Shpetim Arifi auf der rechten Aussenbahn. Im Strafraum lauert der zehn Minuten zuvor eingewechselte Oliver Andrijasevic. Er weiss, wenn der Ball ins Zentrum kommt, muss er ihn reinhauen – denn viele Chancen wird es nicht mehr geben. Der Ball kommt scharf, Andrijasevic bugsiert ihn mit letztem Einsatz im Grätschen über die Linie und macht den FC Iliria so zum Meister.

Sturmtank Oliver Andrijasevic im Kopfballduell mit Klus/Balsthal-Captain Marco Scherrer. Patrick Lüthy

«Auch wenn noch ein paar Minuten zu spielen waren, wusste ich in diesem Moment: Das ist der Titel», erinnert sich der Matchwinner. «Es war ein sehr schönes Gefühl. Nach dem Aufstieg mit Croatia und dem Cupsieg mit Iliria war der Meistertitel in der 2. Liga das Einzige, das mir noch gefehlt hat.» Als Meistermacher sieht er sich indes nicht: «Wir haben den Titel als Mannschaft erreicht. Ich bin Stürmer und es ist meine Aufgabe, Tore zu schiessen.»

Zweimal mit HNK Croatia in die 2. Liga aufgestiegen

Der 28-Jährige hat im Verlauf seiner Karriere schon einige wichtige Tore erzielt. 2015 landete er für Croatia im letzten Aufstiegsspiel gegen den FC Gerlafingen einen Hattrick – mit dem dritten Treffer in der 91. Minute besiegelte er den Aufstieg in die 2. Liga. Und dies vor rund 2000 Zuschauern im Stadion des FC Solothurn.

Drei Jahre später wiederholte er dieses Kunststück. HNK Croatia war mittlerweile wieder in die 3. Liga abgestiegen und qualifizierte sich erneut für die Aufstiegsspiele. Weil er im ersten Spiel gegen die zweite Mannschaft des FC Olten mit Gelb-Rot vom Platz flog, musste er im zweiten Match gegen den FC Deitingen zuschauen. Im entscheidenden dritten Spiel markierte er beim 4:4 in Kestenholz einen Dreierpack und sicherte den Kroaten dadurch den zweiten Aufstieg innerhalb von drei Jahren.

Iliria jubelt nach dem Ehrentreffer im Schweizer Cup gegen die Berner Young Boys. Daniel Teuscher/Keystone

Für den FC Iliria schoss er in der abgelaufenen Saison im Schweizer Cup ebenfalls einen wegweisenden Treffer. Iliria lag auswärts beim FC Escholzmatt-Marbach mit 0:2 zurück, als Andrijasevic in der Halbzeit eingewechselt wurde. Zehn Minuten später erzielte er das Tor zum 1:2 und leitete damit die Aufholjagd ein.

Der FC Iliria gewann mit 4:3 und bekam im Sechzehntelfinal die Berner Young Boys zugelost. Auch dort glänzte er: Mit einem Zuckerpass in die Schnittstelle der YB-Abwehr bereitete er den Ehrentreffer zum 1:7 vor. «Und das mit links», sagt er lachend, «dieser Match war natürlich unser grosses Highlight. Am Ende ist es perfekt gelaufen – es war ein riesiges Fussballfest.»

Es soll nicht das letzte gewesen sein für ihn und den FC Iliria. «Ich will unbedingt noch einmal den Solothurner Cup gewinnen – der Final ist etwas vom Geilsten, das du auf dieser Stufe als Fussballer erleben kannst», sagt der Hajduk-Split-Fan. «Als wir den Pokal in der vorletzten Saison gegen Biberist holten, durften wegen Corona leider nur 300 Zuschauer dabei sein. Das hat die Freude doch sehr getrübt.»

Oliver Andrijasevic im Kopfballduell mit YBs Mohamed Ali Camara. Claudio De Capitani/Freshfocus

Zwei Teileinsätze in der 1. Liga für den FC Solothurn

Oliver Andrijasevic ist seit drei Jahren beim FC Iliria. Sein Stammklub ist der FC Luterbach. Mit knapp 16 Jahren wechselte er zu den Aktiven und stieg mit dem FC Leuzigen in seiner ersten Saison sogleich in die 3. Liga auf. Später versuchte er sich auch in höheren Ligen.

2012/13 erzielte er für den FC Wacker Grenchen in der 2. Liga inter in 17 Spielen 5 Tore. In der Vorrunde 2015/16 kam er auf zwei Teileinsätze in der 1. Liga für den FC Solothurn. Dass er sich nicht durchsetzen konnte, nimmt er gelassen: «So ist der Fussball – er gibt dir viel, nimmt dir aber auch einiges.»

Er war sogar schon einmal kurz davor, aufzuhören. «Das war in der Saison 2018/19 – ich hatte irgendwie genug vom Fussball», führt er aus. Dann kam die Anfrage vom FC Iliria. «Einige meiner besten Kollegen spielen dort und auch Trainer Vilson Dedaj kannte ich sehr gut», begründet er den Schritt. «Ich war plötzlich wieder motiviert und wollte nochmals angreifen.»

Der FC Iliria feierte am Ende der Saison 2021/22 den zweiten Meistertitel der Klubgeschichte. Hans Peter Schläfli

Doch dann wurde er gleich im ersten Saisonspiel durch eine Verletzung zurückgeworfen. «Ich schoss gegen Oensingen eine Riesen-Kiste aus dreissig Metern, kurz darauf zog ich mir eine Zerrung zu», schildert er seinen Fehlstart bei Iliria. So machte er nur sechs Spiele in der Vorrunde (zwei Tore). 2020/21 gelangen ihm in 10 Spielen 6 Tore und 2021/22 deren 7 in 14 Partien.

Seine Formkurve zeigt also nach oben. Oliver Andrijasevic blickt zuversichtlich auf die neue Saison voraus: «Ich bin fitter als in den letzten Jahren und will der Mannschaft noch mehr helfen. Und ich bin immer noch hungrig nach weiteren Meistertiteln.»

Kader FC Iliria

Trainer: Vilson Dedaj



Tor: Nicola Trittibach (94), Altaj Zulfi (00).

Abwehr: Egzon Ajeti (01), Avdi Halimi (97), Leon Pervorfi (05), Burim Raimi (95), Eron Selimi (00), Dashnim Sulejmani (93).

Mittelfeld: Riad Agushi (98), Nazim Elezi (94), Klevis Haziri (98), Alban Jahiu (91), Fabrizio Laus (91), Egzon Mustafi (95), Memnum Mustafi (95), Denis Perkolaj (00), Mergim Sadriji (92), Mattia Sasso (95).

Angriff: Oliver Andrijasevic (94), Edis Aziri (04), Samuel Prenaj (93), Fitim Sadriji (93).



Zuzüge: Ajeti (Ausland), Pervorfi (FC Solothurn), Haziri (GS Italgrenchen), M. Sadriji (HNK Croatia), F. Sadriji (2. Mannschaft), Selimi (FC Kirchberg).

Abgänge: Edonis Asani, David Spaqi (beide FC Grenchen), Shpetim Arifi (FC Langenthal), Dugagjin Dedaj (Rücktritt), Mete Karabulut, Ivo Zizak, Bleron Dakaj, Dardan Llugaliu, Gjems Frrokaj, Mead Demiri (alle 2. Mannschaft), Jasminder Dhillon (FC Zuchwil), Hasan Gedici (FC Subingen), Kaan Sahin (Türkischer SC Solothurn).

