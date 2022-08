FC Hägendorf Beat Kamber ist mit dem FC Hägendorf als Spieler und als Trainer in die 2. Liga aufgestiegen und hat Legendenstatus auf der Breite Er spielte früher selbst während elf Jahren in der ersten Mannschaft des FC Hägendorf. «Es war die schönste Zeit meines Lebens», blickt er zurück. Seit etwas mehr als einem halben Jahr ist Beat Kamber nun Trainer des FCH-Fanionteams. In dieser kurzen Zeit schaffte er den Aufstieg ins Oberhaus. Soraya Sägesser Jetzt kommentieren 19.08.2022, 11.30 Uhr

Beat Kamber (mittlere Reihe, ganz links) stieg mit dem FC Hägendorf auf Anhieb in die 2. Liga auf. Patrick Lüthy

Auf der Bank im Klubhaus des FC Hägendorf blickt Beat Kamber auf den Fussballrasen. Während dieser gewässert wird, tüftelt der 53-Jährige an den Taktiken für die kommende Saison. Kamber ist aber nicht nur Trainer, sondern trägt schon lange den Legendenstatus beim FC Hägendorf.

Fussball bedeutet für ihn Kameradschaft, Familie, Zusammenhalt und Leidenschaft, sagt Beat Kamber. «Fussball ist mehr als das halbe Leben für mich.» Und dies sagt bereits einiges über ihn aus. Er spielte elf Jahre lang beim FC Hägendorf und hatte neben seiner Funktion als Verteidiger auch die Captainbinde inne.

«Es war die schönste Zeit meines Lebens», sagt er und ein Glanz weitet sich in seinen Augen aus. Nach seinem Karriereende entschied sich Kamber für den Trainerjob. Er war zehn Jahre lang für die Hägendörfer B-Junioren verantwortlich. Seit der Rückrunde der vergangenen Saison steht er nun an der Seitenlinie des Fanionteams seines Herzensverein.

In der 2.- und in der 3. Liga fühlt er sich daheim

Es habe ihn immer fasziniert, anderen Menschen auf und auch neben dem Platz etwas beizubringen, begründet er seinen Antrieb. Dies habe er bereits während seiner Zeit als Spielertrainer festgestellt. Zwischendurch war er mal als Co-Trainer in der 2. Liga inter tätig. Dies sei eine schöne, aber sehr aufwendige und zeitintensive Arbeit gewesen. Und er vermisste während dieser Zeit die Dorfvereine, sagt Kamber. «Da sind die zweite und dritte Liga doch eher mein Metier.»

Auf der Breite in Hägendorf erlebt Beat Kamber die schönste Zeit seines Lebens. Soraya Sägesser

Früher habe der Fussball bei den jungen Spielern noch einen ganz anderen Stellenwert genossen. Heute sei der Fussball meistens nicht mehr die höchste Priorität. «Lieber zwei Trainings mit genügend Spielern statt drei Einheiten mit zu wenigen Spielern», sagt Kamber über sein Team.

Doch was er beim FC Hägendorf schätze, sei der Fokus auf die Einheimischen. Die Mannschaft besteht aus vielen eigene Spielern und nur wenigen Auswärtigen. «Das war auch das Ziel des Vereins in den letzten Jahren, die erste Mannschaft so zusammenzusetzen.»

In seiner ersten Rückrunde auf der Breite führte Beat Kamber den FC Hägendorf sogleich zum Aufstieg in die 2. Liga. Er hofft, dass er mit seinem Team in diesem Jahr die Klasse halten kann. Der Kern der Mannschaft habe sich im Vergleich zur Vorsaison kaum verändert. «Es wird nicht einfach», sagt er. «Aber wir werden den Kopf sicher nicht in den Sand stecken und immer dranbleiben. Mit einigen Erfahrenen und daneben den jungen Wilden hoffen wir, durchzukommen.»

Nach zwölf Jahren wieder 2.-Liga-Derbys

Besonders auf die 2.-Liga-Derbys freue er sich. «Und auch auf alles andere, das uns erwartet», fügt er hinzu. Egal ob Sieg oder Niederlage: «Während der neunzig Minuten bist du Rivale. Nach dem Spiel sollte aber auch das eine oder andere gemeinsame Bier drin liegen.»

Ein solches trinkt er am liebsten mit seinen Fussballfreunden und ehemaligen Junioren. Denn er freut sich immer wieder, wenn er auf ehemalige Weggefährten trifft oder auf Spieler, die er in der Vergangenheit einmal trainiert hat. «Durch den Fussball habe ich viele gute Freunde fürs Leben gefunden», sagt er.

Der FC Hägendorf steigt in die 2. Liga auf. Markus Mülle

Als Spieler sei er ruhig, aber aggressiv gewesen, erzählt Kamber. Und er habe nie gerne verloren: «Ich war ein ganz schlechter Verlierer.» Als Trainer braucht es viel, bis er explodiert. Er zeigt sich selbstkritisch: «Manchmal bin ich sogar zu ruhig.» Dafür werde seine Tochter bei Spielen schon mal lauter, erzählt er und lacht. Obwohl sie nicht Fussball spielt, besucht sie jeweils die Spiele ihres Vaters. «Sie schreit auch manchmal rein.» Das Trainer-sein liege wohl in der Familie.

Dass er seine Fussballschuhe führ an den Nagel hängen musste, bedauert er heute noch. Mit 36 Jahren verletzte er sich nicht zum ersten Mal am Knie und beendete deshalb seine Aktivkarriere. «Es war sehr bitter, als mir bewusst wurde, dass ich nie mehr tschutten kann», sagt er nachdenklich. Aufgrund seiner vielen Verletzungen brauche er eigentlich ein künstliches Kniegelenk. «Vielleicht hätte ich ohne die Verletzungen weiter bei den Senioren gespielt.»

Beat Kamber schwört sein Team auf die Aufstiegsspiele ein. Carole Lauener

Eines seiner schönsten Erlebnisse waren die beiden Aufstiege in die 2. Liga mit den Hägendörfern. «Als der Klub sein 50-jähriges Jubiläum feierte, bin ich als Spieler aufgestiegen und in der letzten Saison, genau 25 Jahre später, wieder – aber diesmal als Trainer», sagt er. So hat er sich seinen Legendenstatus beim FC Hägendorf verdient. Der feiert dieses Jahr das 75-jährige Bestehen. «Es wäre schön, auch nach diesem Jubiläum noch in der Zweitliga zu sein», sagt Beat Kamber.

