FC Gerlafingen: Der Topskorer ist reif für die 2. Liga

FC Gerlafingen «Ich will unbedingt rauf»: Der Topskorer ist reif für die 2. Liga Gerlafingen hat die statistisch beste Offensive der 3. Liga. 28 der 74 Tore gehen auf das Konto von Philipp Breu. Raphael Wermelinger 1 Kommentar 07.06.2022, 05.00 Uhr

In der Saison 2013/14 spielte der FC Gerlafingen seine bislang letzte Saison in der 2. Liga. Gelingt nach acht Jahren die Rückkehr? zvg

Der Torschützenkönig der Solothurner 3. Liga heisst wie schon im Vorjahr Philipp Breu. In der Halb-Saison 2020/21 erzielte er 19 Tore in elf Spielen. Jetzt steht der Captain des FC Gerlafingen bei 28 Treffern in 22 Partien. Damit ist der 26-jährige Angreifer für fast vierzig Prozent der insgesamt 74 Saisontore der Gerlafinger verantwortlich.

«Dreissig Tore waren eigentlich das Ziel», sagt er lachend. «Ich bin aber auch mit 28 zufrieden. Diese waren nur möglich, weil wir generell offensivstark sind und ich gute Leute neben mir habe.» Nebst Breu sind auch seine Teamkollegen Beytullah Özdemir (15 Tore) und Volkan Turhan (10) weit vorne anzutreffen in der Skorerliste. «Wir spielen nicht immer das gleiche System, aber meistens sind Beytullah und ich vorne und Volkan im offensiven Mittelfeld», verrät Breu das taktische Konzept.

Sein befreiendes Tor gegen den FC Leuzigen

Sein bislang schönster Treffer in dieser Saison gelang ihm gegen den FC Niederbipp. Nach einem weiten Zuspiel versorgte er den Ball aus mehr als zwanzig Metern im Lattenkreuz. Als eines der wichtigsten Tore bezeichnet Breu das 2:1 gegen den FC Leuzigen am letzten Spieltag: «Das war befreiend.» Und auch wegweisend. Denn die Gerlafinger, die auf dem dritten Platz lagen und unbedingt gewinnen mussten, taten sich bis zu diesem Tor schwer. «Wir waren lange Zeit sehr nervös. Zum Glück ist dann das Tor gekommen – ab diesem Moment lief es für uns», blickt er zurück.

Am Ende setzte sich der FC Gerlafingen mit 4:1 durch. Und musste trotzdem noch kurz zittern. «Wir waren ja auf Hilfe angewiesen und wussten erst ein paar Minuten nach dem Schlusspfiff, dass es für die Aufstiegsspiele gereicht hat», sagt Breu.

Nicht nur das: Weil der Leader Blustavia gegen Ilirias «Zwöi» patzte (2:3) und Zuchwil gegen den FC Bettlach nicht über ein 0:0 hinauskam, beendet der FC Gerlafingen die Meisterschaft sogar auf dem Spitzenplatz. «Damit hätte ich nicht mehr gerechnet», gibt der Goalgetter zu, «aber ich hatte immer ein gutes Bauchgefühl, dass wir es noch in die Aufstiegsspiele schaffen.»

Philipp Breu, Goalgetter des FC Gerlafingen. zvg

Es ist nach 2015 das zweite Mal, dass Philipp Breu mit Gerlafingen an die Tür zur 2. Liga anklopft. Der erste Anlauf endete damals enttäuschend mit drei Niederlagen in den Aufstiegsspielen gegen den FC Welschenrohr, den FC Riedholz und HNK Croatia. Wieso es diesmal klappen wird? «Wir sind eine grosse Familie. Jeder geht für den anderen. Das ist unser grosser Vorteil», antwortet er.

Mit 74 Toren stellt der FC Gerlafingen heuer die mit Abstand beste Offensivabteilung der Gruppe 2. Die 31 Gegentreffer sind indes nicht gerade ein Spitzenwert. Drei Konkurrenten kassierten weniger Tore. Was Breu allerdings nicht beunruhigt: «Unsere Abwehr ist sicher keine Schwachstelle. Wir haben in den vergangenen Wochen im Training viel Zeit dafür investiert, wie wir als Team noch kompakter verteidigen können. Und wir haben uns in der Rückrunde extrem gesteigert.»

Mit der Postleitzahl auf dem Rücken

Philipp Breu ist ein Gerlafinger durch und durch. In Anlehnung an die Postleitzahl des Dorfes trägt er sogar die 63 auf dem Rücken. Bereits als Vierjähriger trat er dem FCG bei. Mit neun Jahren wechselte er zum FC Solothurn, blieb bis zur U16 und ging dann zurück zu seinem Jugendverein.

Mittlerweile hat er rund zehn Saisons im Gerlafinger Fanionteam auf dem Buckel. Einmal machte er noch einen kurzen Abstecher zu einem anderen Klub. Wegen Meinungsverschiedenheiten mit dem damaligen Trainer zog es ihn in der Rückrunde 2015/16 zum FC Zuchwil, den er in die 2. Liga schoss. Nach einem halben Jahr kehrte er vom schlechten Gewissen geplagt zu Gerlafingen zurück, statt mit Zuchwil in der 2. Liga zu spielen.

Ohne ihn tauchten die Gerlafinger 2015 in die 4. Liga ab. Zwei Jahre später gelang der Wiederaufstieg. Nach drei Saisons im Mittelfeld der 3. Liga schrammten die Gerlafinger im vergangenen Jahr knapp an den Aufstiegsspielen vorbei. Punktgleich mit Riedholz und Italgrenchen reichte es nur wegen der Strafpunkte nicht.

Acht Jahre nach dem Abstieg winkt jetzt endlich wieder die 2. Liga. Auch für den mehrfachen 3.-Liga-Topskorer wird es langsam Zeit, sich in der höchsten Regionalliga zu beweisen: «Ich will unbedingt rauf», sagt Philipp Breu, «ich hoffe, es kommt gut.»

