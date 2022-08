FC Gerlafingen Gerlafingens Aufstiegsheld Beytullah Özdemir: «Ich war am Verzweifeln und hatte Schuldgefühle – das Tor hat dann alles verändert» Beytullah Özdemir schoss den FC Gerlafingen mit einem Treffer in der 95. Minute in die 2. Liga. Der 25-jährige Offensivspieler ist überzeugt, dass sein Team in der höchsten Regionalliga bestehen kann und den Klassenerhalt schafft. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 19.08.2022, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In seiner fünften Saison stieg Beytullah Özdemir (hintere Reihe, 2. v.r.) mit Gerlafingen auf. Hans Peter Schläfli

Er hatte den Aufstieg bereits abgeschrieben. Nach 94 Minuten stand es immer noch 0:0 zwischen Gerlafingen und Hägendorf. Und die Gerlafinger brauchten unbedingt den Dreier, um sich den Traum von der 2. Liga zu erfüllen.

«Wir hatten x Chancen, aber es wollte einfach keiner rein», blickt Beytullah Özdemir zurück. «Ich selbst hatte zwei Hundertprozentige vergeben und kochte in der Nachspielzeit innerlich. Ich war am Verzweifeln und hatte auch Schuldgefühle den vielen Zuschauern gegenüber. Das Tor hat dann alles verändert.»

Sein Mitspieler Francesco Vadala eroberte im Mittelfeld den Ball und passte ihn weiter zu Dino Mujanovic. Und dann kam Özdemirs grosser Moment. «Spiel mir, rief ich ihm zu und dann startete ich in den freien Raum. Sein Chip-Ball kam genau hinter die Verteidigung», beschreibt er die Szene. «Der Goalie hat wohl nicht mehr damit gerechnet, dass ich diesen Lauf mache. Er kam raus, ich lief an ihm vorbei und schob ins leere Tor ein.»

Es war die Entscheidung. Özdemirs Treffer in der 95. Minute bescherte dem FC Gerlafingen den Aufstieg in die höchste Regionalliga. «Ein unvergesslicher Moment», schwärmt er, «es ist auf jeden Fall das wichtigste Tor meiner Karriere und wird es wohl auch bleiben. Vor einer solchen Kulisse das Spiel zu entscheiden und meinen Herzensverein raufzuschiessen, war einfach nur geil.» Das Tor kommt ihm seither immer mal wieder in den Sinn und zaubert ihm sofort ein Lächeln ins Gesicht.

Der 3.-Liga-Meister 2022 heistt FC Gerlafingen. Markus Müller

Der gebürtige Biberister stiess 2017 über den Umweg FC Post Solothurn und Kurdischer FC Solothurn zum FC Gerlafingen. Dieser war damals gerade von der 4.- in die 3. Liga zurückgekehrt. In den vergangenen fünf Saisons erzielte der 25-Jährige 47 Tore für den FC Gerlafingen – in der abgelaufenen Spielzeit waren es 17.

«Die meisten mit links – obwohl ich eigentlich Rechtsfuss bin», sagt Özdemir. «Ich weiss gar nicht so genau, woran es liegt. Vielleicht erwartet es der Torhüter nicht, dass ich mit links abziehe. Ich schiesse auch gerne mal aus der Entfernung, wenn ich die Möglichkeit habe.»

Beytullah Özdemir mag Klubs, die schwarz-gelb sind, wie er selbst sagt: die Berner Young Boys, Borussia Dortmund und natürlich den FC Gerlafingen. Zudem ist er Fan von Galatasaray Istanbul. Da macht er farblich eine Ausnahme. Sein Lieblingsspieler ist Eden Hazard. «Wegen seiner Spielweise. Es ist explosiv und antrittsschnell, führt den Ball mit Tempo am Fuss – das mache ich auch gerne», begründet er.

Die schönste Karte in seiner bisherigen Karriere

Nach den Plätzen fünf, sieben und acht in den Jahren 2018 bis 2020 kam der FC Gerlafingen in der vorletzten Saison erstmals in die Nähe der Aufstiegsspiele, musste aber Riedholz und Italgrenchen den Vortritt lassen, die beide gleich viele Punkte hatten wie der FCG, aber deutlich weniger Strafpunkte. «Der Aufstieg war erst in der vergangenen Saison unser Ziel und auch die Erwartung des Vorstands», so Özdemir.

Nach der Vorrunde lagen die Gerlafinger indes nur auf dem vierten Zwischenrang. Was er rückblickend aber sogar als Vorteil sieht: «Der Druck war dadurch etwas weg und wir wurden zum Jäger.» In der zweiten Saisonhälfte holte Gerlafingen 30 von möglichen 33 Punkten. «Dadurch haben wir uns den Aufstieg sicher verdient, auch wenn wir am letzten Spieltag etwas Glück hatten und die Konkurrenten patzten», sagt der Offensivspieler.

In der Sommerpause hat Trainer Kevin Rickli das Kader deutlich verbreitert. Und dadurch verstärkt, so die Einschätzung von Özdemir: «Wir konnten auf den wichtigsten Positionen zulegen und haben genug Qualität für die 2. Liga. Wenn wir nicht allzu viel Pech haben mit Verletzungen, schaffen wir den Ligaerhalt – das ist unser Ziel in der ersten Saison.»

Auf die Titelfavoriten angesprochen, nennt er zuerst den FC Iliria: «Sie sind immer vorne dabei. Subingen stufe ich wegen der Transfers stark ein, Lommiswil muss man immer auf der Rechnung haben und auch den FC Härkingen, der seit Jahren in der 2. Liga spielt und das Tempo drin hat.»

Der erste Gegner der Gerlafinger ist der FC Trimbach. Beytullah Özdemir wird den Saisonauftakt allerdings verpassen. Denn er schoss im letzten Aufstiegsspiel gegen den FC Hägendorf nicht nur das goldene Tor, er kassierte im Anschluss auch noch die Gelb-Rote Karte – weil er sein Trikot beim Jubeln auszog.

Gelb hatte er in der 92. Minute wegen eines taktischen Fouls gesehen, als er einen Konter der Hägendörfer unterband. «Ich wäre natürlich gerne von Anfang an dabei. Es war aber definitiv die schönste Karte meiner Karriere», kann er über den Platzverweis lachen.

Kader FC Gerlafingen



Trainer: Kevin Rickli



Tor: Ivan Kristic (95), Danilo Rubino (02), Stefan Csako (88).

Abwehr: Salko Durakovic (92), Can Aykac (98), Biagio Prestifilippo (94), Shendrit Bytyqi (04), Mirset Kesedzic (88), Niyanthan Ratnaraja (02), Presley Sona (03), Tiyan Gügüs (05), Ulisse Alberti (03).

Mittelfeld: Volkan Turhan (84), Francesco Vadala (02), Gianluca Rubino (00), Kaan Yildirim (03), Berkin Sülüngöz (92), Florentin Mustafa (04), Alfio Aiello (98), Ishak Abderrahman (04), Simon Yakob (05), Aleksandar Markovic (00), Dino Mujanovic (97).

Angriff: Philipp Breu (96), Beytullah Özdemir (97), Aleksandar Stankovic (02), Mihael Petrovic (83), Giovanni Carnibella (99), Jetlir Bytyqi (00).



Zuzüge: Carnibella (FC Lommiswil), Abderrahman (FC Solothurn), Sülüngöz (FC Bellach), Sona (FC Breitenrain), Markovic (Bratstvo), Yildirim (GS Italgrenchen), Gügüs, Yakob (beide eigene Junioren), Rubino, Aiello, Stankovic, Kesedzic (alle 2. Mannschaft), Alberti (Ausland).

Abgänge: Schneider, Isch (beide 2. Mannschaft).

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen