FC Biberist Vom null auf zwölf innerhalb von zwei Saisons: Ivan Doric hat beim FC Biberist den Durchbruch geschafft Mit zwölf Toren war Ivan Doric in der Kampagne 2021/22 der herausragende Spieler beim Tabellenfünften Biberist. «Ich will die letzte Saison toppen», sagt der 21-jährige Stürmer. Soraya Sägesser Jetzt kommentieren 19.08.2022, 11.30 Uhr

Trainer Roland Hasler (hintere Reihe in der Mitte) steigt in seine dritte Saison mit Biberist. Carole Lauener

Um das Interview mit ihm zu führen, ist ein Ferngespräch nötig. Zwei Wochen vor dem Auftakt der neuen Saison weilt Ivan Doric in seinem Heimatland Kroatien. Dort ruht sich der 21-jährige Offensivspieler noch etwas aus und bereitet sich auf die anstehende 2.-Liga-Saison mit dem FC Biberist vor. Wenige Tage nach dem Gespräch wird er zurück in die Schweiz reisen, damit er pünktlich auf den Saisonauftakt am 18. August gegen den Titelverteidiger FC Iliria seinen Platz im Team einnehmen kann.

Angefangen hat Doric mit dem Sport schon früh in seiner Kindheit. Sein Bruder habe Fussball gespielt und er wollte unbedingt auch dabei sein, sagt er und lacht. Als er erstmals ins Training mitging, war es um ihn geschehen: «Ich habe mich sofort in den Fussball verliebt.» Doch es war nicht nur diese Liebe auf den ersten Blick, sondern auch das gemeinsame Erreichen von Zielen, das ihn stets faszinierte, sagt er: «Fussball bedeutet Spass zu haben. Und dazu gehört auch, sich nach dem Spiel die Hand zu geben.»

Ivan Doric kommt vor dem Mümliswiler Nicola Ackermann an den Ball. Oliver Menge

Doric spielte zwischenzeitlich für das Team BeJune in der U17- und U18-Elite-League und kam danach zu einigen Teileinsätzen für die U21-Equipe von Neuchâtel Xamax in der 2. Liga inter.

Im Sommer 2020 wechselte er zum FC Biberist. Während er in der ersten Saison lediglich zu sechs Einsätzen kam und dabei ohne Torerfolg blieb, stand er in der vergangenen Spielzeit 17-mal auf dem Platz. Dabei schoss er zwölf Tore und konnte so seinen Durchbruch feiern. «Das habe ich mit Konstanz erreicht und auch damit, dass ich immer drangeblieben bin», sagt er. Dazu kommt der Faktor, dass er von Trainer Roland Hasler seit letzter Saison nicht mehr auf dem Flügel, sondern ganz vorne im Sturm eingesetzt wird.

«Meine grösste Stärke ist die Technik», sagt Doric. Damit meint er seine Fähigkeiten im Dribbling sowie seinen starken rechten Fuss. Dies zeichne ihn auf dem Fussballfeld aus. Privat sei er ein lockerer Typ. Auf dem Platz war er früher aggressiv. «Mittlerweile bin ich ruhiger geworden während der Spiele. Ich habe es geschafft, mich besser zu kontrollieren», sagt er und fügt hinzu: «Am wichtigsten ist für mich der Spass am Fussball und erst dann kommt der Sieg.»

Mehr Zusammenhalt und noch mehr Tore sind die Ziele

In der kommenden Saison, seiner dritten auf dem Sportplatz Giriz, möchte Ivan Doric noch mehr Tore schiessen: «Ich will die letzte Saison toppen.» Damit dies gelingt, müssen aus seiner Sicht mehrere Komponenten zusammenpassen. Zum einen brauche es einen besseren Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft und zum anderen müsse man sich gegenseitig noch mehr motivieren auf dem Platz. «Egal was ist, wir dürfen den Kopf niemals hängen lassen», so Doric.

Am Ende der vergangenen Saison, welche die Biberister mit elf Siegen, drei Unentschieden sowie acht Niederlagen auf dem fünften Platz abschlossen, verliessen einige erfahrene Akteure die Mannschaft – darunter der langjährige Leader Roman Rüegsegger. Die Abgänge wurden vorwiegend mit Spielern aus der eigenen Juniorenabteilung und der zweiten Mannschaft kompensiert. «Jeder muss nun das Zepter in die Hand nehmen und die Mannschaft führen können», sagt der Stürmer.

Die Biberister feiern eines der zwölf Saisontore von Ivan Doric (r.). Oliver Menge

Das schönste Erlebnis seiner bisherigen Zeit als Fussballer war ein Aufgebot für die Schweizer Junioren-Nati. Er habe eines Tages plötzlich einen Brief mit dem Aufgebot erhalten. «Damit hatte ich niemals gerechnet», sagt er. «Zum ersten Training mit der Schweizer Nati bin ich ohne Schienbeinschoner und ohne Fussballschuhe gegangen.»

Was aber nicht der Grund gewesen sei, weshalb er den Durchbruch am Ende nicht geschafft hat. Es gab eine Zeit, da wollte Ivan Doric Fussballprofi werden. Heute fokussiert er sich auf sein Rechtswissenschaftsstudium. Er erkennt dabei durchaus eine Parallele zum Fussball: «Ob in der Rechtswissenschaft oder im Fussball, bei beiden braucht es Disziplin.»

Kader FC Biberist



Trainer: Roland Hasler



Tor: Samuel David (96), Moreno Blum (90).

Abwehr: Fabian Scheidegger (97), Patrik Jäggi (89), Noah Thurnheer (96), Nicolas Rüfli (88), Ahmad Jawid Bigzad (99), Jamil Cardinaux (99), Sian Thurnheer (01), Philipp Herrmann (98), Joel von Ins (05).

Mittelfeld: Dominik Marti (99), Marco Allemann (96), Andreas Felder (90), Neuran Kulenthiran (97), Jonas Stuber (99), Marco Imbach (92), Isaia Martinetz (06), Fabrice Mana (05).

Angriff: Petrit Krasniqi (94), Dario Kopp (99), Enrique Gfeller (05), Ivan Doric (01).



Zuzüge: Martinetz (FC Solothurn), Marti, Kulenthiran (beide 2. Mannschaft), von Ins, Mana, Gfeller (alle eigene Junioren).

Abgänge: Roman Rüegsegger, Boris Flury (beide Rücktritt).

