Luca Palermos neunte Saison beim FC Bellach

FC Bellach Luca Palermo hatte eine schlaflose Nacht, weil er im Cupfinal gesperrt war Zweimal hat Torhüter Luca Palermo den Solothurner Cup mit dem FC Bellach gewonnen – heuer musste er im Final zuschauen. Jetzt startet der 28-Jährige in seine neunte Saison beim FC Bellach. Sein Ziel: Besser zu starten als in den vergangenen Jahren. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 19.08.2022, 11.30 Uhr

Das Team des FC Bellach Ausgabe 2022/23 mit Stammtorhüter Luca Palermo (vordere Reihe, 4. v.r.). zvg

Wegen eines Fouls sah Luca Palermo im Cup-Halbfinal gegen Lommiswil in der 13. Minute die Gelbe Karte. Eine mit schwerwiegenden Folgen. Er realisierte beim Stand von 0:0, dass er im Final gesperrt wäre. Denn er war bereits im Viertelfinal gegen den FC Klus/Balsthal verwarnt worden. In der 75. Minute wegen Reklamierens; Bellach führte zu diesem Zeitpunkt souverän mit 3:1.

«Diese Gelbe war natürlich unnötig», sagt Palermo, «ich hatte meine Emotionen in diesem Moment leider nicht im Griff und beschwerte mich beim Linienrichter wegen eines Fouls, das nicht gepfiffen wurde. Die Bestrafung dafür folgte dann im Halbfinal.»

Den gewann Bellach dank eines Penaltys kurz nach der Pause, den Routinier und Co-Trainer Alban Xhema verwandelte. Torhüter Luca Palermo hielt seinen Kasten sauber. «Ich konnte mich nach der Verwarnung schnell wieder fangen, dachte nicht mehr an den allfälligen Final und die Sperre und stellte mich in den Dienst der Mannschaft», sagt der 28-Jährige. Nach dem Schlusspfiff überwog noch immer die Freude über den Finaleinzug sowie den Erfolg gegen den Favoriten: «Lommiswil war in dieser Phase der Saison in Top-Form, wir eher nicht.»

Bellach-Goalie Luca Palermo und Spielertrainer Alban Xhema im Rückrundenspiel gegen den späteren Absteiger FC Klus/Balsthal. Carole Lauener

Erst zu Hause im Bett holte ihn die Gelbe Karte wieder ein: «Das war der schlimmste Moment. Es beschäftigte mich und ich hatte eine schlaflose Nacht. Ich freute mich aber auch für Elia Baur, dass er im Cupfinal im Tor stehen durfte. Ich durfte ja zum Glück schon zwei Finals spielen – und die sind auch noch gar nicht so lange her.»

Zwei Cupsiege in Folge mit dem FC Bellach

Und beide Finals endeten mit dem Cupsieg. 2017 gewann der FC Bellach in Hägendorf gegen den Drittligisten Türkischer SC Solothurn mit 1:0. Im Jahr darauf bezwangen Palermo und Co. den SC Fulenbach in Biberist mit 4:2. Diese zwei Cupsiege seien immer noch sehr präsent. «Ich stosse immer wieder auf Fotos von damals und schaue sie mir natürlich auch gerne an», sagt der ehemalige Derendingen-Junior.

«Unsere Trainer benutzen die Bilder der Cupsiege manchmal auch als Motivationsspritze – vor dem Halbfinal gegen Lommiswil zum Beispiel waren die Wände der Garderobe voll damit.» Luca Palermo ist dankbar, dass er diese Erfolge mit dem FC Bellach feiern durfte: «Es ist nicht selbstverständlich, dass man als Amateursportler so etwas erleben darf. Das nimmt uns niemand mehr weg. Dass wir gleich zweimal in Folge gewannen, ist das Höchste der Gefühle.»

Luca Palermo ist machtlos gegen den Abschluss des Biberisters Sergio Salas. Hans Peter Schläfli

Die zwei Finalspiele seien ganz unterschiedlich verlaufen. 2017 sei speziell gewesen, weil es sein erster Cupsieg war. «Und weil wir gegen den Türkischen SC Solothurn aus der 3. Liga der grosse Favorit waren. Alle erwarteten, dass wir den Pokal holen. Der Druck war gross.»

Eher unerwartet kam der zweite Cupsieg für Palermo. «Wir hatten davor ein paar schwache Spiele gezeigt in der Meisterschaft, Fulenbach dagegen spielte in der Liga vorne mit. Und dann putzen wir sie mit 4:2. Weil niemand wirklich damit rechnete, war dieser Sieg fast noch schöner.»

Zum zweiten Mal bei einem Cupfinal nur Zuschauer

Aus dem dritten Cupsieg wurde indes noch nichts. Bellach unterlag Ende Mai dem FC Subingen im Final mit 1:2. Palermo war nach den zwei Gelben Karten zum Zuschauen verdammt. Zum zweiten Mal bei einem Cupfinal – in seiner ersten Saison beim FC Bellach vor sieben Jahren war er noch die Nummer zwei hinter Samuel Willi. Bellach unterlag dem FC Härkingen 1:4.

Der Final gegen Subingen habe die ganze vergangene Saison widerspiegelt: «In der ersten Hälfte spielten wir nicht gut. Wir machten viele Fehler, agierten nervös und gerieten deshalb in Rückstand. In der zweiten Halbzeit zeigten wir dann, was wir draufhaben, wenn es läuft. Wir hatten mehr vom Spiel, kreierten Chancen, kamen auf 1:2 heran, hatten in der Schlussphase aber leider etwas Pech – und sie einen guten Goalie.»

Luca Palermo spielt seit der Saison 2014/15 für den FC Bellach. Hans Peter Schläfli

Die Meisterschaft schlossen die Bellacher auf dem neunten Platz ab. Mit drei Punkten Vorsprung auf den SC Fulenbach (10.) und den Absteiger FC Klus/Balsthal (11.). «Es liegt irgendwie ein bisschen in den Genen der Mannschaft, dass wir oftmals keinen guten Start in die Saison erwischen und unsere Punkte dann eher in der Rückrunde holen. Dieses Jahr wollen wir von Anfang an punkten», blickt Palermo voraus. «Von der Platzierung her haben wir uns kein konkretes Ziel gesetzt.»

Das Kader habe sich kaum verändert über den Sommer. «Wir haben letztes Jahr ein paar B-Junioren in die Mannschaft integriert. Sie kamen schon in ihrer ersten Saison zu vielen Einsätzen, haben super performt und sind jetzt einen Schritt weiter», sagt Palermo. «Daneben haben wir immer noch unsere alte Garde. Bei zu vielen Ausfällen könnte uns allerdings etwas die Breite fehlen.»

Kader FC Bellach



Trainer: Arben Gjidoda, Alban Xhema



Tor: Luca Palermo (93), Elia Baur (02).

Abwehr: Ferat Zekiri (93), Rok Shkoreti (85), Yves Kocher (82), Igor Pavlovic (90), Anton Thaqi (93), Yanis Schärer (03), Gian Büttler (04), Sasa Mrkota (93), Jonas Mosimann (04).

Mittelfeld: Shaban Arifi (88), Mario Brcina (91), Domenik Pervorfi (02), Alban Xhema (84), Dives Ambrozzo (95), Till Schranz (03), Finn Schranz (05), Jonas Knörr (98), Sascha Hess (95).

Angriff: Alessandro Fragale (85), Kevin Marthaler (93), Emmanuel Orkoh (04), Yitbarek Kana (97), Wasili Bielmann (88), Tyron Nünlist (04).



Zuzüge: Mrkota (FC Gerlafingen), Nünlist (FC Solothurn), Knörr, Kana, Mosimann (alle 2. Mannschaft).

Abgänge: Berkin Sülüngöz (FC Gerlafingen), Giulio Caputo (ASI Superga).

