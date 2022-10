EHC Olten: Florian Schmuckli hat seine Rolle gefunden

Swiss League «Es gibt nur harte, ehrliche Arbeit»: Wie Florian Schmuckli seine Rolle beim EHC Olten gefunden hat Der ehemalige U20-Nationalspieler Florian Schmuckli hat sich beim EHC Olten in das erste Verteidigerpaar vorgekämpft und sich zu einer Teamstütze entwickelt. Nach schwierigen Tagen will er mit dem Team im Heimspiel gegen Basel zum Siegen zurückfinden. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 15.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Florian Schmuckli während des Dienstagspiels in Winterthur. Marc Schumacher / freshfocus

Es war eine denkwürdige Klatsche, die der EHC Olten am Dienstag in Winterthur mit dem überraschenden 2:4 eingefangen hatte. Man war sich hinterher einig: Es war eine Niederlage, die es in der Art und Weise, wie sie zustande kam, einem Team mit solch grossen Ansprüchen, nicht passieren dürfte. Woran es lag? Verteidiger Florian Schmuckli sagt: «Es ist immer einfach zu sagen, dass es an der Einstellung lag. Ich denke, wir wollten auch dieses Spiel unbedingt gewinnen. Es liegt viel mehr an den kleinen Sachen, die man plötzlich nicht mehr richtig macht. Wir hatten viel Puckbesitz, aber daraus nichts kreiert. Statt den Weg aufs Tor zu suchen und in die gefährliche Zone vorzustossen, haben wir aussen herumgespielt.»

Es gab Redebedarf in der Oltner Garderobe, damit «wir wieder so schnell wie möglich zurück zu unseren Qualitäten finden», so Schmuckli weiter, der von intensiven Tagen auch neben dem Eis sprach. «Wir haben viel darüber gesprochen, woran es lag, was wir falsch gemacht haben und was wir wieder besser machen müssen – aber nicht nur primär im Winterthur-Spiel, sondern viel mehr in den letzten zwei, drei Spielen, in denen so einiges nicht gepasst hat.»

Die Quintessenz: «Wir waren uns einig: Es gibt nur harte, ehrliche Arbeit. Es klingt abgedroschen, aber wir müssen wieder dorthin gehen, wo es wehtut. Und das haben wir in diesen Tagen mit entsprechenden Übungen trainiert. Das hat gutgetan. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg und freuen uns jetzt auf die nächsten Spiele», so Schmuckli.

Florian Schmuckli. Marc Schumacher / freshfocus

Das heutige Duell gegen Aufsteiger Basel wird ein spezielles sein. Letztmals gastierten die Basler am 28. Januar 2014 im Stadion Kleinholz – wenige Monate, bevor der Klub Konkurs ging und bis zum Aufstieg in diesem Frühling von der Bildfläche des Profieishockeys verschwand. Mittendrin damals beim EHCB waren nicht nur Olivier Schäublin, Samuel Kreis, Michel Riesen, Marco Müller oder Julian Schmutz, sondern auch der 19-jährige Florian Schmuckli. Der ehemalige U20-Nationalspieler kann sich an jenes Spiel, das 3:1 für Olten endete, nicht mehr erinnern, jedoch aber sehr wohl an seine ersten Schritte im erwachsenen Profihockey: «Ich hatte damals einen Vertrag in Zug und durfte mit einer B-Lizenz in Basel erste Erfahrungen sammeln. Für mich war diese Spielpraxis sehr wichtig. Es war eine sehr wertvolle Zeit, in der ich viel gelernt hatte», erzählt er.

Ganz allgemein hat Florian Schmuckli, mittlerweile gestandener Swiss-League-Verteidiger, im vergangenen Jahr noch einmal einen grossen Schritt nach vorne gemacht. In der vergangenen Spielzeit noch von einer langwierigen Fussverletzung ausgebremst, ist er heuer mit einer gewichtigen Rolle zu einer Teamstütze gewachsen. «Ich hatte etwas Mühe in der Vorbereitung, aber nun habe ich meine Rolle gefunden. Ich bin happy, dass es mir gut läuft.» Das sieht auch der Trainerstaff so, der Schmuckli viel Vertrauen schenkt und ihn an der Seite von Eliot Antonietti als Verteidiger der ersten Linie aufstellen lässt.

«Ich bin nicht der Spieler für die grossen Tore, sondern will ein Verteidiger sein, der defensiv verlässlich ist. Ich denke, das gelingt mir soweit gut, auch wenn ich nie restlos zufrieden bin.»

Florian Schmuckli. Marc Schumacher / freshfocus

«Ich erwarte von uns als Team eine Reaktion»

Als Verteidiger der Oltner Paradesturmlinie ist er jedoch unweigerlich auch im offensiven Spiel ein gefragter Mann. Schmuckli, der Offensivverteidiger? Er sagt: «Die Qualitäten als guter Defensivspieler sind ja nicht nur, dass man keine Tore verhindert, sonder auch einen guten ersten Pass spielen kann. Und wenn ich unsere erste Linie mit viel guten, schnellen Pässen füttern kann, dann läuft es automatisch auch gegen vorne besser.»

Er stehe mit den Stürmern viel im Austausch, um stetig besser zu werden und zu erfahren, was er im Zusammenspiel mit den Stürmern noch besser machen könne. «Schlussendlich, so meine Erfahrungen, ist es besser, wenn ich offensiv selber nicht zu viel erzwinge, sondern mich als funktionierendes Puzzleteil einer ganzen Linie betrachte.»

Und das will Florian Schmuckli auch gegen Basel umsetzen. Es warte keine einfache Aufgabe auf sie, da der Aufsteiger mit grosser Systemtreue spiele. «Aber ich will, ehrlich gesagt, gar nicht gross auf den Gegner schauen. Ich erwarte von uns als Team eine Reaktion. Dass wir gemeinsam hart arbeiten und auch dorthin gehen, wo es wehtut. Dann befinden wir uns wieder auf dem richtigen Weg.»

Wer hat den schnellsten Schuss? Der Spass kam beim EHC Olten im Freitagstraining nicht zu kurz, als zum Abschluss der Einheit hinter dem einen Tor ein Geschwindigkeitsmessgerät installiert wurde, mit dem sich das Tempo eines Schlagschusses messen lässt. Das wollte sich selbst Torhüter Dominic Nyffeler nicht nehmen lassen, zog kurzerhand die Goalieausrüstung aus und gesellte sich mit einem Spielerstock zu den Schützen. Doch schnell einmal wurde im Team die Verlässlichkeit des Geräts infrage gestellt, da vielmehr die Präzision frontal auf das Messgerät zählte, als die tatsächliche Geschwindigkeit des Schusses. Gelacht wurde dennoch ordentlich: Während Florian Schmucklis Stock in die Brüche ging und durch die Luft flog, traf etwa Lukas Lhotak die Scheibe nicht richtig und verfehlte zur Belustigung seiner Teamkollegen das Tor aus kürzester Distanz. Dominic Weder (143 km/h) und Cédric Hächler (147 km/h) gehörten zur Spitzengruppe, gewonnen hat jedoch ein anderer: Eliot Antonietti. Kaum geschossen, brüllte er seinen persönlichen Erfolg in das weite Rund des Stadions hinaus. (sha)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen