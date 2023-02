Eishockey Wie das Solothurner Riesentalent Lian Bichsel sein A-Nati-Debüt erlebte Der 18-jährige Lian Bichsel aus Wolfwil, 1,96m gross und 103 kg schwer, spielte erstmals für die A-Nationalmannschaft. Die aussergewöhnliche Geschichte des ehemaligen EHCO-Juniors. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 10.02.2023, 23.05 Uhr

Lian Bichsel während seines Debüts im Zweikampf mit dem Finnen Joona Ikonen. Claudio Thoma / freshfocus

So erlebte Lian Bichsel sein Debüt für das Nationalteam Der 18-jährige Wolfwiler Lian Bichsel spielte erstmals für die Schweizer Nati. Die erstaunliche Geschichte des ehemaligen EHCO-Juniors. Silvan Hartmann Lian Bichsel erscheint gut gelaunt zum Interview in den Katakomben der Zürcher Swiss-Life-Arena. In den zwei Stunden zuvor feierte der 18-jährige Wolfwiler sein Debüt in der Schweizer A-Nationalmannschaft. Das Testspiel im Rahmen eines Vierländerturniers gegen Weltmeister Finnland geht nach Penaltyschiessen zwar 5:6 verloren, doch Bichsel ist mit seiner Premiere und der Einsatzzeit von 16:08 Minuten zufrieden. «Ich denke, ich habe eine fehlerfreie Leistung gezeigt, einfaches Hockey gespielt und ich war immer aggressiv in den Zweikämpfen», analysiert der 1,96m grosse Verteidiger.

Seine Ziele für die restlichen beiden Natispiele am Wochenende? «Spass haben und möglichst viel mitnehmen. Es sind ja nicht gerade die allerwichtigsten Spiele, da kann ich die erfahrenen Spieler viel fragen und kann enorm viel profitieren», sagt Bichsel und ergänzt: «Und ich will es einfach geniessen im Umfeld der Nati. Ich bin ein stolzer Nationalspieler.»

Kerniger Check: Lian Bichsel gegen Arttu Ruotsalainen. Claudio Thoma / freshfocus

Mehr Fortschritte in Schwedens Topliga

Lian Bichsel gilt als eines der grössten Schweizer Eishockeytalente. Das Hockey-ABC erlernte der Wolfwiler beim EHC Olten, ehe er mit 13 Jahren zum EHC Biel wechselte und dort die Sportschule absolvierte. Vor zwei Jahren, im Alter von 16 Jahren, entschied er sich dazu, den Schritt ins Ausland zu wagen und zum schwedischen Team Leksands IF zu wechseln. Schon nach einer Woche wird er im Profiteam eingesetzt, sammelt regelmässig Erfahrungen auf höchster Stufe und wird gefördert. Experten verfolgen seine Entwicklungen in Schweden längst mit grossem Interesse. Viele glauben, dass er die grossen Schritte mit einem Verbleib in der Schweiz nicht gemacht hätte. Er selbst sagt dazu: «Ich denke auch nicht. Dann würde ich vermutlich immer noch bei den Elitejunioren spielen und hätte ein paar Einsätze in der ersten Mannschaft des EHC Biel gehabt. Sicher hätte ich keinen festen Stammplatz, ich wäre wohl siebter oder achter Verteidiger.»

Der ungewöhnliche Weg als Schweizer Junior nach Schweden zahlt sich aus. Für Leksand hat er in der höchsten schwedischen Liga bereits 60 Spiele bestritten und gilt als verlässlicher Verteidiger mit ausgeprägter Spielintelligenz und hohem Spielverständnis, der zusätzlich mit seinem robusten Spiel die Gegenspieler zur Verzweiflung bringt. In den vergangenen drei Ligaspielen kam Bichsel, der durchschnittlich auf 10:23 Minuten Einsatzzeit pro Partie kommt, gar offensiv immer besser in Fahrt und assistierte zu drei Skorerpunkten. «Ich denke, ich konnte in dieser Saison noch einmal schlittschuhtechnisch viele Fortschritte machen und auch neben dem Eis zulegen», erzählt er. Als Bichsel vor zwei Jahren in Schweden ankam, brachte der 1,96m grosse Verteidiger noch 90 kg auf die Waage, mittlerweile hat er kräftig an Muskelmasse zugelegt und wiegt 103 kg.

Vom EHC Olten nach Biel über Schweden in die NHL?

Seine rasante Entwicklung ist auch den NHL-Scouts längst nicht entgangen. Im vergangenen Sommer wurde er als ­Erstrundendraft von den Dallas Stars an Position 18 gezogen. In Texas hält man enorm viel vom ehemaligen EHCO-Junior, sodass der 18-Jährige in ständigem Austausch steht mit Klubmitarbeitenden.

Doch vorerst will Lian Bichsel Schritt für Schritt nehmen. Ihm gefällt es im schwedischen 7000-Seelen-Städtchen Leksand, in welchem auch der ehemalige Olten-Trainer Fredrik Söderström lebt, ausgesprochen gut. Er lernte dort seine Freundin kennen und versteht die schwedische Sprache mittlerweile gut. Für den Rest der Saison hat er mit dem Team grosse Ziele: «Wir kämpfen um die Playoffqualifikation und dann ist das Ziel, den Titel zu holen», sagt er.

Wie es nächste Saison mit Lian Bichsel weitergeht, weiss er selbst noch nicht. «Plan A ist sicher, dass ich in der NHL spielen kann. Und sonst gibt es auch noch einen Plan B, C oder D – es gibt viele Optionen», sagt er und schmunzelt. Entwickelt sich der Solothurner weiter in diesem rasanten Tempo, gehört dem 18-Jährigen wahrlich die Hockeyzukunft.

