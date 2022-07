Warum der EHC Olten mit guten Gefühlen in die Sommerferien darf

Eishockey Warum der EHC Olten nach intensiven Wochen mit guten Gefühlen in die Ferien darf Der EHC Olten verabschiedet sich nach intensiven Wochen in eine zweiwöchige Sommerpause. Ein Überblick über die neusten Klubnews, von vermarkteten Werbeflächen über verkaufte Saisonabos bis hin zum vielgesuchten zweiten Importspieler. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 15.07.2022, 05.54 Uhr

Sinnbildlich für die harte Arbeit des EHC Olten neben dem Eis: Neuzuzug Cédric Hächler im individuellen Sommertraining. Claudio Thoma / freshfocus

Noch vor einer Woche sah es nicht danach aus, als würde die Geschäftsstelle des EHC Olten die alljährliche Juli-Sommerpause einlegen können. Zu vieles lag insbesondere in der zentralen Vermarktung der neu aufgestellten Swiss League noch im Argen, wie diese Zeitung und das News­portal «watson» publik machten.

Im Zuge dieser Vermarktungsprobleme gingen rund um ein erarbeitetes Notfallkonzept viele Rechte zurück an die Swiss-League-Klubs. Der EHC Olten musste innert kürzester Zeit seine Kontakte in die Wirtschaft spielen lassen (wir berichteten) – und es ging auf: Alle Werbeflächen aus der Ligavermarktung konnten an insgesamt drei Partner verkauft werden, wie der Klub auf Anfrage bestätigt. Konkret konnten hinter den beiden Toren vier Werbeflächen auf dem Eis verkauft werden. Und auch der Schiedsrichterkreis und insbesondere der Mittelkreis konnten vermarktet werden. Letzterer jedoch lediglich auf Zeit, also so lange, bis die Liga selbst einen Partner gefunden hat – was allenfalls auch während der Saison noch der Fall sein könnte.

Beim EHCO zeigt man sich über diese Entwicklungen erleichtert: «Wir haben das Beste aus dieser schwierigen Situation herausgeholt. Unter dem Zeitaspekt war das eine absolute Herkulesaufgabe», sagt Geschäftsführer Patrick Reber, der sich glücklich zeigt, dass die Bereitschaft bei den Partnern des EHC Olten ungebrochen hoch war, obwohl es drängte und innert kürzester Zeit eine Kooperation angepeilt werden musste. Um welche Sponsoren es sich handelt, will der EHCO-CEO indes noch nicht verraten, weil noch die allerletzten Details zu klären seien.

Saisonziel Meistertitel: So viel ist bereits klar. Keystone

Rund 100 Abos mehr verkauft als letzte Saison

Zufrieden ist der EHC Olten auch mit der Entwicklung des Saisonaboverkaufs. Bis Ende Juni gab es für die bisherigen Saisonabobesitzerinnen und -besitzer ein Vorkaufsrecht, das rege genutzt wurde. Per Anfang Juli startete der öffentliche Verkauf – und er ist so weit für den EHCO zufriedenstellend. Stand heute konnten im Vergleich zur vergangenen Saison rund 100 Saisonabos, primär Sitzplätze, mehr verkauft werden. Die Fans können sich derweil aber nicht nur ein Abo kaufen, sondern haben auch die Gelegenheit, Aktionär des EHC Olten zu werden. Im Zuge der beschlossenen Aktienkapitalerhöhung im September 2020 hat man noch bis zum 12. September die Möglichkeit, Aktien im Wert von 85 Franken pro Aktie zu zeichnen. Damit will der EHC Olten «nach zwei schwierigen Jahren infolge der Coronapandemie und ihren Restriktionen den nächsten Schritt gehen», wie er in einem Schreiben betont: «Der EHC Olten verfolgt eine klare Vorwärtsstrategie mit dem Ziel, den Meistertitel in die Dreitannenstadt zu holen.»

Doch bis dahin wird bekanntlich noch das eine oder andere Spiel ausgetragen werden müssen – angefangen bei den neun Testspielen ab dem 12. August. Der EHC Olten veröffentlichte gestern Donnerstag einige Termine rund um den Eistrainingsstart vom 2. August. Als eines der Highlights steht am Freitag, 5. August, eine Premiere auf dem Programm: Während des Eistrainings von 11.30 bis 13.30 Uhr werden die Coaches Lars Leuenberger und Stefan Schneider im Kleinholz mit Head-Sets verbunden, sodass man als Zuschauer über die Lautsprecher ihren Anweisungen auf dem Eis live zuhören kann, während Sportchef Marc Grieder das Training moderiert.

Ausserdem wird der EHCO am Samstag, 13. August, und Sonntag, 14. August, an der Oltner «Chöubi» präsent sein: Einige Spieler stehen von 14 bis 16 Uhr für Autogramme und Fotos zur Verfügung, bevor dann am Donnerstag, 1. September, im Oltner Stadttheater die Mannschaft der Saison 22/23 vorgestellt wird.

Eliot Antoniettis Autogramm war bei der Saisonabschlussfeier gefragt. Patrick Lüthy

Zweiter Ausländer: ­Weiterhin Geduld gefragt

Apropos Mannschaft: Im Team von Trainer Lars Leuenberger klafft noch immer die grosse Lücke der Personalie des zweiten Importspielers. Doch das ist auch weiterhin kein Grund zur Panik. Einige Swiss-League-Klubs, darunter auch der EHC Olten, erhoffen sich einen Nutzen eines Domino-Effekts, der zweifellos noch bevorsteht: In diesen Tagen öffnete in der NHL das Transferfenster der vertragslosen Spieler, der sogenannten «Free Agents». Das hatte noch immer gewisse Auswirkungen bis in die europäischen Spitzenligen. Wird also im Zuge dessen etwa ein National-League-Klub aktiv, dürfte wiederum beim einen oder anderen Schweiz-erfahrenen vereinslosen Importspieler eine Tür zugehen, der womöglich noch auf einen National-League-Vertrag gehofft hatte. Und so womöglich ein Engagement in der Swiss League in Betracht zieht. Klar ist: Sportchef Marc Grieder hat die Fühler unlängst auch in Richtung National League ausgestreckt. Noch wird der ideale Mann gesucht. Geduld scheint weiterhin das verheissungsvollste Rezept zu sein für den idealen Transfer.

Wer wird der zweite Importspieler des EHC Olten neben Garry Nunn (links) sein? Urs Lindt/Freshfocus

