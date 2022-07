Vermarktung: Was das Liga-Debakel für den EHC Olten bedeutet

Eishockey-Vermarktung Wie das Swiss-League-Debakel seinen Lauf nahm und was das nun für den EHC Olten bedeutet Die eigenständige Swiss League liess sich nicht wie geplant vermarkten – mit verheerenden Folgen. Jetzt dürfen die Klubs selbst auf Sponsorensuche, um in der Not wirtschaftliche Schäden zu minimieren. Wie der EHC Olten damit umgeht. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 07.07.2022, 05.03 Uhr

Gute Vermarktung ist im Sportbusiness das A und O: EHCO-Verteidiger Eliot Antonietti läuft während des Playofffinals ins ausverkaufte Kleinholz. Marc Schumacher / freshfocus

Die Zeit drängt. Am 18. Juli sollen im Stadion Kleinholz die Eiswerbeflächen verlegt und die Eisaufbereitungs-Maschinen für die bevorstehende Saison 22/23 gestartet werden. Doch davon scheint man 11 Tage vor diesem bedeutenden Kickoff meilenweit entfernt zu sein. Der Grund: Die Vermarktung der Swiss League AG, welche sich ursprünglich, wie die National League, als eigenständige AG konstituiert hatte. «Die Swiss League steht vor einem Scherbenhaufen», titelte dazu diese Zeitung sowie das News­portal «watson», dessen Berichterstattung hohe Wellen schlug.

Kurzum: Das Mandat mit dem Vermarkter wurde per Ende Juni wegen Erfolglosigkeit aufgelöst. Es ist die Rede von einem Verlust von 370’000 Franken pro Swiss-League-Klub. Dafür soll die National League mit einer Finanzspritze einspringen, im Gegenzug soll die Swiss League einer Liga-Qualifikation mit fünf Ausländern zustimmen. Nun soll eine in der Not gegründete Task-Force, bestehend aus SL-Direktor Pascal Signer, NL-Direktor Denis Vaucher sowie Verbands-CEO Patrick Bloch, Schadensbegrenzung betreiben, um in der noch zur Verfügung stehenden Zeit das Beste für die geschädigten Klubs herauszuholen.

Noch sind die Sponsoren auf dem Eis für die kommende Saison nicht vollends gegeben. Marc Schumacher / freshfocus

Rechte gehen an Klubs zurück

Als der Frühling näher rückt, werden die Geschäftsführer immer skeptischer, ob die mit der Vermarktung betraute Eventagentur Tit-Pit GmbH von Kloten-Präsident Mike Schälchli das Riesenprojekt zeitgerecht und zu marktüblichen Preisen umsetzen könnte. Der EHC Olten beantragt deshalb in einer Ligaversammlung Anfang März, den 30. April betreffend Vermarktung zum Stichtag auszurufen, die Klubs stimmen zu.

Als der Tag anbricht, macht die Eventagentur darauf aufmerksam, dass man in einem Fall in weitreichenden Verhandlungen stecke. Die Klubs verlängern die Frist bis Ende Mai. Als daraufhin die Zahlen zum entsprechenden Angebot bekannt werden, fallen die Swiss-League-Klubvertreter aus allen Wolken: Der Betrag aus TV-Rechten und der zentralen Vermarktung, der sich bislang auf 370’000 Franken pro Klub belief, soll sich pro Team nicht mal im sechsstelligen Bereich befunden haben.

Die Zusammenarbeit mit Tit-Pit GmbH wird in der Folge beendet, worauf bei einer Ligaversammlung die eingangs erwähnte Task-Force gegründet wird. Wenige Tage später wird entschieden, dass aus dem Vermarktungspaket der Liga, das die Eventagentur hätte verkaufen sollen, gewisse Rechte zurück an die Klubs gehen, womit diese selbst auf Sponsorensuche gehen können. Liga-Direktor Pascal Signer bestätigt auf Anfrage:

«Die Klubs können damit selbst wirtschaftliche Schäden mit dem Verkauf von Werbeflächen minimieren, die zuvor für die zentrale Vermarktung gesperrt waren. Nun versuchen wir, in absehbarer Zeit Sponsoren für die Liga zu finden.»

Wirtschaftliches Liga-Debakel: Der EHC Olten kommt vergleichsweise glimpflich davon. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Das Vermarktungspaket, das von der Liga zurück an die Klubs ging, umfasst etwa eine Bandenwerbung, eine Trikotwerbung auf der Hüfte, Werbung auf dem Eis hinter der Grundlinie – und allen voran die Werbung im Mittelkreis. Doch bei letzterer Werbefläche gilt diese Vermarktung für die Klubs nur auf Zeit. Denn die Liga erhofft sich mithilfe der Schadensbegrenzung, dass sich zumindest bezüglich Topskorer und Mittelkreis noch ein gewichtiger Partner finden lässt. Bis dies so weit ist, dürfen die Swiss-League-Teilnehmer den Anspielkreis selbst vermarkten, woraus pro Verein immerhin ein durchschnittlicher Betrag von 30’000 bis 50’000 Franken für eine komplette Saison resultieren könnte.

EHC Olten kommt vergleichsweise glimpflich davon

Doch was bedeutet das nun alles für den EHC Olten? Klar ist: Umso grösser ein Klub, desto einfacher lässt sich der entstandene finanzielle Schaden irgendwie noch jonglieren. Während der EHCO mit einem Jahresbudget von gegen 6 Millionen arbeitet, sind die ausbleibenden Beträge der Liga für kleine Klubs wie etwa Winterthur mit einem Bruchteil des Budgets von besonders grossem Ausmass.

Ob Gross oder Klein: Selbstredend weibeln auch die Powermäuse in diesen Tagen kräftig und versuchen unter Hochdruck alles Mögliche, selbst noch an Partner für die frei gewordenen Werbeflächen zu gelangen. Dass die Liga unter der Leitung einer namhaften Task-Force unter Zeitdruck den Klubs gewisse Vermarktungsrechte zurückgibt, begrüsst EHCO-CEO Patrick Reber: «Es ist unter den gegebenen Umständen die beste Lösung. Aber nun ist der Zeitfaktor erheblich. Jetzt heisst es: Gring abe und seckle.» Damit wenigstens ein Teil der budgetierten 200’000 noch irgendwie in die Kassen fliessen.

