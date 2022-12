Liebe im Spitzensport: Die Hächlers zwischen Eishockey und Reiten

Eishockey und Reiten «Du hast das Leben auf dem Ponyhof»: Dieses Ehepaar lebt auf Hufen und Kufen Der Eishockeyspieler des EHC Olten und die Springreiterin des Elitekaders: Die Liebesgeschichte von Cédric (29) und Annina (30) Hächler. Oder: Wer mehr Zähne verloren hat und weshalb sie die Heilungsmethode mit den Pferden teilen. Soraya Sägesser Jetzt kommentieren 29.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Spitzensport-Ehepaar Cédric und Annina Hächler mit dem Pferd Dicannus. Andrea Zahler

Eisige Kälte herrscht an diesem Nachmittag auf dem Betrieb der Familie Züger im Kanton Schwyz. Der Atem des Eishockey- und Reiter-Ehepaars Hächler bleibt vor lauter Kälte noch Sekunden in der Luft hängen, die Pferde auf dem Hof sind in einer Decke eingewickelt und der weisse Familienhund läuft von einer Box zur anderen, um sich warm zu halten. Draussen versucht die Sonne durchzudringen, um dem Hof ein wenig Wärme zu schenken. Vergeblich.

Wärmer ist es in der Wohnung von Cédric und Annina Hächler. Vor zwölf Jahren funkte es bei den beiden in der Sportschule. Sie ist Springreiterin und gehört dem Schweizer Elitekader an. Er ist Eishockeyspieler und bestreitet aktuell seine erste Saison beim EHC Olten. Während der Saison lebt er mehrheitlich in Olten. Ihre gemeinsame Wohnung liegt jedoch rund 100 km östlich, auf dem Hof im schwyzerischen Galgenen.

65 Pferde auf ihrem Hof

Auf dem Betrieb der Züger Pferdesport AG haben 65 Pferde ihr Zuhause. Ein Drittel davon gehört der Familie, unter anderem auch Paul und Imelda Bücheler. Diese beiden unterstützen die Reiterfamilie. «Unser Springsport ist nicht machbar ohne diese Unterstützung», sagt Annina. Die restlichen Pferde auf dem Hof leben auf Miete, erhalten Futter und werden trainiert und geritten.

Die 30-jährige Annina ist fast durchgehend in den verschiedenen Ställen oder auf dem Feld anzutreffen. Die Verbundenheit und das Vertrauen zum Tier sei wichtig, sagt Cédric. «Reiten ist Vertrauenssache», fügt Annina hinzu. Ihr Mann nickt zustimmend den Kopf. Er hingegen sei wenig im Stall. «Ich gehe ab und zu Rössli streicheln oder Traktor fahren», sagt Cédric. Seine Frau blickt ihn kritisch an und sagt: «Du bist höchstens einmal im Jahr auf dem Traktor.»

In ihrem Job reitet und pflegt Annina nicht nur die Pferde, sondern arbeitet dazu auch mehrere Stunden im Büro. Trotz der vielen Büroarbeit sitzt sie gut vier Stunden pro Tag auf ihren Pferden. Dabei könne sie die Büroarbeiten manchmal aufschieben. Oder in ihren Worten: «Das Büro verlagert sich gerne mal in den Stall.» Das sieht bei ihrem Ehemann anders aus. «Ich kann eher die Hockeyausrüstung wegstellen», sagt er.

Während Annina neben dem Sport im Familienunternehmen arbeitet, lebt Cédric vom Eishockey: «Bei mir dreht sich alles um den Sport», sagt der 29-Jährige. Der Verteidiger durchlief sämtliche Juniorenstufen in Zürich in der Organisation der ZSC Lions, spielte in Schweden und dann bei Biel, Rapperswil-Jona Lakers und Ambri-Piotta in der obersten Schweizer Liga. Nun ist er seit dieser Saison für den EHC Olten im Einsatz.

Arbeiten, wenn andere frei haben

Sein Sport ist ein Unterhaltungssport. «Ich arbeite meist, wenn andere frei haben», sagt Cédric. Der eine Sport ist im Sommer, der andere im Winter. Während Cédric im Sommer freie Wochenende hat, springt seine Frau von einem Turnier ans nächste. Trotz des vollen Terminkalenders mit Spielen und Turniere finden die beiden aber Zeit füreinander.

Etwa während den Nationalmannschafts-Pausen oder wenn im Sommer mal kein Reit-Turnier auf dem Plan steht. «Das Verständnis ist gross, denn dies sind unsere Leidenschaften», sagt Cédric. Seine Ehefrau nickt. Neben dem Verständnis gäbe es auch viel Respekt gegenüber dem anderen, fügt er hinzu. «Es macht es sicherlich einfacher, dass wir beide Sportler sind», sagt Annina ergänzend.

Die Gefahr auf Verletzungen ist bei dem Spitzensport-Ehepaar deutlich höher. «Ich bin immer froh, wenn Annina heil nach Hause kommt», sagt Cédric und blickt liebevoll auf seine Ehefrau. «Meine Verletzungsliste ist lang», sagt Annina. Sie habe bereits an Hirnerschütterungen gelitten, das Schlüsselbein mehrfach, aber auch die Nase gebrochen. Seine Liste ist weniger lang: «Ein verlorener Zahn, eine Hirnerschütterung und vor 14 Jahren ein gebrochener Arm.» Cédric zählt dies auf, als wäre es das Rezept für seine erfolgreiche Karriere. «Ich habe mir mehr Zähne rausgeschlagen als er», sagt Annina. Beide lachen.

Heilungsprozess im Stall

Im Hockey habe man immer ein «Wehwehchen», sagt Cédric. Zur Regeneration machen die beiden im Stall eine Magnetfeld-Therapie. Dies beschleunige den Heilungsprozess, sagt Annina und fügt hinzu: «Eigentlich ist dieses Magnetfeld für die Pferde auf dem Hof gedacht, funktioniert aber auch bei Menschen.» Auch das Schlafen helfe, sagt sie weiter, und ihr Mann ergänzt: «Und einmal nicht an den Sport denken.» Doch das sei manchmal schwierig. «Den PC kann man einfach ausschalten, den Kopf nach einer Niederlage hingegen eher schlechter», weiss er.

Während Cédric Tag für Tag die Schlittschuhe binden muss, sattelt Annina die Pferde. «Du hast das Leben auf dem Ponyhof», sagt Cédric zu Annina und grinst. Als gelernte Pferdefachfrau dreht sich so einiges in ihrem Leben um Pferde und der Verzicht darauf ist gering: «Nach drei Tagen Ferien vermisse ich die Tiere schon», sagt Annina. Deshalb könne sie auch schlecht abschalten und sei immer erreichbar. Anders ist dies bei ihrem Ehemann. «Mich ruft der Hockeystock zum Glück nicht an», sagt Cédric. Witze kommen im Hause Hächler nicht zu kurz.

Reiten in die Wiege gelegt

Die Springreiterin feierte bereits viele Erfolge. «Mein grösster Sieg war der Grand Prix in München im Jahr 2017», sagt Annina. Dass sie Reiterin ist, wurde ihr eigentlich in die Wiege gelegt. Sie wuchs auf dem Hof mit vielen Pferden auf. «Ich bin auf dem Pferd gesessen, noch bevor ich laufen konnte.» In ihrem bisherigen Leben drehe sich alles um die Tiere.

Ein Lieblingspferd hat sie nicht: «Ich stelle kein Pferd vor das andere», sagt sie. Anders als seine Frau hat Cédric sein Lieblingspferd. «Neo», sagt er und beide lachen. Neo sei das freche Pony, das immer ausbüxe, so Cédric.

Wie auch bei Annina, war es bei Cédric fast vorgegeben, dass er Eishockeyspieler wird. Drei seiner vier Geschwister spielten Hockey, und Cédric wurde jeweils von seiner Mutter zum Training der Geschwister mitgenommen. «Ich bin aber der Wildeste von uns allen und spiele am längsten», sagt er. So konnte er bereits einige Erfolge als Eishockeyspieler feiern. In der Saison 2013/14 wurde er Schweizer Meister mit den ZSC Lions. Zwei Saisons später wurde er mit dem gleichen Team Cupsieger.

Gegenseitige Angst

«Eishockey ist der Hauptbestandteil in meinem Leben», sagt er. Damit habe er sich seinen Lebenstraum verwirklicht. Wenn er auf dem Eisfeld herumkurvt, ist Anninas Blick auf ihn gerichtet. «Wenn ich das Spiel schaue, bin ich aber froh, wenn es fertig ist», sagt sie. Denn die Angst, dass er sich verletze, sei jeweils gross. Auch Cédric fiebert für seine Frau mit. Wenn sie an einem Turnier reite, sei er nervös. «Ich werde von Turnier zu Turnier immer nervöser.»

Solange Cédric beim EHC Olten unter Vertrag steht, reitet er nicht. Trotzdem ist er sich sicher: «Man kann mich auf ein Pferd setzen ohne Angst zu haben, dass ich runterfalle.» Seine Ehefrau blickt zu ihm und sagt: «Wenn ich dich auf ein Pferd setze, habe ich schon Angst.» Wieder lachen die beiden. So wie Cédric auf ein Pferd sitzen kann, könne auch Annina auf Schlittschuhen stehen. Aber: «Ich bin absolut untalentiert», sagt sie.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen