EHC Zuchwil-Regio lanciert ein Sichtungstraining für Frauen

Eishockey Eine Premiere im Kanton Solothurn: Der EHC Zuchwil-Regio lanciert ein Frauen-Team Bisher gab es innerhalb des Kantons Solothurn für Frauen keine Möglichkeit, aktiv Eishockey zu spielen. Das soll sich nun ändern. Der EHC Zuchwil Regio startet den Versuch, ein Solothurner Frauenteam aufzubauen. In einem Sichtungstraining sollen Frauen und Mädchen für den rasanten Teamsport begeistert werden. Noah Born Jetzt kommentieren 23.02.2022, 10.40 Uhr

In Zuchwil soll ein Frauenteam entstehen, sodass Solothurner Spielerinnen nicht auf ausserregionale Vereine ausweichen müssen. EHC Post Bern

Das Schweizer Fraueneishockey steht im riesigen Schatten der professionellen Männerligen. In der höchsten Spielklasse, der Women's League, messen sich nur sechs Teams. Hingegen duellieren sich im Pendant der Männer mehr als doppelt so viele Mannschaften. An den Zuschauerzahlen sieht man die riesige Kluft zwischen den primären Ligen deutlich. Die Spiele der National League werden im Schnitt um das Hundertfache mehr besucht.

Obschon sich die Schweizer Women's League nicht mit den ausländischen Top-Ligen messen kann, zeigen die Nationalspielerinnen das durchaus vorhandene Potenzial. Die aufstrebende spielerische Qualität der Schweizerinnen machte sich an den Olympischen Spielen in Peking erneut bemerkbar. Ein Medaillengewinn wurde nur knapp verpasst. Vor acht Jahren in Sotschi gewannen die Eisgenossinnen sensationell Bronze.

Die Erfolge der Eisgenossinnen an den Olympischen Spielen sollen auch die Aufmerksamkeit auf kleine Regionalvereine stärken. Li He/Freshfocus / Zuma/Xinhua

«Bezüglich der Anerkennung des Fraueneishockeys ist in der Schweiz ein Fortschritt sichtbar. Dennoch ist der Sport noch Welten vom Männerhockey entfernt», sagt Andrina Matthys, Spielerin des EHC Post Bern. Grösstenteils sei der Nachwuchsbereich von Schweizer Vereinen hauptsächlich auf Jungs ausgerichtet. Dieses Manko müsse schnellstmöglich behoben werden.

«Bis jetzt gibt es kein Team in der Region oder im Kanton»

Im Kanton Solothurn soll sich nun das bisher inexistente Fraueneishockey etablieren. «Bis jetzt gibt es kein Team in der Region oder im Kanton», erklärt Andrina Matthys. Der Club EHC Zuchwil-Regio startet deshalb einen ersten Vorstoss und lädt alle eishockeyinteressierten Frauen und Mädchen zu einem Sichtungstraining ein.

«Wir wollen herausfinden, wie gross der Bedarf für Fraueneishockey in Region ist und möglichst viele Spielerinnen für ein Team begeistern», erklärt Matthys, welche vor kurzem zur Zuchwiler Hockeyschule gestossen ist.

Teamaufbau soll auf nächste Saison abgeschlossen sein

Andrina Matthys. Empowering Lives

Das Sichtungstraining findet am Donnerstagabend um 18:40 Uhr in der Regiobank Arena Zuchwil statt. Spielerinnen ab dem Jahrgang 2008 und älter können auf der Eisfläche ihr Talent unter Beweis stellen und sich für ein Engagement in der neuen Equipe anbieten. «Ab nächster Spielzeit wollen wir eine Teilnahme an der SWHL D-Kategorie ermöglichen. Das Zuchwiler Team würde also in der niedrigsten Regionalliga starten», erläutert die Initiantin.

«Das wesentliche Ziel ist es, den Mädchen aus dem Nachwuchs eine Möglichkeit zu bieten, ohne Reisestrapazen trainieren und spielen zu können»

Aus Sicht der Juniorinnen sei ein Solothurner Eishockeyclub massgebend, führt Matthys weiter: «Das wesentliche Ziel ist es, den Mädchen aus dem Nachwuchs eine Möglichkeit zu bieten, ohne Reisestrapazen trainieren und spielen zu können. Genau ein solches Team wollen wir in Zuchwil aufbauen.» Benötigt werden alle Aspekte eines kompetitiven Eishockeyteams: «Wir suchen Spielerinnen, Goalies, Trainerinnen und Trainern, Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, sowie auch Sponsoren.»

Die Regiobank Arena Zuchwil wird dem Frauenteam als Trainings- und Spielstätte dienen. Zvg / Solothurner Zeitung

Innerhalb des Vereins stösst die Idee auf grosse Zustimmung. «Im Gespräch mit den anderen Zuchwiler Trainern ist der Gedanke eines Frauenteams aufgekommen und wir wollen dieses Projekt unbedingt anpacken. Der Club steht vollends hinter dem Vorhaben und unterstützt uns bei der Durchführung. Beispielsweise werden wir gute Eiszeiten erhalten, welche nicht bis spät in die Nacht andauern», ergänzt Andrina Matthys - übrigens die Schwester von EHCO-Torhüter Silas Matthys.

Neue Anmeldungen sind auch weiterhin erwünscht

«Für das erste Sichtungstraining gibt es bis anhin insgesamt elf Anmeldungen. Zwei Torfrauen und neun Feldspielerinnen. Um ein Team aufzustellen reicht dies noch nicht, dennoch ist es ein guter Start», zeigt sich die Initiantin zufrieden.

Es werden weiter Probetrainings folgen, wo sich Interessierte an Schläger und Puck versuchen und den Sprung ins Frauenteam wagen können. Auf der Webseite des EHC Zuchwil-Regio (www.ehczr.ch) finden Sie weitere Informationen. Für eine Anmeldung und Teilnahme ist es also noch nicht zu spät.

