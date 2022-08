Zwischen Stuhl und Bank: Wohin führt der Weg des EHC Olten?

Eishockey Ein Klub zwischen Stuhl und Bank: Wohin führt der Weg für den EHC Olten? Der EHC Olten blickt anspruchsvollen Zeiten entgegen und plädiert für eine engere Kooperation der National League und Swiss League. «Es geht nur gemeinsam», sagt CEO Patrick Reber. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 27.08.2022, 05.03 Uhr

National League oder Swiss League: Die Professionalität schreitet im Kleinholz mit grossen Schritten voran, aber wohin führt der Weg für den EHC Olten? Marc Schumacher / freshfocus

In drei Wochen erlebt die Swiss League ihren Saisonauftakt. Und noch selten waren die Aussichten in dieser Liga so düster. Die Liga zählt noch zehn Teams, ein Aufstieg in die höchste Liga wird zu einer Herkulesaufgabe. Und der Plan der Liga, sich selbst zu vermarkten, ist gescheitert, weshalb nun eine im Juni gegründete Task-Force bestehend aus SL-Direktor Pascal Signer, NL-Direktor Denis Vaucher sowie Verbands-CEO Patrick Bloch noch versucht, die Scherben aufzuwischen und den Schaden in Grenzen zu halten.

«Wie weiter?» - es ist die zentrale Frage, die längst nicht nur die Swiss League betrifft, sondern das gesamte Schweizer Eishockey beschäftigt. Viele bilaterale Gespräche geführt und Workshops gehalten. Die Taskforce wirbelt umher, es tagen Arbeitsgruppen zu Themen wie Liga-Positionierung, Strukturen, Marketing, zentrale Vermarktung oder TV-Rechte.

Wo und wie soll sich also die Swiss League positionieren? Wird es für die Entwicklung des Schweizer Eishockeys richtig sein, die Topliga mit 14 Teams zu erhalten? Soll die Schweiz überhaupt weiterhin zwei Profiligen unterhalten? Wie viele Teams sollen es in diesen beiden Ligen sein? Kehrt man zurück zur Kooperation der National League und Swiss League? Patrick Reber, Geschäftsführer des EHC Olten, sagt:

«Die nächsten zwei, drei Monate werden sehr wichtig sein. Wir brauchen einen klaren Plan, wohin der Weg führt.»

Vor allem die Kooperation, eine Annäherung der beiden Ligen, liegt Reber am Herzen. «Es geht nur gemeinsam. Das zeigen schon nur auch die Schnittstellen im operativen Bereich: Ligabetrieb, Spielpläne, Reglemente, Statistiken, Rechtspflege, Spielberechtigungen, Sicherheit – zurzeit liegt das Kompetenzzentrum ganz klar bei der National League, und dieses Knowhow sollte unbedingt im Sinne des Schweizer Eishockey im Zusammenspiel weiter genutzt werden.»

Geschäftsführer Patrick Reber. Bruno Kissling

Seit sich die National League formell vom Schweizer Eishockey-Verband (SIHF) gelöst hat und damit die zweithöchste Liga in die Unabhängigkeit trieb, kämpft die Swiss League mit der Daseinsberechtigung. Hinzu kommt die massiv unterschätzte Herausforderung, die Swiss League selbst zu vermarkten. Mit der National-League-Aufstockung auf 14 Teams mit Ajoie und Kloten hat sie zwei Zugpferde verloren – und damit an bedeutender Attraktivität eingebüsst.

Im kommenden Frühling wird ein Auf-/Abstieg über eine Ligaqualifikation wieder ausgespielt. Der EHC Olten plant offenkundig eine Flucht nach vorne: Der Meistertitel soll endlich folgen und sollte dieser Realität werden, will man in einer Ligaqualifikation erst recht konkurrenzfähig sein.

2 Profiligen, 20 Teams als Ideallösung?

Gebetsmühlenartig hält man in Olten fest, dass der Erfolg im Sport nicht planbar ist. Was also, wenn dieses ambitionierte Ziel verpasst wird? Wie lautet der Plan B? Hat der EHC Olten in der Swiss League eine Zukunft? Und was, wenn der eine oder andere Swiss-League-Klub den Profibetrieb einstellt und die Liga gerade mal noch sieben oder acht Teams zählen sollte?

Letzteres hält CEO Reber für ein Worst-Case-Szenario: «Dann müssten wir auch unsere Position überdenken. Der Fall ist klar: Es käme zu einer Redimensionierung.» Zurückbuchstabieren, das kommt für den EHC Olten nicht infrage, erst recht nicht nach der Sanierung und der stetigen, vorbildlichen Professionalisierung zu einem standfesten regionalen KMU-Unternehmen unter der Führung von Präsident Marc Thommen. Viel mehr wollen Reber und Co. dafür kämpfen, dass das Schweizer Eishockey zwei attraktive Profiligen hat, über dessen Spielbetrieb und Modus sich streiten lässt. Reber glaubt:

«Zwei Ligen mit je 12 Teams war nicht falsch. Und wenn wir alle ehrlich sind und die Professionalisierung mit einem guten Produkt vorantreiben wollen, dann wären vielleicht sogar zwei Profiligen mit je 10 Teams der ideale Weg.»

Und fügt hinzu, dass dabei für eine vollumfängliche Attraktivität das Nadelöhr Auf-/Abstieg gelockert werden müsste. Damit so jedes Jahr attraktive Entscheidungsspiele über Auf-/Abstieg anstünden – und notabene alle Teams von oben bis unten eine Spielzeit hätten, die Spannung bis in den Frühling hinein verspricht.

Weniger überzeugt ist Reber aktuell hingegen von der Idee, die National League gar auf 16 Teams aufzustocken, die Swiss League mit der MyHockey-League (ehemals MySports-League) zu fusionieren und als reine Nachwuchsliga laufen zu lassen. «Das Schweizer Eishockey hat Potenzial für zwei starke Profiligen. Mit einer Profi- und einer Nachwuchsliga würde der Unterbau fehlen.

Und der Schritt von der Nachwuchsliga in die National League wäre zu gross, womit man auch vielen Spielern eine Perspektive nach den Nachwuchsstufen wegnimmt. Das wäre nicht förderlich für das Schweizer Eishockey», erklärt Reber. Erst recht nicht, wenn man bedenkt, dass im schlimmsten Fall für die Hälfte der Teams das Ziel Playoffs frühzeitig im Januar ausgeträumt sein könnte.

Die Angst vor den wirtschaftlichen Folgen

Mit der Idee, das Nadelöhr der Ligaqualifikation zugunsten eines spannenden Produkts zu öffnen, stösst man bei einigen National-League-Protagonisten bekanntlich nicht auf Gegenliebe. «Sie haben Respekt vor den wirtschaftlichen Folgen eines Abstiegs. Dabei sind die Rapperswil-Jona Lakers, die SCL Tigers und Biel die besten Beispiele, dass ein Abstieg auch eine Chance sein kann», sagt Reber und ergänzt, dass man die wirtschaftlichen Folgen eines Rückschritts bei der Budgetierung durchaus miteinbeziehen könnte.

Doch der Trend ging zuletzt in die andere Richtung. Anders ist es nicht zu erklären, dass die National-League-Teams jüngst darauf pochten, mit fünf Ausländern die Ligaqualifikation spielen zu wollen, während die Swiss League für lediglich drei Importspieler plädierte. Man fand schliesslich einen Kompromiss mit vier spielberechtigten Ausländern, wobei die damit verbundene Transferfrist vom 15. Februar hinterher noch für heftige Diskussionen sorgte.

Die Swiss League hätte gerne ein Transferfenster bis nach dem Playofffinal genutzt, was die National League ablehnte und der entsprechende Vorschlag teilweise als Affront empfand. Somit wird der Unterklassige vor Playoffbeginn viel investieren müssen, will er tatsächlich ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden können. ­EHCO-CEO Patrick Reber ist froh, dass sich die Parteien einigen konnten. «Klar hätten wir gerne das Transferfenster länger in die Playoffs hinein offengehalten. Aber ich rechne die Kompromissbereitschaft der National League hoch an.»

So oder so gibt es noch viel Arbeit zu tun, die Swiss League wieder auf Kurs zu bringen – und mittendrin ein ambitionierter Klub, der zwischen Stuhl und Bank gefallen ist.

