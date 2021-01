Eishockey Die Null soll nicht mehr stehen: Der EHC Olten und die verflixten Fehlstarts Seit sieben Spielen wartet der EHC Olten auf einen Treffer im ersten Drittel. Das ist umso gravierender, als dass sich das Team derzeit extrem schwertut, wenn es mal in Rückstand gerät. Am Samstagabend (17.30 Uhr) gegen Sierre hat man die nächste Chance, diesen Negativtrend zu durchbrechen. Marcel Kuchta 30.01.2021, 05.00 Uhr

Die Oltner strauchelten zuletzt immer wieder im Startdrittel – so wie hier im Bild Leonardo Fuhrer (r.) gegen Ajoie. Bild: Urs Lindt / Freshfocus

Etwas mehr als drei Wochen ist es her, seit der EHC Olten letztmals in einem Meisterschaftsspiel der Swiss League im ersten Drittel einen Treffer erzielt hat. Am 7. Januar, in der Partie gegen die EVZ Academy, traf Brennan Othmann in der 8. Minute zum 1:0. Am Ende gewann der EHCO das Spiel souverän mit 5:1. Es war damals der achte Sieg in Serie.

Dass diese Erfolgssträhne danach endete, ist kein Zufall. In den folgenden sieben Begegnungen stand bei den Oltnern nach 20 Minuten nämlich konstant die Null auf der Habenseite. Fünfmal lag man nach dem ersten Drittel in Rückstand und ging schliesslich viermal als Verlierer vom Eis. Lediglich gegen die Ticino Rockets gelang in extremis noch ein Sieg nach Penaltyschiessen.

Hier ein Überblick über die letzten sieben EHCO-Spiele Ajoie – EHCO 3:1. Stand nach dem ersten Drittel: 2:0 . Erstes Gegentor in der 12. Minute.

. Erstes Gegentor in der 12. Minute. EHCO – Ticino Rockets 3:2 nach Penaltyschiessen. Stand 1. Drittel: 0:2 . Erstes Gegentor in der 3. Minute.

. Erstes Gegentor in der 3. Minute. EHCO – Visp 1:4. Stand 1. Drittel: 0:2 . Erstes Gegentor in der 8. Minute.

. Erstes Gegentor in der 8. Minute. EHCO – Kloten 5:1. Stand 1. Drittel: 0:0

EVZ Academy – EHCO 0:4. Stand 1. Drittel: 0:0

La Chaux-de-Fonds – EHCO 4:1. Stand 1. Drittel: 1:0. Erstes Gegentor in der 3. Minute.

Erstes Gegentor in der 3. Minute. EHCO – Langenthal 1:3. Stand 1. Drittel: 0:2. Erstes Gegentor in der 3. Minute.

«Das ist interessant. Dessen war ich mir gar nicht bewusst», zeigt sich EHCO-Headcoach Fredrik Söderström überrascht über diese statistische Auffälligkeit. «Was ich aber sicher weiss, ist, dass es für uns einen grossen Unterschied macht, ob wir das erste Tor erzielen oder der Gegner. Gelingt es uns, dann schaffen wir es meist, die Zügel in die Hand zu nehmen und das Spiel nach unserem Wunsch zu gestalten. Erhalten wir das erste Tor, dann sind wir verunsichert», merkt der Schwede an.

Von Anfang an bereit sein und die Initiative übernehmen

Was tun also, damit dieser Negativtrend im Schlüsselspiel gegen Tabellennachbar Sierre durchbrochen wird? «Wichtig ist für uns, dass wir von Anfang an bereit sind und die Initiative übernehmen. So wie zum Beispiel gegen Kloten. Dort gelang uns zwar kein Tor, aber wir hatten das Spiel im Griff und belohnten uns im zweiten Drittel für den Aufwand.» Gerade zu Hause sei es wichtig, von Anfang an am Drücker zu sein, «selbst wenn wir ohne unsere Zuschauer im Rücken spielen müssen».

Nun ist es per se nichts Aussergewöhnliches, wenn man mal in Rückstand gerät. Das Problem der Oltner ist aber, dass sie momentan grosse Mühe haben, das gegnerische Tor zu treffen. «Wir haben in den letzten zwölf Spielen nur 24 Gegentore kassiert. Das ist ein sehr guter Wert», rechnet Fredrik Söderström vor. «Aber dafür schaffen wir es nicht, genügend offensiven Ertrag zu generieren.» Der Schwede appelliert dabei einmal mehr an die designierten Schlüsselspieler der Sturmabteilung. «Wir haben Spieler, die in diesen Situationen einen Schritt nach vorne und die Differenz machen müssen. Und zwar mit der nötigen Entschlossenheit.»

Für Fredrik Söderström spielt in dieser Gleichung allerdings noch ein anderer Faktor eine wichtige Rolle:

«Ich denke, einige Spieler haben immer noch das Gefühl, dass wir ein Spitzenteam sind, das jedes Spiel gewinnen wird. Aber das stimmt ganz einfach nicht. Wir haben jetzt zwei Drittel der Qualifikation hinter uns und gezeigt, dass wir uns leistungsmässig irgendwo zwischen Tabellenplatz 3 und 7 bewegen. Dort gehören wir hin.»

Es gehe also letztlich darum, mit der richtigen Einstellung ans Werk zu gehen: «Wir müssen 60 Minuten lang mit derselben Entschlossenheit auftreten», sagt Söderström. «Die Spieler müssen versuchen, nach einem Fehler oder einem Gegentor tief durchzuatmen und so einen Rückschlag wegzustecken.»

Silvan Wyss fordert mehr Konstanz über die gesamte Spielzeit

Und was sagen die Spieler zu ihrem «Startdrittel-Trauma»? «Es ist nicht so, dass wir jedes Mal schlecht starten. Aber wir haben in letzter Zeit allgemein wieder mehr Mühe, vor dem gegnerischen Tor effizient zu sein. Da müssen wir uns unbedingt verbessern», sagt Silvan Wyss und fordert gleichzeitig «mehr Konstanz über die gesamte Spielzeit».

Wichtig sei auch, sich in solchen kritischen Momenten weiter an den vorgegeben Plan zu halten und «zusammen Lösungen zu finden», betont der EHCO-Assistenzcaptain. «Zumal wir schon zur Genüge bewiesen haben, dass wir es besser können.» Gegen Sierre haben die Oltner die nächste Chance, den negativen Trend zu beenden.