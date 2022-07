SC Langenthal: Warum jetzt nur noch ein Umzug nach Huttwil hilft

Eishockey Die Langenthaler haben die Nerven verloren: Warum jetzt nur noch ein Umzug nach Huttwil hilft Vor 15 Jahren wollte der SC Langenthal in die NLA aufsteigen – jetzt kann den Klub wohl nur noch ein Umzug nach Huttwil retten. Klaus Zaugg Jetzt kommentieren 15.07.2022, 05.31 Uhr

Der SCL und das Stadion Schoren: Längst keine Liebe mehr. Marc Schumacher / freshfocus

Wie doch die Zeiten ändern. Noch im März 2007 ist Olten ganz unten und Langenthal ganz oben: Die Langenthaler gewinnen die Qualifikation, Olten schafft mit 37 Punkten weniger nicht einmal die Playoffs. Und stolz präsentiert Präsident Stephan Anliker eine externe Studie, die Hockey in der höchsten Liga in Langenthal für machbar erklärt. Gelassen erklärt er: «Wir wollen aufsteigen, aber wir müssen nicht.» Die offiziell verkündete Klugstrategie: «Eine mögliche NLA-Zugehörigkeit ist mittelfristig anzustreben.»

Und unvergessen bleibt, wie Langenthals Sportchef Reto Kläy (heute in Zug) 2010 den Oltnern die Kultausländer Jeff Campbell und Brent Kelly ausgespannt hat. Oder wie die SCL-Fans bei einem Derby die Oltner im Kleinholz noch vor der Stadion-Sanierung demonstrativ mit gelben Bauhelmen verhöhnten. Da hing der Planungshimmel für ein neues Stadion – die Rede war etwa von einem Palast namens «Mittelland-Arena» – noch voller Geigen. Und während Olten seit dem Abstieg von 1994 die zweithöchste Liga nie mehr zu gewinnen vermochte, hat Langenthal immerhin 2012, 2017 und 2019 den Titel gefeiert. Aber da war von einem Aufstieg schon nicht mehr die Rede.

Die Mittelland-Derbys zwischen Olten und Langenthal: Immer ein Vergnügen. Marc Schumacher / freshfocus

Erst 14 Spieler unter Vertrag – und der Sportchef macht Ferien in Florida

Inzwischen ist in Langenthal nur noch das Büro mit Geschäftsführer Alex Chatelain (in Bern als Sportchef gescheitert) und Sportchef Kevin Schläpfer prominent besetzt. Die Mannschaft ist, weil das Geld ausgeht, bloss noch ein Schatten der ruhmreichen Tage: Weil Gian Kämpf einen Einstellungsstopp verfügt hat, stehen erst 14 Spieler und noch kein Ausländer unter Vertrag, und Kevin Schläpfer weilt zurzeit in Florida. Nicht auf Ausländersuche. Sondern in den Ferien. Immerhin hat er die Zusage von Klotens Sportchef Patrik Bärtschi, dass Spieler, die für die NL nicht gut genug sind, nach Langenthal wechseln können. Jeffrey Füglister dürfte deshalb in den Oberaargau zurückkehren, und vielleicht kommt ja sogar Verteidiger Fabian Ganz.

Gescheitert sind die grossen Pläne an der Stadionfrage. Nun hat Präsident Gian Kämpf, zu Recht frustriert, die Nerven verloren: Ein Klubpräsident, der in der Stadt als Baulöwe gilt, sich hochoffiziell von einem Stadion-Neubauprojekt verabschiedet und den Stadt-Politikerinnen und -Politikern den Fehdehandschuh hinwirft, obwohl das alte Stadion (im Besitz der Stadt) keine Zukunft mehr hat: 2026 gibt es keine SL-Bewilligung mehr, 2031 muss es abgerissen werden. Der Baurechtsvertrag mit der Burgergemeinde läuft aus. Der SC Langenthal, lange Zeit eine der besten Hockeyfirmen im Land mit einer Nachwuchsorganisation, die immer wieder formidable Spieler hervorbringt (Sven Bärtschi, Yannick Rathgeb, Luca Christen) und ein Frauen-Team in der höchsten Liga unterhält, hat sich sportlich, wirtschaftlich und politisch in eine Sackgasse manövriert. Eine Rückkehr ins Amateurhockey bis hinunter in die 2. Liga ist nicht mehr auszuschliessen.

Ausgerechnet Huttwil: Die perfekte SCL-Lösung

Die Rettung für Gian Kämpf liegt fast im Nachbardorf. Langenthal (rund 15000 Einwohner) ist der wirtschaftliche und kulturelle Hauptort des Oberaargaus und liegt am Ausgang des Tales der Langete. Oben im Tal, kurz nach der Quelle des Flusses, liegt das Städtchen Huttwil (rund 5000 Einwohner). Seit Anbeginn der Zeiten sehen sich die Langenthaler als Herren und verachten die Bauern oben in Huttwil. Diese Eitelkeit ist tief verwurzelt. Ausgerechnet in Huttwil, in 20 Kilometer Entfernung, finden wir die perfekte Lösung für den SCL. Ein Stadion im Privatbesitz mit zwei Eisfeldern, das mit einer Investition von rund 3 Millionen innert kürzester Zeit (es gibt keine politischen Entscheidungswege) auf allerbesten Swiss-League-Stand ausgebaut werden kann.

Aber eben, die Eitelkeiten. Den SCL ins Stadion der Bauern nach Huttwil zügeln? Nein, nein, nein und nochmals nein. Aber alle, die lauthals verkünden, sie würden niemals – niemals! – in Huttwil oben zu einem SCL-Spiel gehen, werden noch so gerne an den neuen Standort pilgern und staunend feststellen, dass es ja Stadien mit Parkplätzen und jede Menge Komfort gibt. Die Zeit könnte die Langenthaler von ihrer Eitelkeit heilen. Weil es, um weiterhin in der Swiss League zu spielen, gar keine Alternative zu einem Umzug nach Huttwil gibt.

