Eishockey Der EHC Olten muss vier bis sechs Wochen ohne Dion Knelsen auskommen: Das ist der Plan von Sportchef Marc Grieder Die Schulter-Verletzung des Oltner Topskorers ist nicht ganz so schlimm, wie befürchtet. Trotzdem fällt er gemäss ersten Prognosen vier bis sechs Wochen aus. EHCO-Sportchef Marc Grieder ist auf der Suche nach einem Knelsen-Ersatzmann gefordert. Einfach wird es nicht. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 09.12.2021, 19.28 Uhr

Wird erst im neuen Jahr wieder für den EHCO im Einsatz stehen: Topskorer Dion Knelsen. Marc Schumacher / freshfocus

Es hätte schlimmer kommen können: Trotzdem sind die vier bis sechs Wochen, die der EHC Olten auf seinen Topscorer Dion Knelsen verzichten muss, eine Menge Holz. Im besten Fall würde der Kanadier am 8. Januar beim Gastspiel der Oltner in La Chaux-de-Fonds zurückkehren und damit sieben Meisterschaftspartien verpassen - darunter auch das Spitzenspiel gegen den EHC Kloten am 23. Dezember. Im schlechtesten Fall würde Knelsen sein Comeback erst Ende Januar oder gar nach der Februar-Nationalmannschaftspause geben und damit über ein Dutzend Spiele ausfallen.

Die National-League-Teams bieten keine helfende Hand

Was tun in der Not? Klar ist, dass Sportchef Marc Grieder nach dem Bekanntwerden des Absenz-Ausmasses bei Knelsen damit begonnen hat, den Ausländermarkt zu sondieren. Der gibt dummerweise dieser Tage wenig bis gar nichts her. In einer idealen Welt hätte er in der Schweiz, genauer gesagt in der National League, einen dort überzähligen Söldner gefunden, der beim EHCO aushelfen und zu Spielpraxis kommen will.

Beispielsweise ein Akteur wie SC-Bern-Kanadier Dustin Jeffrey, der mit einer Schulterverletzung zwei Monate ausgefallen ist und just dieser Tage wieder sein Comeback geben könnte - wobei die Berner derzeit sechs ausländische Spieler unter Vertrag haben (und nur vier dürfen eingesetzt werden). Aber diese Lösung wird gemäss Grieder Wunschdenken bleiben, da offenbar keiner der in Frage kommenden NL-Klubs bereit ist, sein ausländisches Personal temporär auszuleihen.

Eine wahrscheinlichere Option ist, dass Grieder in der finnischen Liga fündig wird, wo vor Weihnachten nochmal ein Transferfenster aufgeht. Nur ist der EHC Olten nicht der einzige Klub, der nach ausländischen Verstärkungen Ausschau hält.

Zudem muss der Oltner Sportchef, wenn er für Dion Knelsen einen qualitativ ebenbürtigen Ersatz finden will und nicht einen Lückenbüsser im Stil von Langenthals Roope Raanta (11 Spiele, 1 Tor, 3 Assists), auch damit rechnen, dass der betreffende Spieler auch gleich einen Vertrag bis Ende Saison fordert. Ein derartiges Investment will also klug kalkuliert und ausgewählt werden.

Der Spielplan hilft, etwas Zeit zu gewinnen

Immerhin spielt Marc Grieder und dem EHC Olten der Spielplan etwas in die Karten. Am Samstag treten die Oltner bei den GCK Lions an, eine Woche später zu Hause gegen die Zug Academy. Zwei Gegner also, die man sogar mit einem dezimierten Kader und nur einem Ausländer schlagen können sollte.

Erst kurz vor Weihnachten stehen mit den Spielen in La Chaux-de-Fonds (21.12.) und zu Hause gegen Kloten (23.12.) wieder harte Brocken auf dem Programm. Idealerweise ist der EHCO-Sportchef bis dann auf der Suche nach einem Knelsen-Ersatz fündig geworden. Eine Garantie dafür gibt es aber nicht.

