Eishockey-Talent aus Wolfwil: Nick Meile an der U20-WM

Eishockey Das nächste Wolfwiler Hockey-Talent will sich international einen Namen machen Der 18-Jährige Nick Meile bestreitet mit der Schweizer-Nati die U20-Eishockey-WM in Edmonton und will auf höchster Juniorenstufe sein Können unter Beweis stellen. Der einstige Langenthal- und Olten-Junior erzählt seine Geschichte. Michael Höchner Jetzt kommentieren 09.08.2022, 05.00 Uhr

SCB-Verteidiger Nick Meile bestreitet die U20-Eishockey-WM im kanadischen Edmonton. Zvg

Nick Meile weilt momentan in Edmonton und bereitet sich zusammen mit der Schweizer U20-Eishockey-Nati auf das erste Spiel gegen Schweden vor (Mittwoch 20.00 Uhr, CH-Zeit). Nach seinem Einsatz an der U18 Weltmeisterschaft ist es das zweite grosse Turnier für den Wolfwiler in diesem Jahr.

Die talentiertesten Spieler der Welt

An der WM in Kanada trifft Meile auf die besten Spieler seiner Altersstufe und erlebt sein persönliches Saisonhighlight mitten im August, zu einer Zeit, in der Eishockey sonst kaum ein Thema ist. Aufgrund zahlreicher Corona-Fälle wurde die ursprünglich für Dezember 2021 angesetzte WM in den Sommer verschoben.

Anstatt sich nun mit seinem Team, dem SC Bern, auf die kommende Saison im Sommertraining vorzubereiten, steht der 18-jährige Verteidiger im Hochsommer auf kanadischem Eis. Das ist für Meile aber kein Problem:

«Hockey ist für mich alles und jetzt habe ich eben in diesem Jahr weniger Ferien, aber das spielt keine Rolle, denn schlussendlich ist es mein Traum, eines Tages mit Eishockey mein Geld zu verdienen und vor allem Spass zu haben.»

Entgegen kommt dem jungen Solothurner, dass er in dieser Off-Season zusätzlich die U18-WM in Deutschland bestritt und sich daher noch stärker im Spielrhythmus befindet als einige seiner Kameraden. «Das ich an der U18-WM dabei war hat mir sehr geholfen, schneller auf dieses Niveau hinaufzukommen. Es ist aber auch nicht vergleichbar mit dem Niveau und der Geschwindigkeit an der U20-WM», erklärt der Verteidiger.

Das Ziel der Schweizer an dieser speziellen WM ist es, resultatmässig möglichst gut abzuschneiden, aber gleichzeitig die jüngeren Spieler im Kader – wie beispielsweise Nick Meile - bereits auf die nächste U20-WM im Dezember vorzubereiten.

Erste Einsätze für die Mutzen

In der vergangenen Saison mauserte sich Meile zum U-Nationalspieler und erhielt im vergangenen Herbst sein erstes Aufgebot überhaupt. Auch bei seinem Stammklub in Bern durfte der Wolfwiler bereits erste Einsatzminuten in der National League sammeln und etablierte sich endgültig im U20-Elite-Team des SCB. Dass die Entwicklungskurve kontinuierlich nach oben zeigt, ist für Meile keine Überraschung:

«Ich glaube ich bin ein Spieler, der nicht so viel Talent hat, aber dafür umso härter für seine Ziele arbeitet. Ich bin früher im Training und gehe später. Ich habe immer probiert mehr zu machen als alle Anderen. Ich glaube dort habe ich mir das erarbeitet.»

Der junge Verteidiger kam in der vergangenen Saison zu ersten Einsätzen in der National League. Claudio De Capitani / freshfocus

Wie so viele junge Eishockeyspieler träumt der SCB-Junior eines Tages davon, in der NHL auflaufen zu können, für diesen Traum will er bis zum Schluss kämpfen. Arbeiten möchte Meile vor allem an seiner Konstanz und der Fähigkeit, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Vor allem in punkto Spielverständnis machte der Wolfwiler in der letzten Saison einen grossen Sprung nach vorne.

Weggefährte von Lian Bichsel

Angefangen hat die Karriere des kräftigen Verteidigers in der Hockeyschule des SC Langenthal. Aufs Eis geführt wurde Meile von seinem Vater. Der damals Vierjährige solle sich so auf die Skiferien vorbereiten. Aus einem flüchtigen Ausflug in den Schoren wurde eine lebenslange Leidenschaft.

«Seit Tag eins hat es mich gepackt. Ich war zu Beginn nicht der Beste, aber ich hatte gute Leute um mich herum, die mich unterstützt haben, obwohl ich nicht richtig Schlittschuh fahren konnte.»

In den folgenden Jahren führte sein Weg über den EHC Olten in den Nachwuchs des SC Bern.

Nach der U-18 WM Frühling ist es für Meile die zweite Weltmeisterschaft in diesem Jahr. Zvg

Während seiner Zeit in Olten spielte Meile mit einem anderen Wolfwiler zusammen: Lian Bichsel, welcher vor einem Monat in die NHL gedraftet wurde. «Lian war der Grund, weshalb ich von Langenthal nach Olten gewechselt bin, damit unsere Eltern abwechselnd fahren konnten», schmunzelt der 18-Jährige.

Die Familien der beiden Hockey-Talente sind auch heute noch eng miteinander befreundet und treffen sich bei Gelegenheit. Bichsel verpasst die U20-WM bekanntermassen, weil er sich mit dem Verband überworfen hatte.

Ob sich die beiden Wolfwiler eines Tages in der NHL gegenüberstehen wird sich zeigen. Für Meile liegt der Fokus momentan nur auf dem anstehenden WM-Turnier. In Edmonton will der junge Verteidiger nun ein erstes Mal die nordamerikanische Hockey-Szene aufmischen.

