Eishockey Das Erfolgsrezept «Geld und Geist» oder die Revolution im Schweizer Eishockey Biel und Servette träumen von ihrem ersten Qualifikationssieg. Wie der Tabellendritte Rapperswil-Jona stehen sie für eine Zeitenwende. Dagegen zittern Bern, Lausanne, Lugano und Kloten um die Playoff-Teilnahme. Klaus Zaugg Jetzt kommentieren 04.03.2023, 05.00 Uhr

Wenn die Bieler auch im letzten Spiel gegen Lugano einen Sieg einfahren, sind sie erstmals seit der Einführung der Playoffs Qualifikationssieger. Anthony Anex/Keystone

Eine Revolution ist im Gange. Aber sie wird nicht bemerkt, da die mediale Aufmerksamkeit durch den Trennstrich zwischen Platz zehn und Platz elf in Anspruch genommen wird. Für einen aus dem Quartett Bern, Lausanne, Lugano und Kloten wird die Saison am Samstag vorzeitig zu Ende gehen.

Die Revolution findet nicht hier statt. Sondern ganz vorne: Nach 51 Runden liegen drei Teams an der Tabellenspitze, die die Qualifikation seit Einführung der Playoffs 1986 noch nie gewonnen haben: Biel vor Servette und Rapperswil-Jona.

Bern, Lugano und Kloten, die im Playoff-Zeitalter 21 Titel geholt haben, mühen sich um Platz zehn ab und ein Team wird ganz vorne stehen, das noch nie in seiner Geschichte Qualifikationssieger war (Biel oder Servette). Es kann zwar sein, dass Biel, Servette und die Lakers im Viertel­final scheitern. Das ändert nichts daran, dass alle drei für eine Zeitenwende stehen. Sie sind finanziell solid und gehören zur Businessklasse der Liga. Aber nicht zu den finanziellen Titanen, die den Erfolg kaufen können.

Biel, Servette und die Lakers haben eine Gemeinsamkeit. Die Gewaltentrennung. Die Sportchefs haben in ihrem Ressort das letzte Wort: Martin Steinegger in Biel, Marc Gautschi in Genf und Janick Steinmann bei den Lakers. Erstmals dürfen sechs Ausländer eingesetzt werden. Sechs Ausländer vermögen eine Mannschaft durch die Saison zu tragen. Die Sportchefs dürfen sich bei der Rekrutierung des ausländischen Personals noch weniger irren als zuvor.

Auf den ersten drei Plätzen der Skorerliste finden wir Roman Cervenka (Lakers) vor Linus Omark und Valtteri Filppula (beide Servette). Biel hat von den drei Topteams die besten Schweizer, und die Ausländer übernehmen eher die Rolle sehr guter Ergänzungsspieler: Anders als die Lakers und Servette hat Biel eine Ausländerlizenz für einen Torhüter eingelöst. Die Balance zwischen sportlicher Kompetenz und Geld (das alte Erfolgsrezept «Geld und Geist») war noch nie so wichtig wie heute. Bei Biel, Servette und den Lakers stimmt diese Balance. Deshalb stehen sie vorne.