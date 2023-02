Eishockey Arosa und Martigny halten an Aufstiegsgesuch fest: Nächste Saison könnten 11 Teams in der Swiss League spielen, realistisch sind aber eher 10 Wie sieht die Swiss League nächste Saison aus? Arosa und Martigny halten am Aufstiegsgesuch fest, während die Ticino Rockets weiterhin um ihre Zukunft bangen. Welche Kuriositäten das mit sich bringt. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 16.02.2023, 14.30 Uhr

Wollen beide in die Swiss League: Arosa (gelb-blau) und Martigny (rot-weiss) streben den Aufstieg an. Urs Flueeler / KEYSTONE

Gestern Mittwoch gab der EHC Arosa in einer Mitteilung bekannt, dass man am eingereichten Aufstiegsgesuch festhalten werde. Nun wird bekannt: An den Plänen eines vereinfachten Aufstiegs in die Swiss League will auch der HCV Martigny festhalten, wie «Le Nouvelliste» berichtet.

Hingegen hat das dritte in Frage gekommene Team, der EHC Chur, sein ursprünglich eingereichtes Aufstiegsgesuch am Dienstag bereits zurückgezogen. «Trotz intensiver Bemühungen fehlen uns bis heute leider die finanziellen Mittel für ein nachhaltig gesichertes Budget. Zusammen mit den andauernden Unsicherheiten über die Rahmenbedingungen der Swiss League erachten wir zum heutigen Zeitpunkt den Schritt in die Swiss League als nicht machbar und ziehen daher fristgerecht das eingereichte Aufstiegsgesuch für die kommende Saison zurück», sagte Chur-Präsident Christian Aliesch in einer Stellungnahme. Man sei sportlich und strategisch auf einem guten Weg und wolle das Ziel der Weiterentwicklung und eines allfälligen Aufstiegs in die Swiss League in den nächsten Jahren weiterhin verfolgen, aber nicht riskieren.

Entscheid der Ticino Rockets erst im März

Damit kommen für einen Aufstieg mit Arosa und Martigny immerhin zwei Teams infrage. Die vielversprechende Ausgangslage für die Swiss League macht aber die Umsetzung nicht unbedingt einfacher. Denn Arosa und Martigny müssen auch sportlich noch eine Hürde meistern, die je nach Entscheid über einen Verbleib der Ticino Rockets in der Swiss League unterschiedlich aussehen könnte.

Die Frist, sich ohne Konsequenzen bis am 15. Februar aus der Swiss League zurückzuziehen und freiwillig in die MyHockey League abzusteigen, liessen die Rockets verstreichen. Man hört Stimmen aus dem Tessin, wonach die Förderklubs Ambrì-Piotta, Lugano und Davos nicht mehr mit vollster Überzeugung hinter dem Ausbildungsprojekt stünden.

Sebastien Reuille an der Bande der Ticino Rockets. Freshfocus / Photolocatelli

Damit sich die Rockets die Swiss League weiterhin leisten können, strebt der Klub eine Aktienkapitalerhöhung an. Ob diese allerdings zustande kommt, wird wohl erst Mitte März bekannt. Stand heute soll es um eine Erhöhung nicht besonders positiv aussehen, was faktisch mit einem Rückzug und einer Auflösung des Projekts einhergehen würde.

Für Sébastien Reuille, der bei den Rockets für alle sportlichen Belange zuständig ist, wäre ein solcher Rückzug nicht nur ein Desaster für die Hockey-Region Tessin, sondern auch für das Schweizer Eishockey generell, wie er bereits vor zwei Wochen ausführte: «Unsere Offenheit, praktisch von überall her Talente aufzunehmen und weiterzuentwickeln, ist wohl einzigartig und für die Spieler ein wichtiger Schritt zwischen Juniorenalter und Profitum. In den sieben Jahren Swiss League haben wir mehr als 50 Spieler ausgebildet, die heute in der National League oder andernorts in der Swiss League spielen», sagt Reuille.

Das sind die Aufstiegsmodalitäten für Arosa und Martigny

Klar sind die Aufstiegsmodalitäten für Arosa und Martigny schon jetzt: Sollten die Ticino Rockets in der Swiss League bleiben, werden Arosa und Martigny für einen Aufstieg in den Playoff-Final der MyHockey League einziehen müssen. Andererseits wird nur jene Mannschaft aufsteigen können, die mindestens die Halbfinals erreicht.

Sollten sich die Rockets zurückziehen, würden sowohl Arosa wie auch Martigny aufsteigen können, die mit dem Einzug in die Playoffs die einzige Bedingung damit schon erfüllt haben.

Die Frage um die Zukunft der Ticino Rockets bringt die Kuriosität mit sich, dass grundsätzlich die MyHockey League zu Ende gespielt werden könnte, ohne dass Arosa und Martigny die Gewissheit haben könnten, in welcher Liga sie nun in der nächsten Saison spielten.

In Zahlen ausgedrückt bedeutet das für die zukünftige Swiss League: Ziehen sich die Rockets zurück, zählt die Liga im Sommer 10 Mannschaften. Bleiben die Tessiner der Swiss League erhalten, könnte ab Herbst zwischen 9 und 11 Mannschaften in der zweithöchsten Schweizer Liga spielen.