Eishockey Restart in der 2. Liga: Nach der Zwangspause geht es direkt mit den Playoffs los Jubelstürme beim EHC Zuchwil Regio, Skepsis beim SC Altstadt Olten: Die Wiederaufnahme der Meisterschaft im Februar löst bei den Solothurner Zweitligisten ganz unterschiedliche Reaktionen aus. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 26.01.2022, 18.05 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zuchwil-Regio-Trainer Bruno Hebeisen kann wieder lachen: Die Saison wird fortgesetzt. Carole Lauener

Fast sechs Wochen ist es bereits her, seit die Zweitligisten ihren letzten Ernstkampf ausgetragen haben. Im Januar mussten sämtliche Meisterschaftsspiele abgesagt werden. Jetzt darf der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden. Die Covid-19-Taskforce der Regio League begründet diesen Entscheid wie folgt: «Die grosse Mehrheit der Klubs hat sich in der vergangenen Woche im Rahmen einer Umfrage für eine Wiederaufnahme ausgesprochen. Da sich viele Spieler seit dem Unterbruch entweder mit der Omikron-Variante infiziert oder sich impfen lassen haben, sind zudem mehr Klubs fähig, unter den aktuell gültigen Massnahmen Spiele zu bestreiten.» Dies sei zum Zeitpunkt des Unterbruchs am 20. Dezember noch nicht der Fall gewesen.

Die Verkürzung der Isolations- und Quarantänedauer auf fünf Tage war ebenfalls ein entscheidender Grund für die Fortsetzung der Meisterschaft. Zudem sei Stand jetzt nicht auszuschliessen, dass der Bundesrat bald weitere Lockerungen der provisorisch bis Ende März verlängerten Massnahmen zur Bekämpfung der Pandemie beschliesse, schreiben die Verantwortlichen von Swiss Ice Hockey in ihrer Mitteilung: «Der Entscheid der Covid-19-Taskforce und des NAC fiel schliesslich unter Berücksichtigung dieser Gründe und im Sinne des Sports. Viele Klubs haben signalisiert, dass die Wiederaufnahme insbesondere für die Zukunft der Vereine und der Spieler sehr wichtig ist.»

Luftsprünge beim EHC Zuchwil Regio

Als Bruno Hebeisen von diesem Entscheid erfuhr, habe er Luftsprünge gemacht. «Die Freude ist riesengross, dass wir wirklich wieder spielen dürfen – ich habe nicht daran geglaubt», frohlockt der Headcoach des EHC Zuchwil Regio. Er sei skeptisch gewesen, weil in den vergangenen sechs Wochen keine neuen Informationen kamen vom Verband und die Fallzahlen kontinuierlich stiegen. «Jetzt können wir positiv nach vorne schauen. Ein Abbruch hätte fatale Folgen gehabt», stellt Bruno Hebeisen klar, «nicht nur für unsere erste Mannschaft, sondern vor allem auch für den Nachwuchs und den ganzen Verein.»

Die abgesagten Qualifikationsspiele werden nicht nachgeholt. Es geht direkt mit den Playoffs weiter. Weil nicht alle Zweitligisten gleich viele Spiele ausgetragen haben, sind für die Schlussrangliste die Punkte pro Spiel entscheidend. Dies hievt den EHC Zuchwil Regio auf den zweiten Platz. «Was wollen wir mehr?», zeigt sich Trainer Hebeisen gänzlich zufrieden. «Ich bin sehr happy. Denn wer hätte gedacht, dass wir so weit vorne stehen würden – ich sehe uns immer noch als Aufsteiger, die vergangene Saison zählt nicht.» Er windet seinem Team ein Kränzchen: «Die Spieler haben eine grossartige Büez abgeliefert – diesen zweiten Platz muss uns erst mal einer nachmachen.»

Trotz der Derbyniederlage gegen den EHC Bucheggberg beendeten die Zuchwiler die Qualifikation auf dem zweiten Platz. Carole Lauener

In den Playoff-Viertelfinals trifft der EHC Zuchwil somit auf den Tabellensiebten SC Altstadt Olten. Das erste Aufeinandertreffen findet am kommenden Mittwoch in Zuchwil statt. Nach der überraschend starken Qualifikation erhofft sich Hebeisen «sehr viel von den Playoffs». Er sieht seine Mannschaft indessen nicht gerne in der Favoritenrolle: «Altstadt ist schon viel länger in der 2. Liga als wir und hat viele gestandene Cracks im Kader. Obwohl sie in der Qualifikation hinter uns lagen, gebe ich ihnen gerne den Puck rüber. Eine genaue Prognose kann und will ich im Vorfeld nicht abgeben.» Das einzige Duell mit dem SC Altstadt in der Qualifikation entschied Zuchwil Anfang November daheim mit 5:2 für sich. Hebeisen ist zuversichtlich, dass es im Viertelfinal ähnlich läuft. «Letzte Woche verloren wir das Testspiel gegen den Erstligisten Argovia Stars nur knapp mit 4:6 und hätten sogar gewinnen können. Das gibt uns Auftrieb und die Hoffnung, dass wir in diesen Playoffs weit kommen können.»

Skepsis beim SC Altstadt Olten

Weit weniger euphorisch tönt es beim Gegner des EHC Zuchwil Regio. Der Headcoach des SC Altstadt Olten hat den Grossteil seiner Mannschaft seit dem letzten Spiel am 18. Dezember, dem 5:3-Sieg gegen Koppigen, nicht mehr gesehen. Die Oltner haben den Trainingsbetrieb komplett eingestellt. Weil diverse Spieler die 2G-plus-Regel nicht erfüllten. «Wir wären eine zu kleine Truppe gewesen», sagt Trainer Christof Amsler und fügt einen weiteren Grund hinzu: «Kontakte zu minimieren und dadurch Ansteckungen zu vermeiden, ist das, was wir beitragen können – auch deshalb haben wir uns für diesen Weg entschieden.»

Als in der vergangenen Woche die ersten Gerüchte aufkamen, dass die Saison fortgesetzt wird, setzte Amsler für Montagabend spontan ein Training an. Es seien aber längst nicht alle Spieler erschienen. «Sie reagierten eher verhalten auf den Entscheid», sagt der Trainer, «wir alle vermissen das Hockey natürlich. Andererseits ist es in der Phase von Homeoffice auch etwas fragwürdig, zu trainieren. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es hätten alle Spieler gejubelt, dass es weiter geht.» Für die Spieler sei die Situation eine Herausforderung: «Letzte Woche sind sie noch davon ausgegangen, dass nicht mehr gespielt wird, jetzt müssen sie plötzlich wieder alles hochfahren.»

Trainer Christof Amsler ist mit dem bisherigen Saisonverlauf seines Teams nicht zufrieden: «Wir sind sicher nicht in die Saison gestartet, um Siebter zu werden.» zvg

Die Qualifikation verlief enttäuschend für den SC Altstadt Olten. «Wir sind sicher nicht in die Saison gestartet, um Siebter zu werden», bestätigt Christof Amsler. Schlecht war vor allem die Vorrunde mit nur einem Sieg aus sieben Spielen. Die letzten drei Partien vor der Zwangspause konnten die Oltner für sich entscheiden. Was den Trainer indes auch nicht wirklich zuversichtlich stimmt: «Vor der Saison hätte ich ganz klar gesagt, dass wir dieses Jahr in den Playoffs eine wichtige Rolle spielen und die letzten Playoffs vergessen machen wollen.» Vor zwei Jahren scheiterten die Oltner in den Viertelfinals am EHC Brandis. «Das Ziel war, diesmal etwas weiterzukommen, doch unter den aktuellen Voraussetzungen ist alles etwas anders.»

Zuerst müsse er eine Auslegeordnung machen, um zu sehen, welche Spieler ihm überhaupt zur Verfügung stehen, wie gross sein Kader sei. «Ich weiss, dass der eine oder andere Spieler die 2G-plus-Regel noch nicht erfüllt», sagt Amsler. Er könne im Moment schlichtweg nicht abschätzen, wie teuer sich sein Team verkaufen werde. Er stellt allerdings auch klar, dass man Playoffs spiele, um zu gewinnen: «Zuchwil Regio hat im Moment wohl ganz andere Ambitionen als wir. Es wird ein starker Gegner sein. Aber wir werden alles daran setzen, in die nächste Runde zu kommen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen