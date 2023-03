Rückblick auf die 2. Liga-Saison der Solothurner Eishockey-Teams

Eishockey 2. Liga So verlief die Eishockey-Saison für die drei Solothurner Zweitligisten Die 2. Liga geht in die heisseste Meisterschaftsphase: der Playoff-Final steht kurz bevor. Seit längerem nicht mehr mit dabei sind die Solothurner Vertreter. Grund genug also, um die vergangene Saison Revue zu passieren. Die Trainer von Altstadt Olten, Bucheggberg und Zuchwil Regio ziehen Bilanz. Michael Höchner Jetzt kommentieren 01.03.2023, 16.00 Uhr

Der EHC Zuchwil Regio blieb als einziges Solothurner Team im Viertelfinale hängen. José R. Martinez / Solothurner Zeitung

Während der EHC Meinisberg und der EHC Zunzgen-Sissach im Playoff-Final den 2.-Liga-Meister der Gruppe Zentralschweiz untereinander ausmachen, ist die Eishockey-Saison für die drei Solothurner Teams beendet. Als erstes in die Sommerferien musste die Mannschaft des EHC Zuchwil Regio. Endstation für die Zuchwiler bedeuteten ausgerechnet die Nachbarn vom Bucheggberg. Im Playoff-Viertelfinal unterlag das Team von Trainer Bruno Hebeisen dem Kantonsrivalen in vier Spielen.

Trotz der grossen Enttäuschung über das Ausscheiden im Derby war es für Zuchwil eine Traumpaarung. «Wir mussten keine Auswärtsfahrten organisieren, hatten unsere eigene Garderobe, waren in unserer eigenen Halle. Es war mein Traumlos, es ist aber leider überhaupt nicht aufgegangen», erklärt Trainer Bruno Hebeisen. Was seiner Mannschaft in der Serie gefehlt hat, war die Substanz. Vor allem in der Verteidigung machten dem Team mehrere Verletzungen das Leben schwer.

Die eingesetzten Spielen taten gut daran, die Absenzen vergessen zu machen, konnten aber letzten Endes doch nichts ausrichten. Der Chef ist trotzdem zufrieden: «Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft. Sie haben sich für den Verein verrissen und alles gegeben. Da muss ich ihnen einen grossen Kranz binden.»

Playoff-Derby als Saisonhighlight

Wo es Verlierer gibt, gibt es auch Gewinner. Während das Derby für Zuchwil bitter endete, zelebrierten die Spieler des EHC Bucheggberg umso ausgiebiger. «Das Derby ist immer mit Kampf und Emotionen verbunden. Die Serie für sich entscheiden zu können, macht das Ganze dadurch noch schöner», sagt Bucheggberg-Trainer Marco Pistolato.

Der EHC Bucheggberg besiegt im Playoff-Viertelfinal den Kantonsrivalen aus Zuchwil. José R. Martinez / Solothurner Zeitung

Die Männer vom «Buechibärg» zogen dank des Derbysiegs in den Playoff-Viertelfinal ein. Dort traf man mit dem EHC Oberlangenegg auf eines der Topteams der Liga. Gegen den Favoriten verkaufte man seine Haut teuer und hätte mit ein bisschen mehr Geschick auch seine Saison verlängern können.

In beiden Spielen der Best-of-3-Serie lag der EHC Bucheggberg in Führung und gab die Siege dann dumm aus der Hand. In Spiel eins fiel man im Schlussabschnitt auseinander und kassierte drei Tore und im letzten Spiel der Saison egalisierten die Berner Oberländer 40 Sekunden vor Schluss und gewannen in der Overtime.

Nichtsdestotrotz kann man bei Bucheggberg von einer gelungenen Saison sprechen. Nach einer durchzogenen ersten Qualifikationshälfte konnte sich die Pistolato-Truppe kontinuierlich steigern, das Saison-Highlight Derby für sich entscheiden und ein Topteam ärgern. Der Chef an der Bande sieht aber noch Steigerungspotenzial: «Wir haben nicht unser bestes Eishockey gespielt und trotzdem hätte die Reise durchaus weitergehen können.»

Die Erwartungen erfüllt, aber nicht übertroffen

Ebenfalls den Playoff-Viertelfinal erreichte das Team vom anderen Kantonsende: der SC Altstadt Olten. Vor der Saison riefen die Oltner das Ziel aus, im oberen Mittelfeld landen zu wollen. Mit Platz sieben in der Quali wurde dieses Ziel erfüllt und mit dem Erreichen des Viertelfinals bestätigt. «Was wir erreicht haben, entspricht den Erwartungen, ohne eine Überraschung nach oben oder unten zu sein», sagt Trainer Thomas Schöni.

Der SC Altstadt Olten konnte die Erwartungen erfüllen, ein Exploit blieb aber aus. José R. Martinez / Solothurner Zeitung

Nach einem umkämpften Achtelfinale gegen Mirchel, als sich die Oltner erst im alles entscheidenden fünften Spiel durchsetzen konnten, war gegen den jetzigen Finalisten Meinisberg Endstation. Verletzungen und andere Abwesenheiten machten letztlich den Unterschied aus. Dabei ging es nicht um fehlende Substanz oder Qualität. Schöni zeigt sich dankbar für die Kameradschaft innerhalb des Teams während der ganzen Saison.

Die Kaderplanung schreitet im Sommer voran

Gerade der SC Altstadt Olten befindet sich nicht erst seit dieser Off-Season im Umbruch, sondern initiierte diesen schon in der letzten Planungsperiode. Am angestrebten Verjüngungsprozess soll weiter festgehalten werden. Bei Bucheggberg versucht man, sich im Hinblick auf die neue Saison in der Defensive breiter aufzustellen. Während man in der Offensive gut besetzt ist, wurde es doch in der Abwehr gegen Ende ein wenig dünn.

