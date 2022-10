Eishockey 2. Liga Mit weniger Strafen und Gegentoren: Der EHC Bucheggberg will in der Qualifikation unter die besten acht Klubs «Es war schwierig, einen Eindruck zu gewinnen, wo das Team steht», sagt Bucheggberg-Headcoach Marco Pistolato über die Saisonvorbereitung. Am Sonntag startet er mit seinem Team gegen den EHC Mirchel in die neue Saison der 2. Liga. Colin Tritten Jetzt kommentieren 07.10.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen

Marco Pistolato (r.) und Assistent Andy Wehrli (l.) haben im vergangenen November das Zepter bei der ersten Mannschaft des EHC Bucheggberg übernommen. Carole Lauener

Seit bald einem Jahr ist Marco Pistolato Headcoach des EHC Bucheggberg. Nachdem sie in der vergangenen Saison die ersten drei Spiele gewonnen hatten, fingen sich die «Buechibärger» zwei empfindliche Pleiten gegen den EHC Brandis (1:7) und den EHC Zunzgen-Sissach (7:11) ein.

Der Klub trennte sich deshalb Mitte November von Trainer Fritz Lanz. «Er hat den Draht zu den Schlüsselspielern nicht gefunden, was für Unruhe sorgte innerhalb des Teams», begründete der damalige Präsident Peter Zimmermann den Schritt gegenüber dieser Zeitung.

Zusammen mit seinem Assistenten Andy Wehrli führte Marco Pistolato das Team in der Qualifikation auf den vierten Platz. Die Bilanz: sechs Siege und fünf Niederlagen. Im Playoff-Viertelfinal setzte sich der EHC Bucheggberg in einer packenden Serie gegen Rheinfelden in fünf Spielen durch. Im Halbfinal war dann aber Endstation gegen den späteren Meister Meinisberg. 1:5, 1:5 und 2:6 lauteten die deutlichen Resultate in den drei Spielen der Best-of-5-Serie.

In der abgelaufenen Meisterschaft noch der Feuerwehrmann, nimmt Pistolato nun seine erste Saison als Headcoach des EHC Bucheggberg in Angriff. Wobei die Vorbereitung bereits Anfang Mai mit dem Sommertraining begonnen hat. Seit August trainiert das Team wieder auf dem Eis. «In den ersten Wochen war es schwierig, weil wir ein schmales Kader haben», zeigt sich der 43-Jährige etwas besorgt bezüglich der Trainingspräsenz seiner Spieler.

Wegen der Modusänderung wird es in der diesjährigen Qualifikation nur noch ein Derby zwischen dem EHC Bucheggberg und dem EHC Zuchwil Regio geben. Carole Lauener

Erfreulicher verliefen die Testspiele während der Vorbereitungsphase. Obwohl die Mannschaft laut Pistolato nicht an ihre Leistungsgrenze gegangen sei, konnte sie alle drei Partien für sich entscheiden. «Testspiele sind Testspiele. Es ging um nichts und das merkte man der Mannschaft auch an», blickt er zurück. «Es war schwierig, einen Eindruck zu gewinnen, wo das Team steht.»

Auch den ersten Ernstkampf der Saison haben die «Buechibärger» bereits bestritten. Sie unterlagen im National Cup dem Ligakonkurrenten EHC Oberlangenegg. «Wir haben zu wenig für das Spiel gemacht. Der Gegner war clever und nutzte dies aus», resümiert der Trainer. Zweimal Fabian Christen (9. und 25.), Adrian Anderegg (30.) und Jan Nydegger (56.) trafen für den EHC Bucheggberg, der aber sieben Gegentreffer kassierte.

In der vergangenen Saison bekundete der EHC Bucheggberg das gleiche Problem. Er hatte mit 48 Gegentoren die statistisch zweitschlechteste Defensive der Gruppe. «Das Team muss in der Verteidigung viel kompakter stehen. Und wir dürfen keine Kontertore mehr einfangen», fordert der Headcoach.

Das Toreschiessen haben die Bucheggberger hingegen drauf. In der Regular Season stellten sie mit 51 Toren die produktivste Offensivabteilung der Liga. Im Schnitt sind das mehr als vier Tore pro Spiel. Da erstaunt es denn auch nicht, dass ein Bucheggberger der Topskorer der Liga war. Lukas Scherrer kam in zehn Spielen auf insgesamt 21 Skorerpunkte (12 Tore und 9 Assists).

Bei den Strafen war das Team von Marco Pistolato ebenfalls weit vorne dabei. Mit 145 Minuten hatten die Gelbschwarzen am zweitmeisten Strafen der Liga. «Wir haben dies angesprochen und wollen die Strafen in der neuen Saison zurückschrauben», so Headcoach Pistolato.

Das Kader des EHC Bucheggberg hat sich kaum verändert im Vergleich zur vorherigen Saison. Das Team will die Qualifikation in den Top 8 abschliessen und sich so das Heimrecht in der ersten Playoff-Runde erspielen. «Ich möchte, dass sich die Mannschaft von Spiel zu Spiel verbessert», sagt Pistolato bezüglich der Saisonziele.

In der 2. Liga gibt es diese Saison eine grosse Änderung. In der vergangenen Spielzeit bestand die Liga aus zwei Gruppen mit je acht Klubs. Nun wurden die beiden Gruppen zusammengelegt und der EHC Bucheggberg trägt in der Qualifikation gegen jeden der 15 Gegner ein Spiel aus.

Alle 16 Teams bestreiten danach die Playoff-Achtelfinals. «Es kamen neue Topmannschaften aus dem Kanton Bern dazu. Aber wir spielen gegen jeden Gegner gerne, denn ein Hockeyspiel ist ein Hockeyspiel», kommentiert Headcoach Pistolato die Modusänderung.

Seit über fünf Jahren stand nun kein Team mehr aus dem Kanton Solothurn im Final. Das letzte Mal waren es die «Buechibärger», die in der Saison 2016/17 den Finaleinzug schafften. Damals unterlagen sie in der Serie gegen den SC Freimettigen 1:3. Marco Pistolato war damals noch als Spieler dabei. Mit dem Heimspiel am Sonntag gegen den EHC Mirchel startet er nun in seine erste komplette Saison als Bucheggberg-Headcoach.