Der EHC Bucheggberg wirft den EHC Zuchwil Regio aus den Playoffs

Eishockey 2. Liga Dank Kantersieg im vierten Spiel: Der EHC Bucheggberg wirft den Kantonsrivalen EHC Zuchwil Regio raus Der EHC Bucheggberg gewinnt das vierte Spiel der Best-of-5-Serie gegen Zuchwil Regio diskussionslos mit 7:2 und zieht in die Playoff-Viertelfinals der 2. Liga ein. Den ersten Matchpuck vergeben hat dagegen der SC Altstadt Olten, der dem EHC Mirchel nach einer 5:0-Führung unterliegt. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 09.02.2023, 23.38 Uhr

Der EHC Bucheggberg setzte sich gegen den Kantonsrivalen Zuchwil Regio am Ende in vier Spielen durch. José R. Martinez

Verlieren verboten lautete die Devise für den EHC Zuchwil Regio vor dem vierten Duell mit dem EHC Bucheggberg in diesen Playoffs. Zuchwil hatte das Startspiel der Best-of-5-Serie eine Woche zuvor klar mit 4:9 verloren und die dritte Begegnung am Dienstag dann knapp mit 2:3. Dazwischen, am Samstag, war der Mannschaft von Headcoach Bruno Hebeisen mit einem souveränen 5:1-Sieg der zwischenzeitliche Ausgleich in der Serie gelungen.

Ein zweites Mal konnten die Zuchwiler aber nicht mehr zurückschlagen. Dies wurde bereits im ersten Drittel offensichtlich, in welchem der EHC Bucheggberg deutlich frischer und agiler wirkte und viel weniger Fehler machte als der Gegner. Der EHC Zuchwil Regio leistete sich mit dem Messer am Hals einen kapitalen Fehlstart. Bereits in der vierten Minute eröffnete der EHC Bucheggberg das Skore – Fabian Christen schloss einen schnellen Gegenstoss erfolgreich ab.

Im Vordergrund jubeln die Bucheggberger, Zuchwil-Goalie Jean-Luc Chéhab dagegen räumte seinen Kasten nach dem sechsten Gegentreffer. José R. Martinez

Nach etwas mehr als zehn Minuten erhöhte Marco Pistolatos Team auf 2:0. Jan Nydegger gewann das Bully und Raphael Jordi knallte die Scheibe unter die Latte. Und es kam noch dicker für den Gastgeber. Dank Michel Zwahlens viertem Tor in dieser Serie zog Bucheggberg auf drei Längen davon.

Doppelschlag bringt die endgültige Entscheidung

Zu Beginn des Mittelabschnitts kassierte der EHC Bucheggberg zwei Strafen kurz hintereinander, doch auch in Überzahl wollte Zuchwil Regio nichts Zählbares gelingen. Und dann ging es plötzlich wieder ganz schnell. Innert drei Minuten zerstörte der EHC Bucheggberg die letzten Hoffnungen der Zuchwiler auf eine Verlängerung der Saison.

Zuerst traf Fabian Christen im Powerplay zum 4:0 (31.), exakt 28 Sekunden später doppelte Eric Hojac mit dem 5:0 nach. Und knapp zwei Minuten später schlug es abermals hinter Zuchwil-Goalie Jean-Luc Chéhab ein. Fabian Christen erzielte seinen dritten persönlichen Treffer des Abends, worauf Chéhab genug hatte und sich durch Flavio Müller ersetzen liess.

In der nächsten Playoff-Runde wartet Qualisieger Zunzgen-Sissach auf den EHC Bucheggberg um Headcoach Marco Pistolato. José R. Martinez

Dieser überstand zwar den Rest des zweiten Drittels ohne Gegentreffer, musste sich dann aber in der vierten Minute des Schlussabschnitts ebenfalls zum ersten Mal geschlagen geben – Lars Moser markierte das 7:2 für den EHC Bucheggberg. Dazwischen – in der 36. und der 42. Minute hatte der EHC Zuchwil Regio mit zwei Toren immerhin Moral und Kampfgeist bewiesen.

Kaufen konnte er sich davon allerdings nichts. Wie schon im vergangenen Jahr, als er dem SC Altstadt Olten in fünf Spielen unterlag, endet die Saison für den EHC Zuchwil Regio bereits nach der ersten Playoff-Runde. Der EHC Bucheggberg dagegen steht in den Viertelfinals. Dort wartet Qualisieger Zunzgen-Sissach, der sich gegen Kandersteg locker in drei Spielen durchsetzte – 8:0, 14:2 und 9:0.

Erst im fünften Spiel vom Samstag wird dagegen die Serie zwischen dem SC Altstadt Olten und dem EHC Mirchel entschieden. Die Oltner vergaben am Donnerstagabend auswärts den ersten Matchpuck – trotz einer 5:0-Führung nach etwas mehr als einer Viertelstunde. Mirchel schaffte bis zum Ende des Mitteldrittels den Ausgleich und entschied das Spiel schliesslich in der letzten Minute mit einem Tor im Powerplay mit 8:7 für sich.

Playoff-Achtelfinals (Best of 5). 4. Runde: Bern 96 – Mühlethurnen 4:0 (Stand der Serie: 2:2). Bönigen – Brandis n.Red. (2:1). Mirchel – Altstadt Olten 8:7 (2:2). Zuchwil Regio – Bucheggberg 2:7 (1:3).

Bereits für die Viertelfinals qualifiziert: Zunzgen-Sissach, Oberlangenegg, Meinisberg und Freimettigen.



Zuchwil Regio – Bucheggberg 2:7 (0:3, 1:3, 1:1)

Regiobank Arena, Zuchwil. – 322 Zuschauer. – SR: Schäfer, von Allmen. – Tore: 4. Christen 0:1. 11. Jordi (Nydegger) 0:2. 15. Zwahlen (Christen) 0:3. 31. Christen (Zwahlen, Flury) 0:4. 32. Hojac (Scherrer, Kroeker) 0:5. 34. Christen (Zwahlen) 0:6. 36. Lüdi (Dick) 1:6. 42. Schümperli (Heiniger) 2:6. 44. Moser (Hojac, Scherrer) 2:7. – Strafen: 5-mal 2 Minuten plus 1-mal 5 Minuten plus Spieldauer (Dick) gegen Zuchwil Regio, 6-mal 2 Minuten gegen Bucheggberg.

Zuchwil Regio: Chéhab (34. Müller); Leuenberger, Müller; Kilchenmann, Binggeli; Lüthi, Fankhauser; Dick, Tanner, Lüdi; Schümperli, Mombelli, Heiniger; Wirth, Bürgin, Farner.

Bucheggberg: Rust; Anderegg, Jordi; Schwarz, Moser; Rohrbach, Ingold; Flury, Zwahlen, Christen; Hojac, Schlup, Scherrer; von Känel, Nydegger, Bürki; Kroeker.

