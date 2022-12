Fussballserie Solothurner Einwanderervereine: GS Italgrenchen

Einwanderervereine (3) Calcio und Passion seit 60 Jahren: Ital bewahrt seit Jahrzehnten seine leidenschaftliche Identität Was haben der italienische Freiheitskämpfer Mazzini und der italienische Migrationsverein GS Italgrenchen gemeinsam? Den Wunsch nach Unabhängigkeit und das Herz für Grenchen. Theepan Ratneswaran Jetzt kommentieren 25.12.2022, 05.00 Uhr

Der Gruppo Sportivo Italgrenchen feiert Weihnachten und zahlreiche Fussballliebhaber kommen der Einladung nach. Bild: zvg

«Calcio e passione da 60 anni» - Fussball und Leidenschaft seit 60 Jahren. Und das Ende ist lange nicht in Sicht. Coronabedingt fanden 2020 und 2021 keine Weihnachtsfeiern statt. Das Jahr 2022 stand diesbezüglich jedoch unter einem guten Stern. Pünktlich zum 60-jährigen Jubiläum der Gründung des Gruppo Sportivo Italgrenchen lebten bis zu 150 Fussballbegeisterte seinen italienischen Sportverein hoch.

Co-Präsident des GS Italgrenchen: Luca Grisoni zvg

Der Gruppo Sportivo Italgrenchen wurde im Jahre 1962 von italienischen Gastarbeitern in Grenchen ins Leben gerufen. Die drei Gründervater suchten nach einem Zuhause; sie sehnten sich nach einem Ort, wo sie ihrem Hobby Fussball nachgehen konnten. GS Italgrenchen, liebevoll Ital genannt, wurde zu einem Treffpunkt für Bekannte und Verwandte – für die ganze Familie.

Die Anfänge bei Ital waren schwierig. Aufgrund der fehlenden Genehmigung beim Solothurner Fussballverband, blieb dem Verein die Teilnahme an der Meisterschaft vier Jahre lang verwehrt. 1966 schliesslich trat Ital zum ersten Mal in der 4. Liga an.

Damit der neu gegründete Verein in den folgenden Jahren aufblühen konnte, mussten professionelle Strukturen aufgebaut werden, sagt Luca Grisoni, Co-Präsident von Ital. Der Fussball sollte weiterhin Spass für alle bedeuten – die Lust am Wettkampf kam aber dazu.

Aufstiegsspiele der 3. Liga Saison 2020/21 Markus Müller

Das Jahr 1972 zeigte exemplarisch, dass Spass und Siegen nebeneinander existieren konnten: Der erstmalige Aufstieg in die 3. Liga konnte im neuen Klubhaus gefeiert werden. Obwohl Ital das Klubhaus 2022 nach mehr als fünf Jahrzehnten aufgeben musste, denkt der italienische Verein noch lange nicht ans Aufhören.

Klubhaus von Italgrenchen wurde Anfang Juli abgerissen. Bild: Oliver Menge

Italienischer Freiheitskämpfer Mazzini

Der italienische Kampfgeist hat in Grenchen Tradition. Giuseppe Mazzini, italienischer Freiheitskämpfer, strebte Mitte des 19. Jahrhunderts das Selbstbestimmungsrecht der europäischen Völker und insbesondere die Einigung der italienischen Staaten in einer Republik an.

Mazzini verbreitete seine radikal-liberalen Ansichten unter anderem auch von Grenchen aus – das Bachtelen bot dem Vordenker des vereinten Italiens von April 1835 bis Januar 1837 Unterschlupf an. 1836 wurde ihm gar das Grenchner Bürgerrecht verliehen.

Mazzini-Denkmal an der Kirchstrasse. Bild: Oliver Menge

Im 2011 zu Feier von «150 Jahre Einheit Italien in Grenchen» erklärte der damalige Grenchner Stadtpräsident Boris Banga, dass «aus den einstigen Einwanderern echte Grenchner mit italienischem Herz geworden sind, und echte Italiener mit einem Grenchner Herz».

Das gilt auch für die zahlreichen italienischen Gastarbeitern, die vor etwas mehr als 100 Jahren in die Schweiz kamen, um den Grenchenbergtunnel zu bauen. Italienische Einwanderer wurden schliesslich in der Schweiz sesshaft und viele schlugen in Grenchen Wurzeln.

So ist es nur verständlich, dass Italgrenchen, eine italienische Institution in Grenchen, sich weigerte 2015 mit den anderen Solothurner Vereinen, FC Grenchen, Wacker und Fulgor zu fusionieren. «Uns ist es wohl, wenn wir unabhängig sein können», meint Co-Präsident Luca Grisoni dazu.

Er betont jedoch, dass ein völliger Alleingang nicht im Sinne des Vereins sei. Dafür spricht die Gründung der «Ital Juniors», der Juniorenabteilung des GS Italgrenchen, im 2016.

9- und 10-jährige Junioren der Ital Juniors der Stufe E/a. Bild: zvg

150 Junioren und Juniorinnen – eine stolze Zahl

Grisoni sagt, dass Ital sich für eine konstruktive Nachbarschaft einsetze und darüber hinaus integrativ sei. Als der Syrien-Bürgerkrieg ausbrach, wurden in den folgenden Jahren bis zu 20-30 Flüchtlinge zu regelmässigen Trainings mittwochs eingeladen.

Der Fussball sei ein Mannschaftssport, sagt der Ital-Co-Präsident. Die kürzlich zu Ende gegangene Weltmeisterschaft hat das bewiesen. Eine geschlossene leidenschaftliche Mannschaftsleistung hat den Marokkanern den vierten Schlussrang beschert. Und nur dank dem starken Team konnte Messi seinen langersehnten Weltmeistertitel mit Argentinien feiern. Luca Grisoni sagt: «Auch wir wollen im Verein den Teamgeist hochhalten; zudem wollen wir mit Ital den Breitensport in Grenchen und Umgebung stärken.»

Juniorenturnier und Spielfest des GS Italgrenchen im Stadion Riedern (Archivbild, 2018) Bild: Oliver Menge

Bei Ital Juniors spielen aktuell bis zu 150 Junioren und Juniorinnen Fussball. Eine stolze Zahl nach nur sechs Jahren - inklusive den Coronajahren, sagt Luca Grisoni. Nach der diesjährigen Winter-Weltmeisterschaft gäbe es im Frühjahr sicherlich noch einen weiteren Anstieg an Fussballliebhaber.

«Bei Ital tschutten wir mit Herz - professionell sind wir aber wie die Schweizer, sagt Grisoni schmunzelnd. Oder mit anderen Worten, bei Ital spielen echte Grenchner mit italienischem Herz und echte Italiener mit einem Grenchner Herz Fussball: «Calcio e passione da 60 anni». Wenn es nach Ital geht, kommen sicherlich noch weitere leidenschaftliche Jahrzehnte dazu.

Die Gebrüder Paris brachten anfangs Nullerjahre die Gazetta dell'Italgrenchen, die Zeitung von Ital, heraus. Bild: Manuela Jaeggi - Wyss

