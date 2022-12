Einwanderervereine (2) «Wir sind eine Familie»: Der serbische Fussballverein FK Bratstvo ist ein Ort, wo man sich wohlfühlt Am Freitag spielt die Schweizer Nati zum WM-Vorrundenabschluss gegen Serbien. Wie vor vier Jahren fiebern viele Serben in der Schweiz mit ihren Fussballhelden. Es gibt jedoch auch wichtigere Ereignisse als der Fussball, wie die Slava. Theepan Ratneswaran Jetzt kommentieren 02.12.2022, 05.00 Uhr

Es ist eine hochbrisante Konstellation: Serbien gegen die Schweiz. Das letzte Gruppenspiel der Weltmeisterschaft in Katar könnte wieder die Emotionen hochkochen lassen. Wenn Xhaka, Shaqiri und Co. mit dem Schweizer Kreuz auf der Brust gegen die serbischen Adler um jeden Meter kämpfen, soll sich diesmal jedoch alles nur um den Fussball drehen. Dem Sieger der Partie winkt der Achtelfinaleinzug – sollte Brasilien im Parallelspiel gegen Kamerun gewinnen oder unentschieden spielen.

Die Vereinsmitglieder des FK Bratstvo schauen sich das Spiel Serbien gegen Brasilien in den Vereinslokalitäten von FC Post Solothurn an. Bild: zvg

Vor vier Jahren gewann die Schweiz an der WM in Russland gegen Serbien mit 2:1. Shaqiri, der Basler mit kosovarischen Wurzeln, schoss das goldene Tor kurz vor Ende des Spiels. Der Jubel kannte keine Grenzen, auch weil während des Spiels viele Provokationen auf die Spieler einprasselten. Die Schweizer reagierten nicht minder provokant mit dem Doppeladler.

Es wurde am Ende alles aufgebläht, sagt einer, der es wissen muss. Mile Vidovic, Präsident des FK Bratstvo Solothurn, war 2018 live vor Ort im Stadion von Kaliningrad. Die Stimmung sei so gewesen, wie an den meisten Fussballspielen in der Schweiz auch, so wie wenn der FC Zürich gegen die Grasshoppers spiele. Schmähgesänge höre man leider vereinzelt, bei kleinen Fangruppierungen, sagt Vidovic. Grundsätzlich sollten die Spieler nicht auf solche Provokationen reagieren. Vidovic meint schliesslich: Der grösste Teil der Fans sei kultiviert.

Schweiz gegen Serbien, 22. Juni 2018, WM in Russland: Bei der Public-Viewing-Werkstatt-Bar im aargauischen Würenlos wird der Sieg der Schweizer gefeiert. Archivbild: Gaby Kost

Migration, Mileva Maric und Mentalität

Fussball wiederum ist Teil der serbischen Kultur. 1974, vor bald 50 Jahren, wurde der FK Bratstvo Solothurn von serbischen Einwanderern gegründet. Schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts gab es eine erste Migrationswelle aus Serbien in die Schweiz. Viele serbische Studenten verbrachten ihre Zeit in Zürich, darunter auch zahlreiche Frauen, wie Mileva Maric, die erste Serbin und eine der ersten Frauen, die ein Mathematik- und Physikstudium absolvierte. Später heiratete sie den weltberühmten Albert Einstein.

Bratstvo bedeutet Brüderlichkeit. Bild: zvg

In den folgenden Jahrzehnten im 20. Jahrhundert gab es jedoch auch immer wieder Kriegsflüchtlinge, die in der «Fremde» ihre Freiheit suchten. Der Fussball war häufig das Bindeglied zwischen den Migranten. Der Fussball schweisste sie zusammen.

Ganz bewusst wählte man 1974 den Namen Bratstvo für den solothurnischen Einwandererverein. Denn Bratstvo bedeutet Brüderlichkeit und beschreibt nebst den Werten Freiheit und Gleichheit, gleichsam die Mentalität des Clubs und der serbischen Einwanderer in der Schweiz.

Solothurner Fussballvereine mit Migrationshintergrund Kroaten, Italiener oder Serben flüchteten aufgrund des Kriegs oder der besseren wirtschaftlichen Aussichten in die Schweiz. In der Schweiz gründeten sie Sportvereine: manchmal für den Zeitvertreib, sehr häufig als kulturellen Rückzugsort und immer aus Liebe zum Sport. In unserer SZ-Serie porträtieren wir drei Einwanderervereine. Alle aus dem Solothurner Regionalsport.

Das Ziel des Vereins ist vor allem die Erhaltung der serbischen Kultur. Zusätzlich bemüht sich Bratstvo, als ausländischer Verein, durch Offenheit und Kontaktfreudigkeit positiv zur Integration von Serben in der Schweiz beizutragen. Im Verein spielen dennoch viele Nationen, sagt Vidovic: «Serben, Ukrainer, Mazedonier und Schweizer.»

Mit Schiedsrichter diskutieren, Kopf und Spiel verlieren

Der FK Bratstvo spielt in der 4. Liga. Es gehe vordergründig darum, etwas für die Fitness zu machen, Spass zu haben und nach den Spielen gemeinsam etwas zu unternehmen, sagt Mile Vidovic. Vielfach auch mit der gegnerischen Mannschaft oder gar mit dem Schiedsrichter: um den gegenseitigen Respekt zu wahren.

Der FK Bratstvo beim «gemeinsamen» Abendessen. Bild: zvg

Mile Vidovic ist Schiedsrichter in der 2. Liga interregional. Er arbitriert Spiele in der ganzen Schweiz. Mannschaften, die gegen den Schiedsrichter wetterten, verlieren unnötig Energie, sagt Vidovic.

«Heissblütig wie sie sind, verlieren die Mannschaften die Konzentration und dann schlussendlich den Fokus auf das Spiel.»

Mit Erfahrungen vollgepackt, weisst Vidovic, der Präsident von Bratstvo, sein Team deshalb regelmässig darauf hin, auf den Platz zu gehen und einfach Fussball zu spielen.

23 Jahre Treue

Dass Fussball bei Bratstvo auch Familie bedeutet, erklärt Vidovic anhand eines langjährigen Vereinsmitglieds: Seit 23 Jahren sei der 55-Jährige Nenad Rakic im Verein und habe immer die Schuhe für den serbischen Club geschnürt; er spiele bei den Senioren bei Bratstvo, manchmal hilft er noch bei der 1. Mannschaft aus; er fühle sich im Umfeld, rund um den Verein, sehr wohl.

Solche Geschichten seien keine Einzelfälle, so Vidovic. Deshalb habe er auch keine Angst, dass der Club in Zukunft verschwindet - wie andere Einwanderervereine im Solothurn. Denn die Fussball-Spieltage sind für viele bei Bratstvo Festtage, wo Freunde und Familie zusammenkommen und gemeinsam feiern. Fast immer.

Slava ist heilig

Eine Feier, die einen noch höheren Stellenwert habe als der Fussball, ist die Slava, die 2014 in die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen wurde, sagt Mile Vidovic. Die Slava ist ein orthodoxes Familienfest, das zu Ehren des Familien-Schutzheiligen gefeiert wird. Besonders viele Slavas werden am Tag des heiligen Nikolaus gefeiert.

Am Vortag der Slava werden der Slavski Kolač (ein traditioneller, serbischer Kuchen), das Koljivo (Gericht auf der Basis von gekochtem Weizen) und der Slava-Wein in der Kirche gesegnet. Am Tag der Slava geht die Familie in die Kirche. Anschliessend trifft sich die gesamte Familie, Freunde, gute Bekannte zum Festessen.

Auch am Freitag, am WM-Spieltag, möchte die ganze serbische Gemeinschaft, inklusive der FK Bratstvo, den möglichen Achtelfinaleinzug feiern. Die Spieler beim FK Bratstvo seien jahrelang in der Schweiz und teilweise auch eingebürgert. Sie fiebern mit der serbischen Nationalmannschaft mit, sagt Mile Vidovic.

«Wir sind jedoch auch stolz, wenn die Schweiz weiterkommt.»

«Kurzpassspiel» mit Mile Vidovic – 11 Fragen, 11 Antworten

Mile Vidovic ist Präsident von FK Bratstvo Solothurn und zudem Schiedsrichter in der zweiten Liga interregional. Bild: zvg

1. Name des Vereins?

FK Bratstvo Solothurn

2. Spitzname des Vereins?

Bratstvo = Brüderlichkeit

3. Motto?

Jedan tim = ein Team

4. Gründungsjahr des Vereins und seit wann Mitglied beim SOFV?

1974

5. Lieblingsverein? Vorbildverein?

Die serbische Fussballnationalmannschaft

6. Mitgliederzahl und wie viele Mannschaften bei FK Bratstvo?

100 Mitglieder, zwei Mannschaften

7. Ligazugehörigkeit der ersten Mannschaft?

4. Liga

8. Classico? Derby?

Alle Spiele gegen Mannschaften, die ihre Heimspiele auf dem Brühl in Solothurn austragen.

9. Angstgegner in der Meisterschaft?

Man geht mit der Mentalität ins Spiel, das Spiel zu gewinnen.

10. Schlimmste Niederlage/schlimmster Misserfolg des Vereins?

Jede Niederlage ist «schlimm».

11. Grösster Erfolg des Vereins?

Der Verein feiert bald sein 50-jähriges Bestehen. Das ist ein grosser Erfolg.

