«EHC Olten Prospect AG» Ein Unternehmen für den Nachwuchs: Wie der EHC Olten zu einer Top-Adresse im Juniorenbereich werden will Der EHC Olten professionalisiert mit der Gründung der «EHC Olten Prospect AG» die Strukturen im Nachwuchs. Die Aktiengesellschaft verfolgt ehrgeizige Ziele – unter anderem der Aufbau einer Förderklasse für Talente, die von Profitrainern auf allen Altersstufen begleitet werden. Das Budget im ersten Jahr: eine halbe Million Franken. Silvan Hartmann 03.05.2021, 05.03 Uhr

EHCO-Junioren sollen wieder den Sprung in die erste Mannschaft schaffen. Marc Schumacher/ freshfocus

Donnerstag, 16.30 Uhr: Es schlägt die grosse Geburtsstunde der EHC Olten Prospect AG. Der EHC Olten gründet ein eigenständiges Unternehmen für professionelle Strukturen im Nachwuchs. Damit setzt der Klub ein dickes Ausrufezeichen, dass ihm die Nachwuchsarbeit, die im letzten Jahrzehnt arg vernachlässigt wurde, doch stark am Herzen liegt. Präsident dieser Unternehmung wird Max Feuz, Vizepräsident der EHC Olten AG. Geschäftsführer wird Roland Schibler, bisheriger Präsident des Vereins EHCO 2000. Zudem nehmen Oliver Bono als Vereinsvertreter sowie EHCO-Geschäftsführer Patrick Reber Einsitz im Verwaltungsrat.

Roland Schibler, designierter Geschäftsführer der EHC Olten Prospects AG (links) und Max Feuz, designierter Präsident der EHC Olten Prospects AG. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Die EHC Olten Prospect AG, die heute offiziell ihre ­Geschäftstätigkeit aufnimmt, verfolgt ehrgeizige Ziele. Langfristig will man trotz aller Konkurrenz von National-League-Institutionen zu einer Top-5-Adressen im Schweizer Nachwuchseishockey werden. Die Vision: Der Topskorer im Profiteam soll eines Tages aus dem eigenen Nachwuchs stammen. «Wir sind uns bewusst, dass dies hohe Ziele sind. Wir stehen nun am Anfang und die nächsten drei bis fünf Jahre werden intensiv sein. Aber wir sind von diesem Schritt überzeugt und werden alles daransetzen, dass wir die Nachwuchsarbeit in Olten und im Mittelland entscheidend stärken können», sagt Max Feuz, designierter Präsident der Prospect AG.

Talentförderklasse für Sport und Kultur

Weil ein solches Konstrukt bisweilen beim EHC Olten fehlte, sprangen ambitionierte Junioren immer wieder frühzeitig ab, die von der Konkurrenz schon im Alter von 12 Jahren abgeworben wurden. Damit soll nun Schluss sein, sagt CEO Roland Schibler. «Für uns war es oft frustrierend, weil wir schon immer viel Herzblut in die Entwicklung von Junioren steckten. Da wollen wir entgegenhalten.»

Das Projekt der Prospect AG wird über das Eishockey und generell über das Sportliche hinausgehen. So will man in Olten eine Academy mit Ausbildung, Förderung und Weiterentwicklung von Spielerinnen und Spieler der Region Mittelland bieten. Eine Massnahme ist die Schaffung einer Talentförderklasse. Talentierte Jugendliche aus verschiedenen Sparten sollen in Olten die Möglichkeit erhalten, Sport oder Kultur mit einer Ausbildung ideal unter einen Hut bringen zu können. Mittelfristig wird für Talente nicht nur eine Matura-Ausbildung möglich sein, auch eine Berufslehre soll mit ambitionierten Sportzielen vereinbar sein. «Einzelne Unternehmen konnten wir bereits als Partner gewinnen», sagt Feuz dazu.

Angefangen vor 5 Jahren, umgesetzt in diesem Jahr Um die Ziele zu erreichen, braucht es höchste Professionalität. Einen grossen Schritt macht nicht nur eine professionelle Führung, auch qualifizierte Trainer sind unumgänglich. Derzeit sind bei der Prospect AG die drei (bisherigen) Nachwuchstrainer, Gregory Zehnder, Wolfgang Haldi und Thomas Heiniger, vollamtlich angestellt. Mittelfristig will es das Unternehmen schaffen, die Zahl der Trainer kontinuierlich zu erhöhen, sodass jede Altersklasse über einen Profitrainer verfügt. «Wichtig ist uns, dass wir Vertrauen und Wertschätzung vermitteln können. Wir wollen Trainer, die nicht bloss auf Drill fokussiert sind. Wir wollen Trainer, die alles beherrschen, die nicht nur im Sport fit sind, sondern auch fit sind in der Entwicklung und Begleitung junger Menschen», sagt Feuz.

In den letzten fünf Jahren hat man im Nachwuchsverein EHCO 2000 viel investiert, die vernachlässigte Nachwuchsarbeit wieder in Fahrt zu bringen und stetig aufzubauen. «Doch die Anforderungen mit Sponsoring, Organisation, Verband und den Eltern stiegen stetig an, wir vom Vorstand sind alles ehrenamtliche Helfer und Unterstützer. Wir haben nun einen Punkt erreicht, bei dem wir uns eingestehen mussten, dass etwas geschehen muss, um weiterhin Fortschritte zu erzielen», sagt Geschäftsführer Roland Schibler. Für ihn als Präsident des Nachwuchsvereins war bald einmal klar, dass er sich einbringen und einen Teil davon sein möchte. Konkret wurde es dann so richtig, als er sein eigenes Personalvermittlungsgeschäft aufgrund der Coronakrise ad acta legen musste und per Anfang Jahr ein 50-Prozent-Mandat annahm, um interimistisch bereits operative wie auch strategische Themen voranzutreiben.

"EHC Olten Prospect AG": Voller Einsatz für die Junioren des EHC Olten. Marc Schumacher/ freshfocus

Budget im Startjahr: 500000 Franken

Mit der Gründung der Prospect AG werden Nachwuchs und Profibetrieb näher zusammenrücken. Synergien sollen insbesondere in den Bereichen Marketing, Kommunikation und Administration genutzt werden. So bezieht Roland Schibler, angestellt im 80-Prozent-Pensum, seinen Arbeitsplatz auf der Geschäftsstelle des EHC Olten.

Mit den grossen Plänen und ehrgeizigen Zielen kommt unweigerlich die Frage nach der Finanzierung auf. Das Aktienkapital von 100000 Franken ist zu 75 Prozent dem EHC Olten sowie 25 Prozent dem Verein EHCO 2000 zuzuordnen. Das Budget der EHC Olten Prospect AG beträgt im Startjahr eine halbe Million Franken, welches man versuchen wird, jährlich um 10 bis 15 Prozent steigern zu können. Das Geld wird vor allem aus Sponsoring, aber auch von Mitgliederbeiträgen sowie Events und Aktivitäten, wie der Skateathon oder der Aare Cup, stammen.