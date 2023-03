EHC Olten: Legende Diego Schwarzenbach übernimmt Hockeyschule

Reiseführer «Viele sind nur mit dem Körper hier und nicht mit dem Herzen»: Dieser Solothurner will den Türken in der Schweiz das Land näher bringen

Doğan Ceren engagiert sich für die bessere Integration der türkischen Gemeinde in der Schweiz und hat dafür einen Reiseführer über die Schweiz gemacht. Der gebürtige Kurde und heutige Stadtsolothurner erklärt, was er mit dem Buch bezwecken will.